Microsoft mejora los resultados un 60%, pero alienta la dudas sobre la inversión en IA

Microsoft está instalado en la cúspide de las grandes empresas tecnológicas del mundo por la buena marcha de su negocio, pero cuándo empezarán a rentabilizar las ingentes inversiones en inteligencia artificial están castigando al gigante tecnológico en las operaciones posteriores al cierre de la Bolsa de Nueva York, donde sus acciones caen un 4%.

La sociedad dirigida por Satya Nadella registró un beneficio de 38.458 millones de dólares durante el segundo trimestre fiscal de 2026 (correspondiente al último del año 2025), lo que representa un 60% respecto a los 24.108 millones logrados el año anterior. Durante el semestre logró beneficios por 66.205 millones, un 36% más.

Las ganancias ajustadas excluyen el impacto de las inversiones en OpenAI por 7.583 millones, según el comunicado dirigido a los inversores. Este beneficio extraordinario se produce después de que OpenAI anunciara una reestructuración que supuso la conversión de su división con fines de lucro en una corporación de beneficio público. Microsoft experimentó una disminución en su participación proporcional en OpenAI, lo que generó una ganancia por dilución, según explicó Bloomberg.

Las ventas totales también evolucionaron de forma positiva. Ascendieron a 81.270 millones de dólares durante el segundo trimestre fiscal, lo que representa un incremento del 17% respecto a idéntico trimestre del año anterior. En el semestre, la cifra de negocio se elevó hasta los 158.946 millones de dólares, lo que supone un aumento del 18% respecto al mismo semestre de un año antes.

La preocupación de los analistas se centró en las inversiones en IA. Los gastos de capital de Microsoft alcanzaron los 37.500 millones de dólares, superando las estimaciones de los analistas. En el acumulado de los dos primeros trimestres fiscales del ejercicio 2026, la rúbrica de propiedad intelectual y equipos creció en 56.160 millones de dólares, hasta alcanzar un total de 261.1262 millones, lo que supone un alza del 27% respecto al mismo semestre del año anterior.

La unidad de computación en la nube Azure, donde la empresa tiene puestas más esperanzas porque aglutina el negocio de IA, registró un aumento de ingresos del 38% durante el trimestre.

El mayor fabricante de software del mundo ha experimentado un rápido crecimiento en su negocio de computación en la nube, gracias en parte a una alianza histórica con OpenAI, la matriz de Chatgpt. Sin embargo, a pesar de invertir fuertemente en centros de datos, Microsoft ha tenido dificultades para poner en funcionamiento su capacidad con la suficiente rapidez para satisfacer la demanda.

“Estamos apenas en las fases iniciales de la difusión de la IA y Microsoft ya ha construido un negocio de IA que supera a algunas de nuestras franquicias más importantes”, afirmó Satya Nadella, presidente de Microsoft a través de un comunicado.

Microsoft devolvió 12.700 millones de dólares a los accionistas en forma de dividendos y recompras de acciones en el segundo trimestre del año fiscal 2026, un aumento del 32% en comparación con el segundo trimestre del año fiscal 2025, explica la compañía.