Meta dispara sus ingresos un 22%, pero su beneficio se resiente por la inversión en inteligencia artificial

La dueña de Facebook e Instagram prevé gastar hasta 169.000 millones de dólares en 2026, como parte del esfuerzo para liderar la carrera de la IA

Meta, la compañía matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp y Threads, cerró 2025 con una facturación de 200.966 millones de dólares, lo que supone un 22% más con respecto al año anterior, según ha comunicado la compañía este miércoles. El beneficio neto alcanzó 60.458 millones de dólares, un 3% menos que en 2024, cuando registró 62.360 millones de dólares, debido a un aumento de gasto relacionado con la inversión en inteligencia artificial (IA). Los costes y gastos del gigante tecnológico repuntaron un 24% hasta 117.690 millones.

Dentro de la subida de costes, el grueso fue destinado a su gasto de capital, como puede ser centros de datos, chips y desarrollo de modelos de IA, un esfuerzo que la compañía considera clave para competir con gigantes como Microsoft, Google u OpenAI y que atrae el interés de los inversores. En concreto, esta partida fue de 72.220 millones de dólares. Recientemente, Meta anunció un acuerdo de 6.000 millones de dólares con Corning para el suministro de cables de fibra óptica.

El negocio publicitario volvió a ser uno de los principales motores del grupo. De los más de 200.000 millones de dólares que ganó la compañía en todo 2025, 196.175 millones procedieron de la publicidad. El crecimiento vino de la mano tanto del número de impresiones publicitarias (un 12% más) como del precio medio pagado por cada anuncio (un 9% más que en 2024).

La empresa mantiene así la senda de la consolidación tras el ajuste iniciado en 2023, cuando el consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg, declaró el “año de la eficiencia” como fórmula para combatir los números rojos registrados durante tres trimestres. De hecho, la tecnológica estima que el gasto total de 2026 se sitúe en un rango 162.000 millones y 169.000 millones de dólares, superando las expectativas de los analistas.

La mayor parte de este nuevo repunte de los gastos se deberá a los costes de infraestructura, que incluyen el gasto en nube de terceros, una mayor depreciación y mayores costes operativos. El segundo factor que más contribuye al aumento total de los gastos será la remuneración de los empleados, impulsada por las inversiones en talento técnico. Esto incluye nuevas contrataciones en 2026 para apoyar las áreas prioritarias de Meta y en particular la IA.

Por otro lado, la empresa fundada por Zuckerberg prevé que en este ejercicio que acaba de empezar se mantengan las pérdidas de Reality Labs, el segmento en el que Meta incluyó al Metaverso y que en 2025 le costó una reducción de sus beneficios del orden de 19.193 millones de dólares.

Los resultados han sido bien recibidos por el mercado. Las acciones de Meta, que cerraron con un descenso del 0,6% antes de conocerse las cifras, se revalorizan un 3,5% en el mercado de futuros, con los títulos rozando los 700 dólares.

Pese a unos beneficios ligeramente menores que en 2024, el mercado bendice la ambición de Zuckerberg para acumular la infraestructura, la potencia informática y talento, que el fundador del grupo considera necesarios para ganar la competitiva carrera de la IA. El consejero delegado ha afirmado que su estrategia se centra en “adelantar” la capacidad informática con el fin de preparar a la empresa para alcanzar su objetivo de “superinteligencia”, según ha informado Bloomberg.

Meta también presentó este miércoles sus resultados del cuarto trimestre de 2025, en el que anotó un beneficio neto de 22.768 millones de dólares, un 9% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. En cuanto a los ingresos registrados en los últimos tres meses del año ha superado las expectativas marcadas por la tecnológica con 59.893 millones de dólares.