Ni Trump, ni Rubio: EE UU envía al subsecretario de Estado a la toma de mando de Kast

La Casa Blanca ha anunciado este jueves que la delegación estadounidense que asistirá el próximo 11 de marzo a la toma de mando de José Antonio Kast estará liderada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau. Lo habitual es que quien ostenta ese cargo, que pertenece a la tercera línea de poder en Washington, sea quien acuda a las ceremonias de asunción de los presidentes latinoamericanos. Las expectativas, sin embargo, eran mayores. La prensa chilena había publicado en febrero que en el entorno del presidente electo se supo informalmente que el secretario de Estado, Marco Rubio, lideraría la delegación estadounidense, lo que se leyó como un gesto para fortalecer los vínculos con las nuevas autoridades. El anuncio llega dos días antes de que Kast participe en la cumbre Shield of America, organizada por Trump en Miami, con líderes ideológicamente afines al republicano.

La Cancillería chilena ha informado que al menos 12 presidentes han confirmado su asistencia a la toma de mando de Kast, de extrema derecha, el próximo miércoles en el Congreso Nacional, ubicado desde 1990 en Valparaíso, a unos 110 kilómetros de la capital Santiago. El listado de los nombres aún no ha sido publicado. Una de las interrogantes era si efectivamente Rubio acudiría a la cita. El subsecretario de Estado llamó al presidente electo cuando ganó el pasado diciembre la segunda vuelta a la carta de la izquierda, Jeannette Jara. Kast y Rubio se conocieron en Washington en noviembre de 2021, cuando el republicano chileno viajó a EE UU en medio de su campaña para el balotaje, que perdió frente al izquierdista Gabriel Boric.

La última vez que una figura estadounidense de mayor rango acudió a un cambio de mando en Chile fue en marzo de 2014, cuando el entonces vicepresidente de la Administración de Barak Obama, Joe Biden, participó en la toma de poder por segunda vez de la socialista Michelle Bachelet. Para la asunción de Boric, la delegación estadounidense estuvo encabezada por el subsecretario de Estado para Crecimiento Económico, Energía y Medioambiente del Gobierno de Biden, José W. Fernández.

Entre quienes conforman la delegación de siete autoridades estadounidenses, figura el embajador de EE UU en Chile, Brandon Judd, quien ha remarcado en varias ocasiones que espera con ansias la llegada de Kast a La Moneda y que ya está trabajando con el equipo del republicano. También el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak; y el subsecretario Adjunto, de la Oficina de Asuntos Económicos, Caleb Orr.

Kast, que esta semana rompió el proceso de traspaso de mando con la Administración de Boric, por las diferentes versiones entre uno y otro respecto del proyecto de cable submarino chino que enojó a Estados Unidos, viajará esta noche a la potencia mundial. La cumbre Shield of America, que se celebrará el sábado, consistirá en un almuerzo al mediodía de un par de horas en el Trump National Doral, el campo de golf de Miami del presidente estadounidense. Entre los 12 asistentes confirmados este miércoles por la Casa Blanca, figuran , además de Kast, el presidente de Argentina, Javier Milei; el de Bolivia, Rodrigo Paz; el de El Salvador, Nayib Bukele; el de Ecuador, Daniel Noboa; el de Paraguay, Santiago Peña; y el de Honduras, Nasry Asfura. “Son los líderes de estos países que han formado una coalición histórica para colaborar y atajar a los carteles criminales narcoterroristas y la inmigración masiva no solo hacia Estados Unidos, sino en todo el continente”, rezaba el comunicado.

Al presidente electo lo acompañará su futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna, quien tiene un exitoso recorrido empresarial, pero carece de experiencia diplomática. Previo al almuerzo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, se reunirá con representantes de los países y el Comando Sur para abordar la lucha contra el narcotráfico y, posterior al encuentro con del mediodía, el secretario de Estado, Marco Rubio, sostendrá reuniones con las delegaciones, donde participará el futuro canciller chileno.

La visita de Kast a la cumbre de Trump, en la que busca una bilateral que aún no se confirma, llega en un momento en que la relación de Washington con el Gobierno de Boric está delicada. El Departamento de Estado estadounidense revocó el 20 de febrero el visado de tres altos funcionarios de la Administración de izquierdas incluido el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, acusados de “socavar la seguridad regional en nuestro hemisferio”, en el marco del proyecto del submarino de fibra óptico, conocido como Chile-China Express. Uno de los temas en la pauta a tratar en la cumbre es la creciente influencia económica de actores externos, como China, en el hemisferio.