José Antonio Kast a Bukele: “Queremos pedirle colaboración en mejorar nuestro sistema penitenciario”

El presidente electo de Chile insiste en que no necesariamente copiarán el modelo implementado en El Salvador, aunque destaca que este país se ha convertido en “un faro dentro de un mundo agitado por el crimen”

José Antonio Kast, mandatario electo de Chile, pidió colaboración al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para “mejorar” el sistema penitenciario chileno; aunque no necesariamente realizando una copia fiel del modelo implementado en el país centroamericano desde 2022. “Son un faro dentro de un mundo agitado por el crimen y el crimen organizado, y tenemos ahora mucho que aprender de ustedes”, dijo en una rueda de prensa este viernes desde la Casa Presidencial, en San Salvador.

Entre elogios mutuos, ambos políticos hicieron un balance de lo que fue su primer encuentro presencial. “Queremos pedirle colaboración a ustedes en temas de mejorar nuestro sistema penitenciario, en conocer mejor su sistema de derecho penal, no necesariamente haciendo lo mismo, sino, de acuerdo a nuestra realidad, poder perfeccionar”, dijo Kast, fundador del partido ultraconservador Republicano, a Bukele, a quien le agradeció por “ser un faro de esperanza en temas de recuperar la seguridad”. En tanto, el salvadoreño expresó sentirse contento porque “Chile ha tomado el rumbo correcto al elegirlo” como jefe de Estado en los comicios del 14 de diciembre de 2025.

Acompañado de su futura ministra de Seguridad, la exfiscal María Trinidad Steinert; Kast recorrió por segunda vez el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel de máxima seguridad construida para mantener aislados a los pandilleros y adonde, desde 2025, el presidente estadounidense Donald Trump envía a deportados que acusa de pertenecer a grupos criminales. “Respecto de las personas que están cumpliendo condenas en el Cecot, uno tiene que pensar que cada uno de los que está ahí al menos asesinó a 10 personas; por lo tanto, si hay 20.000 personas, o 18.000 personas en el Cecot, multiplíquelo por 10, y eso es más pérdida de vida humana a veces que en una guerra civil. ¿Y es duro? Sí, pero es necesario”, dijo el republicano.

Si bien durante la gestión de Bukele se consiguió reducir el poder de las pandillas en su país, el modelo de seguridad es objeto de cuestionamientos por parte de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), que apuntan a posibles vulneraciones de derechos humanos. Según un reciente informe de la organización salvadoreña Socorro Jurídico Humanitario (SJH), al menos 470 personas murieron bajo custodia estatal durante el régimen de excepción impulsado por el Gobierno de Nayib Bukele desde abril de 2022. El estudio sostiene que muchos de los detenidos entraron sanos a prisión, pero murieron en menos de un mes, “lo cual indica que pudieron haber sido asesinados”. El documento agrega que el 94% de los fallecidos no eran pandilleros. Entre ellos se cuentan pastores evangélicos, sindicalistas, taxistas y cuatro menores de edad, incluida una recién nacida.

“No entiendo por qué siempre se enfocan en los derechos humanos de ellos, que los tienen; pero por qué siempre el enfoque es en el derecho humano de los que masacran, de los que matan niños, de los que violan mujeres, de los que cortan cabezas. ¿Por qué ellos, que tienen derechos humanos, son la prioridad única de las organizaciones de derechos humanos?”, respondió Bukele.

Su modelo ya ha sido exportado a Costa Rica por el Gobierno de Rodrigo Chaves que, en medio de la campaña electoral hacia los comicios generales del 1 de febrero, construye una nueva cárcel, cuyas obras han sido inauguradas a mediados de enero por el salvadoreño.

El Salvador es el último país visitado por Kast en su gira por Centroamérica. Antes estuvo en República Dominicana, donde ha recorrido la “verja inteligente” instalada por el Gobierno de Luis Abinader para evitar la migración desde Haití; y en Panamá, donde intervino en el Foro Económico de América Latina y el Caribe 2026 para pedir “unidad” en la región, sobre todo para combatir el crimen organizado. Además, en la ciudad de Panamá sostuvo un encuentro privado con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, de izquierda, donde destacó que los lazos entre ambos países iban “más allá de las diferencias ideológicas” entre mandatarios.