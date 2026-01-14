Bukele llega a Costa Rica para auspiciar una prisión de alta seguridad inspirada en su megacárcel para pandilleros

La justicia avisa al presidente salvadoreño de que no puede inmiscuirse en debates políticos internos del país, que está en plena campaña electoral

El presidente salvadoreño, el populista Nayib Bukele, llegó el martes a Costa Rica para una visita oficial durante la cual colocará la primera piedra de una cárcel de alta seguridad inspirada en el modelo que él mismo ha instaurado en El Salvador para luchar contra las pandillas. La visita ha generado polémica porque Bukele la hace en plena campaña electoral costarricense. El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica ha avisado al mandatario de que no puede inmiscuirse en el debate político interno.

Bukele aterrizó en la Base 2 del Ministerio de Seguridad de Costa Rica, ubicada en el aeropuerto Juan Santamaría, y fue recibido por la vicepresidenta costarricense, Mary Munive, y el canciller, Arnoldo André. La controvertida visita se realiza en plena campaña política en Costa Rica rumbo a las elecciones del próximo 1 de febrero, en la que la candidata oficialista, Laura Fernández, lidera las encuestas.

El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica (TSE) rechazó el lunes un recurso presentado por un ciudadano que pretendía evitar la visita de Bukele, pero advirtió de que el mandatario no puede intervenir en asuntos internos. “La toma de posición de un mandatario extranjero —en favor o en contra de alguna de las opciones políticas en contienda— constituiría una violación al Derecho Internacional Público”, remarcó.

Bukele tiene previsto colocar este miércoles la primera piedra de la cárcel Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO), una obra inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel salvadoreña para pandilleros y símbolo de la “guerra” del Gobierno de Bukele contra estas bandas. La futura cárcel de Costa Rica, que costará 35 millones de dólares, contará con cinco módulos con una capacidad total de 5.100 reclusos, y según el Gobierno servirá para encerrar allí a los presos más violentos.

El proyecto se desarrolla en un momento en el que Costa Rica registra cifras históricas de homicidios: unos 900 cada año, de los cuales un 70% es atribuido por las autoridades al narcotráfico. En diciembre pasado, el presidente costarricense, Rodrigo Chaves, realizó una visita a El Salvador, durante la cual se reunió con Bukele y recorrió el CECOT.

Bukele ya había visitado Costa Rica el 12 de noviembre de 2024 y estuvo en la principal cárcel de ese país, conocida como La Reforma. Allí alertó de que percibía en el país ciertos “síntomas” de criminalidad similares a los que él afrontó en El Salvador con las pandillas.

El pasado 24 de septiembre, durante un acto oficial de inauguración de escáneres en puertos, la Casa Presidencial de Costa Rica divulgó un vídeo en el que Bukele lanzaba un mensaje a favor de la “continuidad” de proyectos del Gobierno de Chaves, lo cual fue aprovechado por la candidata oficialista, Laura Fernández, para su campaña. “Si la próxima Administración da continuidad a los proyectos de este Gobierno, no dudo que los mejores días de Costa Rica están por venir, una Costa Rica más segura y más próspera”, dijo Bukele en ese vídeo.