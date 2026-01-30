Kast, antes de la reunión con Bukele en El Salvador: “Ellos han sido exitosos en el combate al crimen organizado”

José Antonio Kast, presidente electo de Chile, ha arribado a El Salvador para reunirse con el mandatario de ese país centroamericano Nayib Bukele este viernes. Lo primero que el fundador del Partido Republicano, de la extrema derecha, realizará será un recorrido por el Centro de Confinamiento de Terrorismo (CECOT), una megacárcel situada a unos 74 kilómetros al sureste de San Salvador y sobre la que pesan acusaciones de vulneraciones a los derechos humanos por parte de organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rigths Wath (HRW).

La controvertida prisión no es un lugar desconocido para Kast, que ya la había visitado en abril de 2024 desatando cuestionamientos de políticos de la izquierda. A un mes y 11 días de llegar al Palacio de La Moneda, el republicano asegura que no necesariamente replicará el mismo sistema carcelario ni el mismo esquema en Chile, aunque defiende los métodos aplicados por Bukele para reducir a las pandillas. “Hoy ya no hay guerras internas entre las maras, se terminó todo lo que era el conflicto civil (…) Y eso es lo que nosotros valoramos”, ha dicho la noche del jueves. Dirigiéndose a la prensa que lo acompaña en su gira por República Dominicana, Panamá y ahora a El Salvador; el presidente electo ha agregado que ocurre “una situación concreta en una cárcel de alta seguridad, que es el CECOT, que genera discusiones en Chile (…) Pero ustedes van a ver, cuando estén en El Salvador, que no genera ninguna discusión en El Salvador, porque hay seis millones de personas que recuperaron la libertad”.

A la visita ha ido acompañado de su futura ministra de Seguridad, María Trinidad Steinert, una exfiscal de la región de Tarapacá que ha condenado a varios líderes del Tren de Aragua en Chile. El miércoles, Steinert, que no tiene experiencia política, ha dicho que “no se trata de cortar y pegar” un modelo aplicado por el popular político centroamericano, sino que están evaluando distintas experiencias internacionales . “Estamos viendo y analizando distintas realidades, la idea es llevar a Chile lo mejor de cada una de estas realidades que se han visto en distintos países, respetando el Estado de Derecho”, ha enfatizado la exfiscal en una rueda de prensa.

El país sudamericano se ha visto trastocada por la penetración de organizaciones criminales, como el Tren de Aragua, en los últimos cinco años. A pesar de que Chile sigue siendo uno de los más seguros de la región, el rostro de la criminalidad se ha tornado más violento. Según distintos sondeos, en la actualidad la inseguridad constituye la principal preocupación de los chilenos que, en paralelo, valoran positivamente el liderazgo del presidente de El Salvador, aunque gobierne a unos 5.600 kilómetros de distancia. Eso lo ha reconocido Kast, que ha afirmado durante su campaña presidencial: “Todos los chilenos elegirían a Bukele si estuviera en la papeleta [de los comicios del 14 de diciembre]”.

Ninguno de los dos se conoce personalmente, aunque han conversado telefónicamente. Está previsto que este viernes, en la tarde, sostengan una reunión en la Casa Presidencial, en San Salvador, donde Kast espera “profundizar las relaciones que vienen dese hace muchísimos años” con este país. “Ellos han sido exitosos en el combate al crimen organizado. Están velando por la integridad de sus compatriotas”, ha elogiado al que será su par cuando asuma la Presidencia.

La visita estaba planificada inicialmente para el pasado domingo, pero fue postergada debido a condiciones climáticas adversas. Pero el interés del derechista por reunirse con Bukele ha sido prioritario, al punto que ha suspendido el anuncio de sus futuros subsecretarios que estaba pautado para este viernes, 30 de enero, frente a los inesperados cambios en su agenda.

Kast se encontraba en República Dominicana cuando supo de la suspensión de su viaje. Allí ha recorrido un muro fronterizo construido para evitar la migración. Luego, entre el martes y el jueves, ha estado en Panamá para participar en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, una instancia a la que no ha acudido el presidente Gabriel Boric. “La democracia es una ficción” sin seguridad, ha afirmado el futuro jefe de Estado, apelando a la unidad regional y colocando como ejemplo su reciente encuentro con el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Tras concluir esta gira por Centroamérica, Kast iniciará un nuevo periplo por Europa. Según La Tercera, tiene contemplado asistir a la Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión en el Parlamento Europeo en Bruselas, organizada por la Red Política por los Valores (una agrupación conservadora en la que participa activamente el republicano), y después volar hasta Italia para sostener un encuentro con la primera ministra Giorgia Meloni (el segundo en menos de cinco meses). Está por confirmarse si haría una parada en Hungría, donde podría reunirse con el primer ministro Viktor Orbán.