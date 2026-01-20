Kast alista su encuentro con Bukele en el cuarto viaje internacional desde que resultó electo

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se reunirá con el mandatario Nayib Bukele en El Salvador para discutir sobre seguridad y migración en los próximos días. El cuarto viaje internacional del republicano desde el triunfo incluirá República Dominicana y Panamá, país donde se realizará el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, al que asistirán los mandatarios de Brasil, Ecuador y Bolivia, entre otros. “Esperamos tener reuniones bilaterales con algunos de ellos para ver cómo potenciamos las inversiones en Chile”, sostuvo este lunes el jefe de Estado a partir del 11 de marzo. A la gira centroamericana lo acompañarán sus futuros ministros de Seguridad, Economía y Defensa, quienes serán anunciados este martes por la noche, siendo la primera cartera la gran interrogante del Gabinete para el Gobierno de emergencia —delincuencia y control de la migración irregular— al que se comprometió.

El republicano es un gran defensor del sistema de seguridad que ha impuesto el salvadoreño, marcado por el populismo punitivo. El pasado abril planteó en un vídeo difundido por sus redes sociales que Chile necesita más cárceles, “grandes, aisladas y controladas, sin ningún tipo de beneficio para estos criminales”. “Necesitamos menos Boric y más Bukele”, concluyó. Ya en campaña por la presidencia, sostuvo en un debate que “todos los chilenos elegirían a Bukele si estuviera en la papeleta”. El mandatario salvadoreño ocupa el segundo lugar en los liderazgos internacionales mejor evaluados (71%) por los ciudadanos, según la encuesta Cadem, solo por detrás del canadiense Mark Carney (76%).

En 2024 Kast acudió a El Salvador, donde no se reunió con Bukele, pero sí con sus ministros de Seguridad, Gustavo Villatoro, y de Defensa, René Merino. En aquel viaje visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad para pandilleros y símbolo de la “guerra” del Gobierno de Bukele contra estas bandas. Villatoro estuvo en Chile el pasado noviembre y participó de un encuentro con el republicano y parte de su equipo. “Nosotros hemos recibido de él muchos comentarios y observaciones sobre cosas que no son iguales, pero podrían también eventualmente aplicarse en Chile”, explicó entonces Kast. Esta vez, el viaje del presidente electo pretende incluir otros temas de interés. “En El Salvador siguen avanzando en el tema de seguridad, pero también inversiones turísticas, que permiten que un país que no tiene las condiciones mineras y agrícolas que tenemos nosotros, vayan surgiendo en un área que sí nos interesa mucho, que es cómo potenciar el turismo”, apuntó esta mañana.

Consultado sobre si la catástrofe de los incendios en la zona centro sur del país, que ha dejado al menos 19 muertos, afectaba su gira por Centroamérica, Kast respondió: “Hay ciertas emergencias que están ahí más allá de esta tragedia”. El inicio del viaje será en República Dominicana, donde se reunirá con el presidente Luis Abinader para tratar el tema fronterizo. “Han implantado una fórmula que les ha permitido mantener el crecimiento y desarrollo de su país, a pesar del drama que se vive en el país vecino (Haití), que está en la misma isla”, señaló. Medios locales han informado que las autoridades tienen previsto visitar la frontera con Haití para ver el muro tecnológico que el gobierno dominicano ha implementado para frenar la migración irregular.

Luego irá a El Salvador y entre el 27 y 30 de enero participará en Panamá del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina. “Para que tengamos la posibilidad de pleno empleo, de fuentes laborales dignas para los chilenos, necesitamos mayor inversión y esa va a llegar si tenemos seguridad, certeza jurídica y si explicamos bien cuáles van a ser las reformas en inversión y temas tributarios”, aseguró el republicano.

Desde que resultó electo, Kast ha viajado a reunirse con los mandatarios de Argentina, Ecuador y Perú. Uno de los temas que trató con los líderes fue su propuesta de establecer un corredor humanitario para trasladar a los migrantes irregulares, de procedencia venezolana en su mayoría, hacia su país de origen. Tras reunirse con Javier Milei en Buenos Aires y con Daniel Noboa en Ecuador, sostuvo una cita con José Jerí en Lima. Dio señales de que el encuentro había resultado fructífero para los intereses chileno, pero a los pocos días Jerí otorgó una entrevista a CNN donde descartó la posibilidad de un corredor humanitario, fustigando los planes del futuro presidente de Chile, quien intentó bajarle el perfil al portazo del país vecino.

El enfoque económico del futuro Gobierno de Kast se ha visto en los ministros que ha escogido para su Gabinete que, aunque se anunciará oficialmente este martes, ya han trascendido varios nombres. Uno de ellos es el de su futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna, gerente general de Quiñenco, una de las firmas de Andrónico Luksic, una de las grandes fortunas de Chile. Su tarea será atraer inversionistas desde el ministerio de Relaciones Exteriores y fortalecer los vínculos con Estados Unidos. Sin experiencia diplomática, el empresario de 67 años ha dedicado su vida a los negocios y cuenta con una amplia red de contactos a nivel local y global.

A la gira lo debería acompañar su futuro ministro de Economía, el ingeniero agrónomo Daniel Mas, quien ha dedicado su vida al rubro de la construcción y actualmente es vicepresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC); el de Defensa, Fernando Barros, un abogado influyente que fue parte de la defensa del dictador Augusto Pinochet cuando estuvo detenido en Londres en 1998; y el de Seguridad, que aún se desconoce quién lo ocupará, luego de que el senador republicano Rodolfo Carter rechazara asumir el trabajo.