Alejandro Irarrázaval, el hombre que hay que conocer para entender el futuro Gabinete de Kast

El próximo martes el presidente electo José Antonio Kast dará a conocer quiénes conformarán su Gabinete para liderar el “Gobierno de emergencia” que prometió. Desde hace meses que el empresario y viejo amigo del republicano, Alejandro Irarrázaval, está trabajando para delinear el equipo, enfocado principalmente en recoger perfiles técnicos. El puñado de nombres que ya han trascendido como futuros ministros, la mayoría independientes, han pasado por la criba del ingeniero comercial de 64 años. La falta de representación de figuras políticas ha sacado ronchas en Chile Vamos, la coalición de la derecha tradicional que apoyó a Kast en la segunda vuelta, y ha generado tensiones incluso dentro de la formación ultraconservadora. La venia del coordinador general de la Oficina del Presidente Electo (OPE) a los nombramientos es clave ya que será el jefe del Segundo Piso de La Moneda -donde operan los asesores del mandatario-, y estará a cargo de coordinar los distintos ministerios para sacar adelante los compromisos de campaña en un Chile con altas expectativas. Y aunque no esté en el papel, cercanos dicen que puede ser un apoyo emocional clave para Kast.

Dentro del Partido Republicano, hay quienes califican a Irarrázaval como “un personaje”, “un caso especial”, de carácter fuerte, más propenso a dar órdenes que a dialogar. De un perfil más ejecutivo que político. Es reconocido por su vasta trayectoria como gerente y director de empresas -es presidente de la Agrícola Chacabuco-, pero siempre ha estado en la segunda línea de la derecha. Sus primeros pasos en esas arenas fueron en la Pontífice Universidad Católica, donde presidió el centro de alumnos de Economía en 1985. En esa época conoció a un dirigente estudiantil de Derecho, José Antonio Kast, cinco años menor. Ambos eran adherentes del movimiento gremialista liderado por Jaime Guzmán, uno de los principales ideólogos de la derecha chilena, y desde entonces han recorrido un camino paralelo, que le ha dado las credenciales a Irarrázaval para ser de los pocos capaces de hablar sin rodeos con Kast. Y es que quienes lo conocen dicen que ambos comparten una visión del mundo desde la perspectiva de la familia y lo doméstico. La diferencia con el futuro presidente, señalan, es el tono: “Habla como patrón de fundo, te saca el Irarrázaval”.

Nacido en Santiago, pero criado en Illapel, a unos 300 kilómetros al norte de Santiago, debido al trabajo de su padre, el ingeniero agrónomo José Francisco Irarrázaval, que tenía la Hacienda Illapel, expropiada durante la Unidad Popular de Salvador Allende (1970-1973). La familia se mudó entonces a Argentina y Alejandro -que tiene ocho hermanos-, regresó a Chile para estudiar en la universidad. Hace décadas está instalado en Buin, una localidad rural al sur de la Región Metropolitana, vecina de Paine, donde vive Kast. A pesar que quienes los conocieron en la etapa universitaria lo recuerdan como un gran defensor del pinochetismo, a finales de los ochenta comenzó a militar en Renovación Nacional, una formación de centroderecha que intentaba sacudirse la dictadura. Por esos años colaboró con la instalación de la comuna de San Joaquín, cuando Jaime Orpis fue designado alcalde.

Se perfilaba para político, pero su único intento por un cargo de elección popular fue en 1992 por la alcaldía de Quinta Normal, el municipio que había gobernado su hermano Cristián en el período anterior. Obtuvo un 1,9% de los votos. Cristián falleció en 1993, a los 32 años. “Fue un representante de nuestra generación, la que formó Jaime Guzmán, una de las personas a las cuales le dedicó mucho tiempo”, dijo en el Congreso el entonces diputado Orpis, en un homenaje de la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI). Alejandro se unió luego a la filas de aquella formación, siendo parte del núcleo duro de Jovino Novoa, uno de los cuatro “coroneles” del partido conservador. Con el tiempo, sin embargo, se fue alineando con la nueva generación que le quiso hacer frente a la cúpula más alta del poder.

En 2007 comenzó a asistir a las reuniones organizadas por Javier Leturia con militantes jóvenes para ver cómo “reencausar” a la UDI, que la veían cada vez más lejos de la doctrina de Guzmán. Decidieron presentarse para dirigir el partido, en la primera elección interna de la formación. La lista la encabezó Kast, con Irarrázaval como tesorero. Fracasaron, pero siguieron trabajando por aquello. En 2015, bajo la dirección de Hernán Larraín, el ingeniero comercial se convirtió en tesorero de la UDI, responsable de ordenar la grave crisis financiera que tenían, para la que aplicó un sistema de aumento de la cuota de dirigentes, parlamentarios y militantes. Un año después, y en completo hermetismo, como suele ser su modo de operar en política, renunció al cargo y luego al partido, para irse con José Antonio Kast, quien hizo lo propio, advirtiendo en su renuncia que si su discurso hacía eco, buscaría la presidencia de Chile.

Irarrázaval se integró a Acción Republicana, el movimiento que fundó las bases del Partido Republicano y apoyó a Kast en su primer intento por llegar a La Moneda en 2017. Para su segunda candidatura, en 2021, fue coordinador de apoderados en la segunda vuelta. “Tengo la certeza de que el Partido Comunista no juega limpio nunca. Hubo riesgo de fraude en la primera vuelta, cada vez que participa el PC hay riesgo de fraude”, dijo entonces. También participó de la elección para los candidatos republicanos al Congreso. Nunca estuvo a favor de cambiar la Constitución y fue parte de un grupo de empresarios que hizo campaña para votar en contra de la idea. En 2022 fue coordinador de apoderados en la campaña del Rechazo a la propuesta constitucional liderada por la izquierda. “Hay ciertos lugares en Chile en los cuales la ultraizquierda se organiza de forma violenta para amedrentar a los representantes de la derecha”, planteó.

Irarrázaval ha calificado al Partido Republicano como “el partido de los huerfanitos”, según fuentes de la formación, porque se han sumado pinochetistas, exmilitares, evangélicos, ex-UDI, ex-RN, ex-democratacristianos y una variedad de independientes. Precisamente es su forma de expresarse la que genera ruido entre algunos sobre su papel en el Segundo Piso. Aunque defienden que tiene el mando necesario, puede que le juegue en contra su tono. Ese “mando necesario” es al que le ha sacado punta este mes de conversaciones con los partidos de la derecha que apoyaron a Kast para ver si integran el Gobierno. Irarrávazal ha participado de reuniones con dirigentes de libertarios y Chile Vamos, siempre a puerta cerrada. Salvo en contadas ocasiones se lo ha visto con el futuro presidente en terreno. Una de ellas fue en el viaje a la Argentina de Javier Milei dos días después del triunfo del republicano, en una visita marcada por el asunto económico. Hace pocos días, estuvo con el presidente electo en un cónclave organizado por la UDI, en el que Kast intentó aplacar la molestia de los partidos del futuro oficialismo por sentirse poco representados en el futuro gabinete.

El Segundo Piso de Kast tendrá dos cabezas. El abogado Cristián Valenzuela, principal asesor del mandatario electo, será el responsable de la estrategia y contenido e Irarrázaval de la coordinación interna y la relación entre el presidente y sus ministros. Quienes lo conocen lo ven como gran aporte para Hacienda y la implementación del recorte fiscal de 6.000 millones de dólares a los que se comprometió el presidente electo. “No será el Cristián Larroulet del Segundo Piso de Sebastián Piñera, no es un intelectual de grandes ideas, lo suyo son los números”, apunta un conocido. Otra fuente afirma que su aspiración, sin embargo, es precisamente ser el Larroulet de Kast.