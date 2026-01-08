Kast se diferencia de Milei en lo económico: “Nosotros no usamos motosierra”

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ha diferenciado este jueves su plan económico que implementará cuando llegue a La Moneda el próximo 11 de marzo del que el mandatario Javier Milei ha adoptado en Argentina, cargado al desguace del Estado. “Fue bonita la motosierra, pero nosotros no usamos motosierras”, ha advertido el republicano esta mañana en el encuentro Prioridades para Chile en la voz del presidente electo organizado por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare). “Uno puede llegar a los mismos lugares de acuerdo a la realidad de cada país”, ha añadido en el evento donde lo acompañó en el escenario durante el panel de preguntas su principal asesor económico y quien fue calificado por los anfitriones como “ministro de Hacienda electo”, Jorge Quiroz, tal como fue anunciado está semana por Kast ante los empresarios. El republicano, sin embargo, ha retrasado el anuncio de la totalidad de su Gabinete para el 20 de este mes, cinco días después de lo que se había comprometido.

El primer viaje internacional de Kast tras su triunfo fue a la Casa Rosada para conversar con Milei, con quien tiene gran sintonía. Hicieron gala de su complicidad e incluso posaron sonrientes junto a la ya mítica motosierra del argentino, que representa los recortes económicos que ha impulsado en el país trasandino. “Nosotros no vamos a copiar exactamente lo que han hecho otros, sino que vamos a buscar modelos que en alguna medida sean replicables en Chile”, explicó Kast desde Buenos Aires, dando las primeras señales de una diferenciación. El presidente electo se ha comprometido a realizar un recorte fiscal de 6.000 millones de dólares los primeros 18 meses de su mandato sin afectar los beneficios sociales, una medida cuestionada por su poca factibilidad por reputados economistas, incluso de la derecha.

Jorge Quiroz y José Antonio Kast en Santiago, Chile, este jueves. SOFIA YANJARI

En el encuentro de Icare de este jueves celebró que lograron instalar un debate en torno a las finanzas públicas: “Más allá si eran 2.000 millones de dólares, 3.000 millones, 4.000 millones o 6.000 millones en 18 meses”, sostuvo Kast en alusión a su compromiso de campaña, un plan en el que Quiroz ha estado trabajando para lograr concretar. Aún no han explicado con detalles dónde se realizarán los mayúsculos recortes sin impactar a los más vulnerables. En su intervención, con un tono crítico hacia el Gobierno saliente de Gabriel Boric, Kast acusó a la Administración de izquierdas de proponer cambios estructurales sin contar con respaldo fiscal. “Es una etapa que se caracterizó, lamentablemente para nuestro país, por la improvisación, por la incertidumbre, y la renuncia a gobernar con realismo”, sostuvo.

A pesar de los dardos que lanzó el republicano a la Administración de izquierdas, Kast ha adoptado un tono más moderado desde que ganó las elecciones presidenciales. Algunos se preguntan, dijo esta mañana, “¿dónde está el candidato, ese duro?”. “Yo me saqué el traje de candidato, porque son etapas distintas. Marqué una posición para que se entienda lo que nos estamos jugando, pero ya en el cargo viene una etapa distinta, donde todos tenemos que sumarnos y esto va a ser más amplio de lo que ustedes se imaginan. Quizá los que más van a sufrir son los que estuvimos en este proyecto por muchos años porque cualquiera que esté militando en el Partido Republicano desde hace cinco años va a decir ‘Me toca a mí’. No. Le toca en la medida en que sea el mejor”, planteó el futuro mandatario.

José Antonio Kast en el encuentro del Icare 'Prioridades para Chile'. SOFIA YANJARI

Uno de los primeros nombres que trascendió para su futuro Gabinete fue el del viceministro de Argentina, José Luis Daza, economista amigo de Kast. Tras su visita a Buenos Aires, Daza reconoció que se le habían ofrecido “varios cargos”, los que serían encabezar un triministerio de Economía, Minería y Energía. Consultado sobre la factibilidad de que ocurra, Kast respondió hace unas semanas: “Pasa por una decisión que no es mía”. Fuentes republicanas han dicho a medios locales que Daza rechazó la oferta, convirtiéndose en la primera baja del equipo que está armando el republicano.

En el encuentro de Icare, el presidente electo sostuvo que estaban presentes “varias personas que nos van a ayudar hacia el futuro”. Además de Quiroz, quien fue presentado como el futuro líder de Hacienda este martes en un encuentro empresarial, cuando hoy Kast se refirió a la importancia del Asia Pacífico para el comercio de Chile y de los proyectos de corredores bioceánicos, dijo: “Yo no sé si va a ocupar un cargo o no, para que no digan que estoy ungiendo a nadie, pero si tienen alguna duda, pregúntenle a Martín Arrau”, bromeó, en alusión al ingeniero que suena fuerte como ministro de Obras Públicas. También señaló que el senador José García Ruminot, de Chile Vamos, la coalición de la derecha tradicional, ha “colaborado mucho”, y es quien se menciona para encabezar la Secretaría General de la Presidencia.

En Chile existen 25 ministerios y durante la campaña el republicano planteó varias veces la opción de reducirlos y fusionarlos. “Yo sé que quieren conocer a los 15 ministros”, dijo en un desliz, que se puede leer como las carteras que finalmente conformarán su futuro Gabinete. “O 18… o 20”, continuó entre bromas, instalando la duda sobre cuál será el tamaño de la reducción.