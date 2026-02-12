El Gobierno de Boric anuncia que enviará ayuda humanitaria a Cuba ante “la dramática situación”

Alberto van Klaveren, ministro de Relaciones Exteriores, ha dicho que el apoyo será a través del Fondo contra el Hambre y la Pobreza: “Es un tema de interés humanitario, más allá de las características políticas que pueda tener su régimen”

El ministro de Relaciones Exteriores chileno, Alberto van Klaveren, ha comunicado este jueves que el Gobierno de Gabriel Boric enviará ayuda humanitaria a Cuba, en medio de la crisis que atraviesa la isla, agudizada luego que Donald Trump señalara que iba a imponer aranceles a los países que le vendan petróleo. La información la ha entregado desde el Palacio de La Moneda, donde ha dicho que el apoyo se realizará a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, de la Cancillería.

“Estamos decididos a prestar ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba”, ha dicho van Klaveren. “La dramática situación que está viviendo Cuba hoy, es un tema de interés humanitario, más allá de las características políticas que pueda tener su régimen”, agregó.

El canciller ha confirmado la ayuda un día después de que la portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, adelantara en una entrevista a radio ADN que el apoyo a Cuba estaba en estudio. “México está ya mandando ayuda y me parece muy positivo y necesario. Nosotros estamos en ese proceso de evaluación, en función de los recursos que estén disponibles y de las necesidades concretas de ayuda”, dijo Vallejo.

El Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, ha explicado el canciller de Boric, “ha permitido hacer aportes humanitarios en otras situaciones muy graves, como la que ha vivido Ucrania a lo largo de un conflicto que ya se extiende por cuatro años, la situación en Gaza y también las consecuencias del paso de huracanes en el Caribe”. Y agregó que están evaluando “la magnitud del aporte” a Cuba, que “es de carácter absolutamente humanitario, destinado al pueblo cubano a través de agencias de Naciones Unidas“.

“Lo que nos interesa es atender las necesidades en la medida de lo posible del pueblo cubano y no estamos solos en eso; México, como se sabe, está también prestando ayuda, Brasil también y y algunos otros países”, añadió el canciller.

Ante la pregunta si la decisión de Chile podría implicar posibles represalias de Estados Unidos, el canciller que ese país “no va a objetar una ayuda humanitaria. De hecho, hay algunos canales de ayuda humanitaria que se están prestando desde Estados Unidos también, porque todos sabemos que hay familias que están repartidas entre Cuba y Estados Unidos”.

Presiones del Partido Comunista

El Partido Comunista (PC) del oficialismo, liderado por Lautaro Carmona y que respalda políticamente a Cuba, había presionado al Gobierno de Boric para ir en apoyo de la isla. La decisión, en la izquierda del país sudamericano, ha sido debatida ampliamente entre las distintas formaciones. Consultado al respecto, el canciller dijo que lo que ha pauteado a Chile es “un drama humanitario que se extiende ya hace bastante tiempo. Todos sabemos que hay una situación muy compleja en Cuba: hay una población que padece hambre y también hay cortes permanentes de energía. Yo he hablado ayer [este miércoles] con nuestra embajadora en La Habana y ella ha confirmado la gravedad de la situación”.

Tras el anuncio del canciller, Vallejo señaló a CNN que “no es bueno mezclar los planos de la conversación. Una cosa es tener diferencias políticas con las autoridades de otro gobierno, con sus regímenes, y otra son las ayudas humanitarias”.

Y agregó: “Esto no se trata de apoyos políticos. Las ayudas humanitarias no son apoyos políticos, son ayudas humanitarias. Y una ayuda humanitaria no es un acto coercitivo tampoco, no es como si tú estás a punto de fallecer, yo te ofrezco salvar tu vida a cambio de que hagas tal cosa. No funciona así”.

Carmona, quien representa al ala más dogmática del PC, que es la mayoritaria, viajó a Cuba, entre el 17 y el 22 de enero, junto al dirigente Juan Andrés Lagos. Y dijo que “la asfixia económica producto de la intensificación del criminal bloqueo contra Cuba, provoca estratos en la población y los servicios básicos. Urge que el mundo condene, con todas las fuerzas, esta agresión y se intensifique que la solidaridad política y material con el pueblo cubano”.

Por la mañana de este jueves, el diputado comunista, Boris Barrera, previo al anuncio de van Klaveren, señaló en una entrevista en radio Agricultura que, “lo de fondo, no tiene que ver solamente con la ayuda humanitaria, sino que también con manifestarse en términos políticos en las instancias que correspondan frente al bloqueo” de Estados Unidos.

Previamente, el senador del PC Daniel Núñez recordó en su cuenta de X que cuando en Chile ocurrió el terremoto y tsunami de febrero de 2010, “Cuba dispuso un hospital de campaña y una brigada médica. Ahora que en Cuba pueden morir personas por el bloqueo y la falta de medicinas e insumos básicos. Es momento que Chile devuelva la mano y envíe ayuda humanitaria”.