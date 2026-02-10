De crudo a leche en polvo: México da un giro a la ayuda humanitaria enviada a Cuba

México entregó hace un mes el último cargamento de petróleo a Cuba del que se tiene registro. Los buques desde las costas mexicanas siguen zarpando, aunque su carga haya cambiado por un bien también valioso para la isla: la leche en polvo. Dos buques de la Marina mexicana zarparon el domingo del puerto de Veracruz con 277 toneladas de este alimento básico y se espera que lleguen a La Habana el jueves. La isla ha entrado en una severa crisis energética después de que Estados Unidos impusiera un decreto en el que anunciaba sanciones para los países que suministraran hidrocarburos a Cuba. México era el primero en la lista. Tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela, las embarcaciones cargadas de crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex) se volvieron la línea de vida para 9,5 millones de personas en la isla. México enviaba, en promedio, 17.200 barriles de crudo al día.

Con las condiciones impuestas por Washington, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, prometió que buscaría alguna forma de seguir ayudando a La Habana sin afectar los intereses comerciales de México. Así, este fin de semana reunió diversos insumos, entre comida y productos de primera necesidad, para continuar con la asistencia a la isla. El buque Isla de Holbox lleva exclusivamente leche en polvo y su volumen —por encima del resto de los productos— indica que es una de las prioridades en el plan mexicano de auxilio. “Nosotros vamos a seguir apoyando y seguimos haciendo todas las acciones diplomáticas necesarias para poder recuperar el envío de petróleo, porque no se puede ahorcar a un pueblo así, de esa manera. Es muy injusto", ha dicho la mandataria este lunes al confirmar la salida del cargamento.

La escasez de la leche en polvo en Cuba es palpable desde hace años. En 2024, el Gobierno cubano recurrió al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas para garantizar el abastecimiento de la cartilla de racionamiento: un kilogramo de leche en polvo al mes para niños menores de siete años en todo el país caribeño. Entonces, el régimen cubano reconoció que el desabasto de leche en polvo afectaba “significativamente en la seguridad alimentaria y nutricional de la población”. En 2025, la isla recibió un cargamento humanitario de este alimento básico desde Barbados que envío 125 toneladas. Ahora mismo, la población en general no tiene acceso a la leche a través del reparto público, aunque en el mercado negro puede conseguirse en precios muy por encima del mercado en dólares. El Gobierno cubano ha agradecido a México el cargamento humanitario. “Mientras unos intentan asfixiar a nuestra población, pueblos hermanos tienden su mano solidaria”, ha mencionado el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

La venta de leche en polvo en México para cubrir las necesidades de la población más vulnerable ocurre a través de Leche para el Bienestar, el histórico programa asistencial —anteriormente conocido como Liconsa— que distribuye el alimento subsidiado entre los sectores más desfavorecidos. Sheinbaum ha garantizado que los cargamentos de leche en polvo seguirán su flujo desde México, ya que la Marina tiene 1.500 toneladas pendientes de enviar. Cuba necesita, en promedio, 2.200 toneladas de leche en polvo para cubrir la demanda mensual de su población más joven.