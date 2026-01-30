México, el último proveedor humanitario de petróleo para Cuba

México ha sido el último proveedor de petróleo a Cuba tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, había justificado en los últimos días el envío de buques a la isla como un gesto de ayuda humanitaria ante la crisis energética que padece Cuba desde hace un par de años. El anuncio de Donald Trump de que impondrá aranceles a quien suministre crudo a la isla apunta directamente al corte de la última línea de energía que Ciudad de México echaba a La Habana. Tras la publicación del nuevo decreto de Trump, el Gobierno mexicano no ha dado una respuesta.

Sheinbaum habló por teléfono con Trump la mañana de este jueves, horas antes del anuncio, y en una comparecencia ante la prensa aseguró que en la conversación no se habló de los envíos de petróleo de México a Cuba. La atención hacia estos cargamentos se ha elevado en las últimas semanas después de que Trump prohibiera a Venezuela cualquier transacción con el régimen cubano. El 9 de enero, una semana después de la intervención estadounidense en Caracas, el buque Ocean Mariner llegó a La Habana procedente de Veracruz con un cargamento de aproximadamente 85.000 barriles de crudo. Fue el último envío de crudo mexicano a la isla.

México envía petróleo a la isla desde 1993, pero siempre ha sido en cantidades muy modestas. A partir de octubre de 2024, cuando la actual crisis energética arreció en la isla, el Gobierno mexicano incrementó significativamente los cargamentos. Un mes más tarde, el huracán Rafael devastó las Antillas y Sheinbaum declaró a los cargamentos de petróleo como ayuda humanitaria. Frente a las presiones de los últimos días, la presidenta mexicana ha aclarado que México hace dos tipos de envíos de petróleo: los humanitarios y los comerciales, estos últimos son los que Petróleos Mexicanos (Pemex), la petrolera estatal, celebra en contratos con el régimen cubano. Sin embargo, ni la mandataria ni la petrolera han explicado en detalle la cantidad concreta de crudo que se envía en cada una de las categorías.

Pemex ha informado a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) que desde julio de 2023 realiza envíos a Cuba de diversos hidrocarburos a través de su subsidiaria Gasolinas del Bienestar. La petrolera estimó en su último reporte —publicado en diciembre— que, a través de este modelo, en los primeros nueve meses de 2025 México exportó 17.200 barriles de crudo al día, lo que representa un 3,3% de sus envíos al exterior. El documento establece en todo momento que se trata de una venta, con contratos en pesos mexicanos, con precios de mercado y acorde a lo establecido en la ley.

Los cargamentos de crudo desde México están lejos de cubrir las necesidades energéticas de Cuba, ya que algunos analistas estiman que la isla requiere entre 60.000 y 80.000 barriles al día. Pemex había programado el viaje de un buque petrolero para la segunda mitad del mes, que finalmente fue cancelado. Entonces, Sheinbaum aseguró que se trataba de un contrato gestionado por la petrolera, pero que el resto del crudo seguiría llegando a su destino. “La ayuda humanitaria a Cuba, como a otros países, continúa porque es ayuda humanitaria y México siempre ha sido solidario con todo el mundo y son decisiones soberanas”, dijo.

La presión para México se elevó ante los señalamientos de un grupo de congresistas que acusaron al Gobierno de Sheinbaum de apoyar a la dictadura cubana. Carlos Giménez, republicano de la diáspora cubana en Florida, propuso a la Administración de Trump utilizar la revisión del tratado de libre comercio (TMEC) como contrapeso para impedir los cargamentos de petróleo mexicano a la isla. “Parece que Sheinbaum valora más su relación con el dictador Díaz-Canel que su relación comercial con Estados Unidos. Esta gran traición no se tolerará ni en lo más mínimo. Que lo tenga muy en cuenta ante la renegociación del tratado de libre comercio”, amenazó. Giménez ha celebrado este jueves el decreto de Trump: “Cada barril enviado a La Habana sólo prolonga la miseria del pueblo cubano y fortalece un Estado comunista fallido”, ha escrito en un comunicado.