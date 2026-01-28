Trump asegura que “Cuba fracasará muy pronto”

En la isla ya se ha empezado a sentir la falta de su aliado Venezuela, ahora que Washington apuesta con más fuerza por la asfixia económica del país caribeño

El presidente Donald Trump ha vuelto a hablar sobre Cuba, el país que podría ser otro de sus objetivos tras la captura de Nicolás Maduro a inicios de este mes. “Cuba fracasará muy pronto”, dijo el martes ante un grupo de periodistas en Washington. “Cuba es una nación que está muy cerca del colapso”. Aunque nadie de su Administración ha hablado con claridad sobre cuál es el plan que amasan con la isla, todo apunta a que están apostando por una asfixia económica. “Recibían dinero de Venezuela. Recibían petróleo de Venezuela. Ya no lo recibirán más”, añadió el mandatario.

El Gobierno de Miguel Díaz-Canel, que lleva al menos cinco años arrastrando con la peor crisis desde la Revolución en el poder, dejó de recibir petróleo desde la emboscada militar a Caracas orquestada desde Washington. En la isla ya se ha comenzado a sentir la pérdida de los al menos 35.000 barriles diarios del combustible venezolano que llegaban a La Habana. Los apagones se han intensificado, sumando hasta más de 20 horas sin luz eléctrica, varias gasolineras se mantienen cerradas, hay largas filas para acceder al diésel y los precios se han disparado en el mercado informal, donde un litro puede hasta costar unos 1.500 pesos cubanos (tres dólares), cuando antes se ofertaba por la mitad.

Buques petroleros en Punta Cardón, el 14 de enero. Matias Delacroix (AP)

En vez de un ataque militar como el que se hizo en Fuerte Tiuna, la estrategia de Trump parece estar centrada en el ahogamiento económico, algo que hizo también desde su primera Administración, cuando no solo dio marcha atrás a las relaciones diplomáticas de la era de Barack Obama, sino que frenó los viajes a la isla y el envío de remesas, que golpearon particularmente la economía castrista. Ahora, se ha centrado en el petróleo: “NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA. ¡CERO!”, dijo en su plataforma Truth Social el 11 de enero.

Trump también advirtió a La Habana que debían llegar a un acuerdo “antes de que sea demasiado tarde”, términos en los que Díaz-Canel parece no estar dispuesto a negociar. “Siempre hemos estado dispuestos a mantener un diálogo serio y responsable con las distintas administraciones estadounidenses, incluida la actual, sobre la base de la igualdad soberana, el respeto mutuo y los principios del derecho internacional”, dijo al respecto el mandatario cubano.

En los últimos días, las preguntas llueven sobre el futuro de Cuba, pero hasta ahora no hay nada claro de los planes de Washington. Fuentes del Gobierno dijeron a The Wall Street Journal que Estados Unidos está buscando personas dentro del Gobierno en La Habana dispuestas a llegar a un acuerdo para “expulsar al régimen comunista” antes de fin de año. No obstante, la presión económica sobre el país caribeño ha levantado discrepancias entre funcionarios de la propia Administración Trump: algunos apoyan el cerco económico, mientras que otros advierten de que se trata de una medida que elevaría la trágica situación de crisis en la que ya viven las familias cubanas.

Donald Trump en Iowa, este martes. Charlie Neibergall (AP)

La otra apuesta de Trump sobre Cuba llega a través de la presión a México, que según un informe de la petrolera estatal Pemex, envió casi 20.000 barriles de petróleo diario a Cuba desde enero hasta el 30 de septiembre de 2025. En medio de las fricciones, el Gobierno de Claudia Sheinbaum detuvo las exportaciones a la isla. Según la mandataria, esta es una “decisión soberana” y su país “seguirá mostrando solidaridad” con Cuba, ahora que ha suplantado el papel de Venezuela como su principal proveedor.