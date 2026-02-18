Telecinco cancela ‘¡Vaya fama!’ y deja su hueco a ‘El precio justo’ para intentar revitalizar el fin de semana

Uno de los huecos preocupantes en la programación de Telecinco, que mes a mes marca mínimos de audiencia, es sin duda el fin de semana. Y uno de los programas que no ha encontrado su lugar en esa franja es ¡Vaya fama!, una apuesta lanzada el pasado septiembre y que intentaba acercarse al corazón y los famosos de manera desenfadada pero con una identidad más ingenua que lo que acostumbraba el canal con su antecesor, Socialité. La idea no ha acabado de cuajar, y el programa presentado por Cristina Lasvignes y Fran Ramírez desaparecerá de la parrilla esta misma semana para ser sustituido definitivamente por El precio justo.

El espacio, de hecho, ya había pasado por varias remodelaciones para tratar de dar con la tecla y competir contra D Corazón en La 1. Primero comenzó con colaboradores opinando en la mesa (allí fue a parar Montoya, por ejemplo, de reportero), pero en noviembre se limitó al papel de los dos presentadores hablando en la mesa. Este mismo febrero había recortado su horario para dar cabida al concurso presentado por Carlos Sobera, que se expandió al fin de semana con mejores datos que ¡Vaya fama!.

En su primer mes, el pasado septiembre, el programa hizo una media de 6,8% de cuota de pantalla y 408.000 espectadores de media, por debajo de los ya de por sí bajos datos de la cadena. Este enero ha mostrado su regularidad y se conformó con 458.000 espectadores y un 6,7%, cifra que rondó también en todas sus emisiones en febrero, con pocas semanas superando el 7%. Las nuevas entregas de El precio justo, en cambio, sí superaron el 8% e incluso alcanzaron al récord del 10% el domingo, aunque no sea competencia regular todavía para La 1 y, por supuesto, quede lejos de la cocina de Karlos Arguiñano y La ruleta de la suerte en Antena 3, que supera el millón de espectadores cada día con alrededor del 20% de share.

El concurso presentado por Carlos Sobera y Tania Medina comenzará ahora así a la 13.45, el mismo horario que entre semana, un nuevo intento de revitalizar la parrilla desde que acabó Socialité, que ocupó este espacio desde 2017.

Quien se queda sin un hueco en la parrilla también es Cristina Lasvignes, rostro que había recuperado Telecinco primero como sustituta veraniega de El diario de Jorge y también como presentadora puntual del Fiesta de Emma García.