Trump declara una “emergencia nacional” respecto a Cuba y anuncia aranceles para los países que le vendan petróleo
Una orden ejecutiva declara que “la situación con respecto a Cuba representa una amenaza extraordinaria e inusual”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumenta la presión que había anunciado contra Cuba. Una orden ejecutiva dada a conocer por la Casa Blanca este jueves y firmada por él declara una “emergencia nacional” respecto a Cuba y anuncia que impondrá aranceles a los países que proporcionen petróleo a la isla caribeña. Un paso que podría afectar a la posibilidad de que México reanude su suministro a La Habana.
“Las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Cuba están diseñadas para perjudicar a Estados Unidos y apoyar a países hostiles, grupos terroristas transnacionales y agentes malignos que buscan destruir a Estados Unidos”, sostiene la orden ejecutiva. Por ello, asegura, “la situación con respecto a Cuba representa una amenaza inusual y extraordinaria” contra la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Por tanto, “declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza”, estipula el presidente estadounidense en el documento.
Para hacer frente a esa amenaza que declara, encuentra “necesario y apropiado” establecer un sistema de aranceles contra los productos de los países extranjeros que proporcionen “directa o indirectamente” cualquier tipo de petróleo a Cuba.
Según un informe de la petrolera estatal Pemex, México envió casi 20.000 barriles de petróleo diario a Cuba entre enero y el 30 de septiembre de 2025. En medio de las fricciones entre Washington y La Habana, el Gobierno de Claudia Sheinbaum detuvo las exportaciones a la isla.
La presidenta mexicana había apuntado la posibilidad de retomar los suministros, y el miércoles declaraba en una rueda de prensa que existen dos posibles vías para ello: el envío como ayuda humanitaria o a través de los contratos que tiene Pemex con La Habana. El primer camino sería una opción que su equipo deberá “determinar a partir de las solicitudes” que puedan llegar desde la isla, añadía.
