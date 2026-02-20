La Cámara de Diputados de Argentina aprueba la reforma laboral de Milei y la pasa al Senado

La eliminación del artículo 44 que reducía el salario a los trabajadores enfermos fuerza que el texto modificado necesite una nueva votación en la Cámara Alta

Javier Milei está a un paso de sancionar una legislación laboral en Argentina que permite extender la jornada de trabajo hasta 12 horas por día, abarata los despidos y reduce las cargas patronales. La Cámara de Diputados aprobó este viernes, por 135 a favor y 115 en contra, el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. Los legisladores votaron pasada la medianoche, poco después de que terminase la huelga general convocada por los sindicatos en rechazo de la iniciativa. La iniciativa pasa ahora al Senado para su aprobación definitiva.

La denominada Ley de modernización laboral contempla, entre otros puntos, la creación de un fondo para indemnizaciones a costa de desfinanciar la Seguridad Social y la eliminación del pago obligatorio de las horas extras. Impone también límites al derecho a huelga, al establecer servicios mínimos del 75% para los sectores esenciales, que abarcan gran parte de las actividades: salud, educación, transporte, energía y agua.

La reforma laboral es la apuesta más fuerte de Milei para el inicio del año. Ha sido tratada de forma exprés, sin casi debate público, con el objetivo de tenerla aprobada antes del 1 de marzo, cuando el presidente comparecerá ante el Congreso para inaugurar las sesiones ordinarias.

La única piedra en el camino fue un artículo que reducía hasta en un 50% el salario de los trabajadores de baja por enfermedad o accidente. Por presión de los aliados de Milei, que amenazaron con no acompañar la iniciativa, se derogó y esa modificación forzó que el texto tenga que regresar al Senado para que se convierta en ley.

Al igual que la semana pasada, la discusión ocurrió durante la tarde en un contexto de alta conflictividad. Hubo manifestaciones en todo el país, con epicentro en la plaza frente al Congreso, donde las fuerzas de seguridad reprimieron con camiones hidrantes y gas pimienta a un grupo pequeño de manifestantes y detuvieron a al menos once personas por “daños”, “resistencia a la autoridad” y supuesta tenencia de objetos punzantes.

La sesión parlamentaria fue maratónica. Se alargó durante más de diez horas y hubiese durado todavía más si los oradores del oficialismo no hubieran renunciado a dar sus discursos para apurar la votación. Uno de los últimos en tomar la palabra fue el diputado Máximo Kirchner. Advirtió que se trata de una ley que “da mucho más poder a los empresarios” y señaló que Milei “los pelea en Twitter, pero los ayuda y los fortalece en el Congreso”.

Germán Martínez, jefe del bloque kirchnerista en la Cámara Baja, criticó que el Gobierno intenta imponer “la idea mágica de que si le quito derechos a los trabajadores va a derramar en creación de empleo”. El legislador prometió que, de volver al poder, la reforma laboral de Milei “va a ser derogada”.

Manifestantes se enfrentan con la policía, en Buenos Aires, este jueves. Juan Ignacio Roncoroni (EFE)

El presidente argentino siguió el debate desde el extranjero. Viajó por decimoquinta vez a Estados Unidos para ratificar su alineamiento incondicional con Donald Trump y asistir a la reunión inaugural de su Junta por la Paz para Gaza. Desde Washington —donde cantó Burning love a viva voz y comprometió la cooperación de los Cascos Blancos argentinos en las misiones que se requieran—, Milei compartió un tweet de la diputada oficialista Lilia Lemoine con un video en el que se ve a la kirchnerista Florencia Carignano desenchufando micrófonos “para frenar la sesión”.

La jornada abundó en episodios exacerbados de este tipo. El diputado kirchnerista Horacio Pietragalla, por caso, comparó el proyecto con la esclavitud y se acercó hasta el estrado del presidente de la Cámara para entregarle una cadena.

La Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país y convocante de la huelga, aseguró que la medida de fuerza de 24 horas —la cuarta desde que Milei llegó a la Casa Rosada, en diciembre de 2023— tuvo un seguimiento del 90%. La medida de fuerza afectó a todo tipo de actividades, desde la administración pública, la industria y el comercio exterior hasta el transporte de pasajeros. Las aerolíneas cancelaron unos 400 vuelos, lo que afectó a cerca de 64.000 pasajeros, de acuerdo a datos de la Cámara de Líneas Aéreas de Argentina, y la Universidad Argentina de la Empresa calculó pérdidas de 489 millones de dólares por la huelga, equivalente a un 20% de la producción diaria del país.

En representación del Gobierno, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, calificó como “extorsivo” el comportamiento de los sindicalistas. “Por algo la gente los odia, tienen 80% de imagen negativa, y cómo no van a tener esa imagen si lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador”, dijo el ministro, entrevistado en un canal de streaming.

La argumentación del Gobierno es que la reforma “modernizará” la legislación laboral y contribuirá a dinamizar el mercado de trabajo asalariado formal, estancado desde hace más de diez años. De hecho, el ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró sorprendido en las redes por la falta de euforia entre los grandes empresarios tras la aprobación en el Senado. “Les bajamos las cargas patronales un 85% para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!”, escribió.