Palestino no se rinde

El cuadro de colonia acaba de asegurar una clasificación a la Copa Sudamericana, confirmando que es el equipo chileno con más presencia en los torneos continentales

A los seis minutos de tiempo agregado, uno de los jóvenes de su cantera, Iván Gargues, marcó el gol que le dio el triunfo ante la Universidad de Chile. Su nuevo entrenador, Cristian Muñoz, apodado “La Nona”, saltó al terreno para celebrar eufórico otra de las grandes hazañas de Palestino, el club con más participaciones internacionales del futbol chileno.

Desde el 2020 a la parte, los tetracolores han ganado todas las definiciones que jugaron para clasificar a la Copa Sudamericana, batiendo, entre otros, a las dos universidades. En ese período, sólo en el 2022 se quedaron fuera de la competencia internacional. Y son la envidia de los clubes locales porque, pese a lo desgastante que suele ser afrontar los viajes y el duro calendario de las copas de Conmebol, el rendimiento en el plano interno no ha mermado, manteniéndose siempre en zona de clasificación, a diferencia de sus pares, que han perdido en varias oportunidades la categoría por el desgaste que significa la Libertadores o la Sudamericana.

Palestino es un ejemplo de resiliencia en el fútbol chileno, donde es uno de los tres equipos que representan a las colonias de inmigrantes, junto al Audax Italiano (también clasificado para la Sudamericana) y a la Unión Española, que perdió la categoría en el pasado torneo precisamente por haber participado en fase de grupos en el continente. Con el aporte de un grupo apasionado de empresarios, Palestino congrega no sólo a los descendientes de una diáspora que llegó en el siglo XX para impulsar la industria textil, el comercio y la banca nacional.

En los últimos años su base de apoyo creció tras radicarse en La Cisterna, una comuna al sur de la capital, y a su condición de emblema ante el genocidio de Gaza y a la inclaudicable decisión de establecer lazos permanentes con la selección de Palestina y con una masa de adherentes que crece en el extranjero. Incorporó el mapa de los territorios ocupados en su camiseta –lo que le valió una censura y multa por parte de la Federación chilena- y, agudizando el ingenio, estableció una polera alternativa de color sandía, uno de los símbolos de la resistencia ante la agresión.

Administrando con criterio los recursos, manteniendo una base fiel y entusiasta de adherentes, iluminando el estadio entregado en concesión y, sobre todo, fortaleciendo la cantera, Palestino es hoy un ejemplo en la industria del fútbol local, y pasea con frecuencia su divisa por las canchas del continente, generando más adherentes que detractores.

Ahora, habiendo asegurando una nueva clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, no sólo percibirá ingresos extras sino que podrá potenciar un plantel joven donde siempre destacan figuras exportables. De allí surgió Iván Román, el defensor joven más promisorio de la selección, transferido al Atlético Mineiro. Y Gargues, el goleador en la victoria ante la Universidad de Chile, ya es seleccionado adulto pese a no cumplir los veinte años.

Es que Palestino no se rinde en su afán de ser la bandera de una causa, un ejemplo de gestión y, sobre todo, el factor de unión para una colonia que sufre, se enfurece y representa en un momento que consideran clave en su historia grande.