El PP difunde el bulo de que Margarita Robles le dijo al embajador de EE UU “Estoy con Trump” cuando realmente comentó: “Estoy cómoda”

El Partido Popular ha difundido un vídeo este jueves en su cuenta de X en el que afirma que la ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo durante su reunión ayer con el nuevo embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León, que “estaba con Trump”. “Dice (una parte) del Gobierno que está con Trump, ¿cómo lo veis desde ese lado del muro?”, ha escrito el PP en una publicación en la que etiqueta a socios del Gobierno como Sumar, ERC, EH Bildu y Podemos, entre otros. En el vídeo original, Margarita Robles habla primero de la temperatura de la sala y señala que “va a apagar la calefacción” y el embajador le contesta que él “también está cómodo”. A continuación se escucha el fragmento que ha generado la polémica, en el que en realidad dice: “Estoy cómoda, lo que pasa es que a veces aquí la gente…”. La ministra ha desmentido la afirmación del PP y ha arremetido contra el partido de Alberto Núñez Feijóo asegurando que “debería darles vergüenza el tipo de política que hacen” y que “es insolidario con España”.

En la cuenta oficial de X de los populares sigue colgado el vídeo de recursos previos a la reunión que Robles y León mantuvieron el miércoles en la sede del Ministerio de Defensa. En él, los populares aseguran que la ministra dice: “No, no. Yo estoy con Trump, lo que pasa es que aquí la gente...”. Esa es la frase con la que han subtitulado las palabras de la ministra. Las supuestas declaraciones de Robles se producen en un momento del encuentro en el que las cámaras grababan lo que en televisión se conoce como un “mudo”, imágenes captadas con el micrófono de la cámara o en silencio para ser utilizadas posteriormente como recurso audiovisual.

El Ministerio de Defensa tilda de “falsa” esa afirmación y matiza que su titular dijo que “estaba cómoda” con la temperatura de la sala. En una entrevista en TVE, la ministra ha insistido en que transmitió al embajador estadounidense “su posición y la del Gobierno de España, sin matices, absolutamente rotunda y con la convicción ética de que lo que están haciendo es lo correcto”. Esto es, su oposición al ataque contra Teherán y su rechazo a prestar apoyo militar a través del uso de las bases de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz).

“Todo lo demás, como siempre, es que el PP es insolidario con España”, ha indicado Robles, incidiendo en que hacer “este tipo de política en un contexto como el que estamos viviendo debería darles vergüenza” y ha zanjado sosteniendo que “hay tanta gente muriendo por el mundo, la situación está tan complicada, que yo no me voy a rebajar en ningún momento a hablar de estas cosas”.

La difusión del corte del vídeo ha generado polémica en un momento sensible para las relaciones entre Madrid y Washington. Esta semana, el presidente de EE UU, Donald Trump, desataba su furia contra España, al que llamaba “un aliado terrible”, por la prohibición del uso de las bases militares de Morón y Rota para la ofensiva militar contra Irán. “Vamos a cortar todo el comercio con España”, espetaba el republicano, en una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz. Tras estas declaraciones, Sánchez comparecía en una declaración institucional en la que contestaba a Trump sin mencionarlo: “No vamos a ser cómplices de algo malo para el mundo por miedo a las represalias de alguno”.