Sheinbaum rifa su boleto para la inauguración del Mundial con un concurso de dominadas entre mujeres jóvenes

La presidenta confirma que no asistirá al Estadio Azteca y presenta un concurso para que una mujer de entre 16 y 25 años la represente en la ceremonia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reafirmado este jueves que no asistirá a la ceremonia de inauguración del Mundial de 2026, el 11 de junio en el Estadio Azteca. En su lugar, el Gobierno ha lanzado este jueves un concurso con el que una joven aficionada al fútbol podrá ocupar el asiento correspondiente al boleto 001 que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregó a la mandataria.

Sheinbaum ha explicado que ella seguirá el partido “con el pueblo” desde el Zócalo de Ciudad de México. “Muy poca gente puede ir a un Mundial. Soy la presidenta electa, pero una joven nos puede representar en el espectáculo más visto del mundo”, ha dicho. En diciembre confirmó que no asistiría a la inauguración y que prefería ceder su lugar. En algún momento anunció que la entrada sería entregada a una niña indígena, aunque la convocatoria presentada este jueves, llamada Representa a México en la inauguración del Mundial, es abierta y no limita la participación.

En el concurso pueden participar mujeres de entre 16 y 25 años, quienes deberán enviar un video haciendo dominadas con el balón durante un minuto. La ganadora representará simbólicamente al país en el partido inaugural que enfrenta a la selección mexicana con Sudáfrica. La decisión final la tomará el jurado que ha seleccionado la presidenta, conformado por la futbolista Charlyn Corral, la árbitra Katia Itzel García y la periodista deportiva Gabriela Fernández. “Se me corta la voz porque no solo es ganar un premio, es representar un sueño de muchas niñas que muchas veces no saben el camino”, ha dicho Corral visiblemente emocionada.

La ceremonia, que podía convertirse en un punto de encuentro entre los líderes de los tres países anfitriones —México, Estados Unidos y Canadá—, será la primera en la historia de los Mundiales en celebrarse sin la presencia del jefe de Estado del país sede. A menos de 100 días del evento, tampoco está confirmado si el presidente estadounidense, Donald Trump, o el primer ministro canadiense, Mark Carney, asistirán al acto inaugural en Ciudad de México.