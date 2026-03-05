Costa Rica postula a Rebeca Grynspan para la Secretaría General de Naciones Unidas

El Gobierno de Costa Rica ha presentado esta semana la candidatura de Rebeca Grynspan a la Secretaría General de Naciones Unidas para el período 2027-2031. La postulación la ha hecho de forma oficial el presidente Rodrigo Chaves, quien ha afirmado que Grynspan cuenta con todo el apoyo del Ejecutivo y las “fuerzas políticas” del país centroamericano. Grynspan ha agradecido la confianza del Gobierno y ha afirmado que de ser elegida en el cargo trabajará para “trazar una senda de renovación para la ONU”.

La postulación fue informada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, que dijo que Chaves presentó la candidatura a través de una nota diplomática dirigida a la ONU. “Las Naciones Unidas enfrenta numerosos desafíos y se encuentra en un momento crítico. Para enfrentar con éxito estos retos se requiere una Secretaria General con trayectoria que combine autoridad política, experiencia de gobierno y liderazgo multilateral al más alto nivel. Rebeca Grynspan reúne esas condiciones de manera excepcional”, afirma la Cancillería.

La economista y política costarricense había lanzado su campaña para la Secretaría General en diciembre, un cargo que el portugués António Guterres abandonará a finales de este año. La actual secretaria general de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) se enfrenta desde ahora a una campaña larga que la llevará por todo el mundo durante meses. “Si me preguntaras cuál es mi lema de campaña, te diría que es el Artículo 1 de la Carta de Naciones Unidas. Allí se dice todo, y deberíamos ser fieles a esos valores”, dijo Grynspan durante una entrevista con este periódico en Londres. “Pero a la vez tenemos que ser mucho más ágiles y flexibles, más innovadores en las propuestas que la ONU presenta al mundo. Y para eso hay que asumir riesgos”, agregó. La candidatura de Grynspan se une a la de la chilena Michelle Bachelet —respaldada por Brasil y México— y el argentino Rafael Grossi, apoyado por el Gobierno de Javier Milei.

La Cancillería costarricense ha recordado en una nota diplomática de que Grynspan cuenta con una larga trayectoria de servicio público en la política local, que culminó ejerciendo la vicepresidencia de la república. “Su incorporación al sistema de las Naciones Unidas marcó el inicio de una etapa de liderazgo global. Como administradora asociada del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el mayor organismo del sistema en materia de desarrollo, supervisó un presupuesto superior a los 4.000 millones de dólares y operaciones en más de 170 países y territorios. Esta experiencia le otorgó un conocimiento integral del funcionamiento del sistema de la ONU en todas las regiones del mundo”, destacada el Gobierno. “A lo largo de décadas de experiencia diplomática y multilateral, ha participado y contribuido decisivamente en espacios de alto nivel, incluyendo cumbres de jefes de Estado y foros globales como el G20, consolidando una amplia red de interlocución internacional”, agrega.

La candidatura de Grynspan —destaca la Cancillería— se articula en torno a tres prioridades: el papel de la ONU en el área de paz y seguridad duraderas; profundizar la reforma de la ONU para mejorar su eficacia, incluyendo en el ámbito del desarrollo sostenible; y preparar a las Naciones Unidas para los retos del futuro. “La ONU debe sentarse en las mesas de negociación más importantes del mundo”, ha afirmado la funcionaria.