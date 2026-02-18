Boric sobre la candidatura de Bachelet a la ONU: “No es una apuesta identitaria” sino “la necesidad de un liderazgo capaz de construir confianza”

El mandatario refuerza la postulación de expresidenta suscrita por Chile, Brasil y México. También revela que pidió al papa León XIV mediar por la situación de Cuba para que “el bloqueo asfixiante termine”

A dos semanas de que se oficializara la inscripción de la postulación a la secretaría general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de la exmandataria socialista de Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018), suscrita por las Administraciones de Chile, Brasil y México, el presidente Gabriel Boric, su principal impulsor, ha dicho este martes que la candidatura “no es un gesto simbólico” y “no es una apuesta identitaria”, sino “una afirmación de la necesidad de un liderazgo capaz de construir confianza”.

Boric se refirió a la postulación de Bachelet tras participar, este martes, junto a su canciller Alberto van Klaveren, en un encuentro con el Cuerpo Diplomático y representantes de organismos internacionales en Chile, en un saludo protocolar, a tres semanas de que entregue la banda presidencial al republicano José Antonio Kast. En su discurso dijo que 2026 arrancó “con guerras en diferentes lugares del mundo. Con masacres, con pérdidas de vidas humanas, en particular la guerra en Ucrania, la situación de Venezuela y la apremiante situación que vive el pueblo cubano por el bloqueo impuesto”. Y reveló que en una cita previa con el nuncio apostólico en Chile, Kurian Mathew Vayalunkal, el 13 de febrero, le pidió que mediara ante el papa León XIV, a quien el mandatario visitó en octubre en Roma, por el caso de Cuba, para que “este bloqueo asfixiante termine y, a la vez, el régimen cubano de muestras de apertura partiendo por la liberación de presos políticos”.

“Creemos que, si hay buena voluntad, siempre se puede salir adelante pensando en el bienestar de los habitantes, de carne y hueso, la gente común y corriente. Al final, por regla general, quienes están en política, los gobernantes o en cargos de poder, no son los que sufren, sino que es la gente, los niños, las mujeres, los trabajadores. Ojalá podamos encontrar una salida”, dijo Boric, cuyo Gobierno envió ayuda humanitaria Cuba.

El mandatario de izquierdas agregó que hoy, en “el escenario actual del debilitamiento del multilateralismo, la diplomacia es un bien escaso, pero sigue siendo insustituible”. “Cuando el uso de la fuerza, la coerción económica y la presión unilateral se tienden a normalizar, y se espera que existan, básicamente, subordinaciones en vez de colaboración, la diplomacia es una herramienta no solo de contención y de gestión de riesgos, sino también de preservación de paz”. Y que, “cuando la diplomacia y el multilateralismo se debilitan, gana terreno la imposición de la ley del más fuerte y pierden siempre los más débiles”.

Según dijo Boric, para los países pequeños y medianos, como Chile, “las reglas no son ideología ni retórica”, sino que “posibilidades de respeto y de supervivencia. Nosotros no creemos que se deban resolver los conflictos y diferencias por medio del uso de la fuerza, sino a través del diálogo y de las reglas compartidas”. Por eso, agregó, que es importante que los países medianos y pequeños se unan “también en la exigencia de un mundo basado en el respeto de reglas comunes. El respeto del derecho internacional amplía y no restringe el espacio de decisión autónoma de los pueblos, protege la soberanía efectiva y reduce el espacio para la arbitrariedad. Chile defiende y va a defender siempre un orden internacional basado en reglas”.

Y añadió, en ese contexto, que el liderazgo de Bachelet se alinea “en esta convicción” pues es “la afirmación de un liderazgo capaz de construir confianza, que ha demostrado su vocación de diálogo, su voluntad, y en el ejercicio de su propia vida, su capacidad de tender puentes donde antes había abismos”. Además, destacó que la expresidenta “encarna la defensa del multilateralismo”, y la vigencia de los derechos humanos y la cooperación internacional.

Imagen oficial de la campaña

Previo a las palabras del mandatario, la Cancillería divulgó el folleto con la imagen oficial de la campaña de Bachelet, acompañada de un documento programático con las cuatro direcciones estratégicas que guiarán su carrera a la ONU, además de su biografía.

Imagen de la candidatura de Michelle Bachelet. Cancillería Chile

En los ejes estratégicos para una “ONU renovada”, se menciona el impulso de una reforma institucional “que fortalezca la coherencia, la rendición de cuentas y la gestión basada en resultados, haciendo el máximo con los recursos existentes”, además de reforzar la legtimidad del organismo al “reconectar con las personas”. También, señala que se deben reafirmar los pincipios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas que “sigue siendo viva” y el diseño de “un futuro colectivo” para que la la ONU actúe como “la arquitecta del futuro, promoviendo una gobernanza multilateral más inclusiva, fortaleciendo la cooperacón regional y utilizando la innvovación y la tecnología”, lo que incluye a la inteligencia artificial, “al servicio del desarrollo sosteible y los derechos humanos”.

Bachelet, médica especializada en pediatría y salud pública, previo a sus dos mandatos en La Moneda, fue ministra de Salud y de Defensa en el Gobierno del socialista Ricardo Lagos (2000-2006), además de la primera directora ejecutiva de la agencia ONU Mujeres, exalta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y, actualmente, vicepresidenta del Club de Madrid. El folleto con la imagen oficial de su candidatura, para el periodo 2027-2032, será distribuido entre los distintos cuerpos diplomáticos, pero en especial en Nueva York, donde está la sede de Naciones Unidas.

La campaña se produce en la víspera de que Boric deje La Moneda el 11 de marzo. Kast, el mandatario electo, ha señalado que solo después de que asuma tomará la decisión respecto de si Chile respaldará o no la postulación de Bachelet, lo que ha abierto una gran incertidumbre. Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, la formación fundada por Kast, ha dado su opinión al respecto y ha tilado la inscripción como “un amarre” para la próxima Administración.

La postura del Gobierno chileno, como detalló en una entrevista con EL PAÍS la subscretaria de Relaciones Exteriores Gloria de la Fuente, es que se trata de una candidatura de Estado, y de tres países. “Frente a un desafío tan relevante como este, que es la primera posición en Naciones Unidas, en un país que tiene una historia de multilateralismo, no podemos pensar que una discusión tan pequeña podría limitarnos”, dijo. “La región no tiene un secretario general desde Javier Pérez de Cuellar, siendo América Latina clave en el origen de la ONU. Es el momento de América Latina y de una mujer", agregó.