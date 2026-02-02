Boric anuncia la oficialización de la candidatura de Bachelet a dirigir la ONU, con el apoyo de Brasil y México

El presidente de Chile valora el respaldo de los gobiernos de Lula da Silva y de Claudia Sheinbaum a la nominación de la exmandataria a la Secretaría General de las Naciones Unidas

La candidatura de Michelle Bachelet, dos veces presidenta de Chile (2006-2010, 2014-2018), a la Secretaría General de las Naciones Unidas ya es oficial. El presidente Gabriel Boric anunció este lunes que su Gobierno inscribirá la postulación de la exmandataria socialista en la sede de la ONU, en Nueva York, para suceder a António Guterres en el cargo. “En esta nominación no estamos solos”, dijo Boric, en una rueda de prensa en el Palacio de La Moneda.

Brasil y México dieron su apoyo a Bachelet, lo que la convierte en la candidata de tres países de Sudamérica. “Nuestras naciones a través de este acto manifiestan su voluntad común de contribuir a la gobernanza global y al fortalecimiento del multilateralismo y esta candidatura expresa a la vez una esperanza compartida, que América Latina y el Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo”, explicó Boric.

El presidente estuvo acompañado de los embajadores de México y de Brasil en Chile, Laura Moreno y Paulo Pacheco, respectivamente, durante el anuncio. “Agradezco el apoyo, la convicción, el coraje del presidente Lula y de la presidenta Claudia Sheinbaum, con quienes estuve conversando durante estos meses por el apoyo que hoy le brindan a nuestra querida expresidenta Michelle Bachelet”, resaltó.

De ser electa, la política de 74 años no solo sería la primera mujer en liderar las Naciones Unidas, sino también la segunda persona de América Latina, luego del peruano Javier Pérez de Cuéllar(1982-1991), en ocupar el cargo de secretario general del organismo multilateral. Bachelet dijo sentirse “muy honrada” de ser la apuesta de tres naciones, lo que interpreta como una señal de la importancia que de esta organización para América Latina. “Pese a las dificultades caracterizadas por un contexto geopolítico desafiante, seguimos apostando por fortalecer las herramientas del multilateralismo, modernizar Naciones Unidas, reconociéndola como el espacio de encuentro, diálogo y búsqueda de soluciones comunes más importantes del mundo”, indicó la socialista.

Su experiencia ha sido una de las razones de México y Brasil –además de la sintonía ideológica de los gobiernos de Lula, Sheinbaum y Boric– para finalmente presentar esta única candidatura. La chilena fue la primera directora de ONU Mujeres, entre 2011 y 2013 y dirigió la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, con sede en Ginebra, un puesto que ejerció desde septiembre de 2018 hasta junio de 2022.

La candidatura a suceder al diplomático Guterres en el organismo internacional fue adelantado por Boric en septiembre de 2025. En su discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU), el mandatario de izquierda aseguró que impulsarían su nominación porque “en su liderazgo, las Naciones Unidas podrán recuperar credibilidad, eficacia y propósito ante los desafíos de nuestro tiempo”.

Han pasado cuatro meses de aquel anuncio y todavía es un misterio si el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, apoyará esta postulación de Estado. Este asunto habría sido abordado por el líder de Republicanos, una formación ultraconservadora, con Lula durante un encuentro privado en Panamá hace cinco días, que duró una hora y media, según La Tercera. “Mientras yo no sea presidente en ejercicio, no me voy a pronunciar sobre ningún otro tema”, dijo este lunes tras consultas de periodistas en una visita realizada a damnificados de los incendios de Viña del Mar en 2024.

Kast argumentó que lo único que le interesa en este momento es que “Chile está viviendo una emergencia” en las regiones de Biobío y Ñuble por los recientes incendios; y en la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana, por las intensas lluvias del fin de semana. “Esa es la contingencia y urgencia de Chile, uno tiene que ver dónde prioriza”, agregó.

El incierto apoyo del republicano a la socialista levantó las alertas en la Administración de izquierdas de Boric, que concluirá el próximo 11 de marzo. Álvaro Elizalde, ministro del Interior, confirmó que este tema fue conversado en la primera reunión sostenida entre Kast y Boric, junto a parte de sus equipos, el 15 de diciembre de 2025, un día después de las elecciones presidenciales en las que el derechista resultó triunfador frente a la comunista Jeannette Jara, candidata del oficialismo. “Esperamos que todos se pongan la camiseta de Chile para que podamos tener una compatriota encabezando el el Naciones Unidas, que todos sabemos la relevancia que tiene esta institución en el marco del multilateralismo y en el ámbito internacional, es la más relevante”, indicó Elizalde.