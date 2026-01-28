Kast, tras la cita de hora y media con Lula: “Esto trasciende cualquier diferencia política o ideológica”

En el primer encuentro entre el presidente electo de Chile con el mandatario de Brasil ha sido en Panamá. “Coincidimos en que esta es una relación entre Estados”, asegura el líder de Republicanos

José Antonio Kast, mandatario electo de Chile, ha optado por dejar en segundo plano las banderas ideológicas para acercarse al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos sostuvieron una reunión la noche de este martes en Panamá, donde se desarrolla el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026. “Esto trasciende cualquier diferencia política o ideológica, porque lo que nos mueve a todos es mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas”, señaló Kast en una rueda de prensa.

El encuentro se extendió por una hora y media, de acuerdo con un comunicado de la Presidencia brasileña, una duración inusualmente extensa para un contacto de este tipo. En la cita, ambos líderes —uno de izquierda y el otro de extrema derecha— abordaron asuntos como infraestructura, integración regional y combate al crimen organizado. Lula asistió acompañado por cuatro de sus ministros: el canciller Mauro Vieira; la ministra de Planificación, Simone Tebet; el ministro de Puertos y Aeropuertos, Silvio Costa Filho; y el titular de Turismo, Gustavo Feliciano. Kast, en tanto, estuvo junto a quienes serán parte de su Gabinete: Francisco Pérez Mackenna de Relaciones Exteriores; Ximena Rincón de Energía y la exfiscal María Trinidad Steinert, quien liderará Seguridad.

“Coincidimos en que esta es una relación entre Estados, más allá de diferencias ideológicas que puedan haber existido en campaña; es distinto cuando uno representa a un país. Cada uno se instala en su país y busca lo mejor para sus compatriotas”, recalcó Kast.

José Antonio Kast, en Panamá, este miércoles. Enea Lebrun

Brasil es uno los principales socios comerciales de Chile. Según el diario brasileño O Globo, la reunión se concretó a solicitud de Kast. Y encontró la receptividad de Lula, que arribó a Panamá para realizar una visita oficial a su par panameño, José Raúl Mulino, y participar en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026. Para el brasileño este viaje es una oportunidad para estrechar vínculos con líderes latinoamericanos de la órbita de la derecha, además de ampliar sus intensas gestiones diplomática frente a la ofensiva lanzada por Donald Trump contra un orden mundial basado en reglas.

Tras la reunión, Lula destacó la relevancia del programa Rutas de Integración Sudamericana, que contempla dos corredores bioceánicos que utilizarán puertos chilenos para facilitar la conexión entre Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Chile, uno de los proyectos emblemáticos de la ministra Tebet. Ambos acordaron reforzar la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado y encomendaron a sus respectivos cancilleres —actual y futuro— explorar nuevas áreas de colaboración. Según La Tercera, también abordaron la postulación de Michelle Bachelet, expresidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018), a la Secretaría General de Naciones Unidas; una candidatura respaldada por el Gobierno de Gabriel Boric, pero que no se tiene claridad si será apoyada por Kast.

Las diferencias políticas e ideológicas entre ambos líderes son profundas. Kast, fundador del Partido Republicano, de la derecha extrema, mantiene cercanía con el expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023), condenado en 2025 a 27 años de prisión por un intento fallido de golpe de Estado. Para el republicano, la reunión con un mandatario de izquierda como Lula es una muestra del sello que pretende imprimir a su Administración: “Unidad. Así como promovemos la unidad nacional en temas legislativos y en un gabinete amplio, buscamos la unidad latinoamericana desde la perspectiva de mejorar la calidad de vida de las personas”. Entre las actividades que desarrollará este miércoles en Panamá destaca un encuentro con la delegación de Estados Unidos presente en el foro.

Luiz Inácio Lula da Silva durante el Foro Económico, este miércoles. Aggi Garduño

A partir del 11 de marzo, gobernará con un Gabinete integrado por académicos, empresarios de su confianza —como Pérez Mackenna—, independientes y varios perfiles sin trayectoria previa en cargos públicos.

“Hablamos mucho de seguridad”

Antes de llegar a Panamá, Kast estuvo en República Dominicana, donde se reunió con el presidente dominicano Luis Abinader y recorrió un muro que se levanta en la frontera de este país con Haití, con la intención de controlar el paso de migrantes, drogas y armas. Desde la ciudad de Santo Domingo intentó viajar el domingo, en la noche, a El Salvador para reunirse con Nayib Bukele, pero el vuelo fue cancelado debido a condiciones climáticas adversas. El encuentro, no obstante, fue reprogramado para este viernes. “Estamos confirmando la posibilidad de ir al CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo)… Sería muy importante para nosotros que la ministra de Seguridad también pueda conversar con el ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador y conocer cómo se ha ido desarrollando la política carcelaria de ese país”, indicó.

Steinert precisó que “no se trata de cortar y pegar” el modelo de la cárcel de máxima seguridad, cuestionada por denuncias de torturas y abusos por parte de organizaciones como Human Rights Watch (HRW). Añadió que se encuentran “viendo y analizando distintas realizades”. La futura ministra se perfila como una de las figuras más relevantes de la Administración de Kast, tras haberse desempeñado hasta hace poco como fiscal de la región de Tarapacá, en el norte de Chile, donde logró la condena de varios líderes del Tren de Aragua.

La lucha contra el crimen organizado y la delincuencia constituye uno de los ejes centrales del programa de Kast, quien durante la campaña presentó el denominado “plan implacable” para restituir la seguridad y “el derecho a vivir sin miedo”. Este fue uno de los asuntos tratados con Lula. “Hablamos mucho de seguridad”, afirmó el presidente electo, al advertir que el crimen organizado representa una amenaza común para América Latina: “Eso debe trabajarse en conjunto. No sirve de nada que en Chile combatamos el crimen organizado si en otras naciones existen facilidades para que se cometan actos delictivos”.