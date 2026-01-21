Quiénes son los ministros del Gabinete de José Antonio Kast

El presidente electo presenta a los secretarios de Estado que lo acompañarán a partir del 11 de marzo, cuando asuma el cargo

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ha presentado este martes a los ministros que conformarán el gabinete que lo acompañará a partir del 11 de marzo, cuando asuma el cargo en reemplazo del actual mandatario Gabriel Boric. El líder del Partido Republicano llega al Ejecutivo tras recibir el respaldo de varios partidos políticos de la derecha tradicional y de la extrema derecha. Algunas de estas sensibilidades políticas están presentes en la nómina de los secretarios de Estado, aunque el equipo ministerial está compuesto principalmente por independientes y técnicos.

Entre los nombres que aparecen como protagonistas en el gabinete está el del futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, que estará a cargo de la conducción política de la Administración de Kast. A él se suma el titular de Hacienda, Jorge Quiroz; la portavoz Mara Sedini; el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; y la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, entre otros.

Claudio Alvarado, ministro del Interior

Militante de la UDI, de la derecha tradicional. El ingeniero comercial es un experimentado político que ha ocupado cargos como alcalde, diputado y senador. Fue colaborador de las dos Administraciones de Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) como subsecretario General de la Presidencia; subsecretario de Desarrollo Social y Administrativo; y ministro Secretario General de la Presidencial. Tras ganar la segunda vuelta del 14 de diciembre, Kast lo convocó a la Oficina del Presidente Electo (OPE) para encabezar el traspaso del mando desde del Gobierno saliente.

Claudio Alvarado el 2 febrero 2022. Claudio Alvarado

Francisco Pérez Mackenna, ministro de Relaciones Exteriores

Ingeniero, académico y empresario. Fue militante de RN, de la derecha tradicional, partido que dejó hace algunos años. En la actualidad es independiente. Ha sido gerente general de Quiñenco, holding del Grupo Luksic, la firma asociada a la familia más acaudalada de Chile. Fue presidente de la Asociación de AFP —las administradoras de las cuentas individuales de los fondos de pensiones— entre 1990 y 1991. Gracias a su cargo en Quiñenco ha logrado establecer vínculos con el comercio exterior y ha dialogado con diversos gobiernos.

Francisco Pérez Mackenna, en una fotografía sin datar. @francisco-perez-mackenna

Trinidad Steinert, ministra de Seguridad

Abogada sin militancia política. Hasta antes de su nombramiento era fiscal de la región de Tarapacá, en el norte de Chile. Entre los casos que ha seguido se encuentra la investigación en contra de exintegrantes del Ejercito que han sido acusados de traficar drogas. La exfiscal también ha estado a cargo de las causas en contra del Tren de Aragua, la organización criminal de origen venezolano que se ha instalado en algunas ciudades del país.

Fernando Barros, ministro de Defensa Nacional

Abogado tributarista asociado al estudio Barros & Errázuriz, sin militancia política. En 1998 participó en la defensa del dictador Augusto Pinochet (1973-1990) mientras estaba detenido en Londres, tras una orden emitida por el juez español Baltasar Garzón. Asesoró al expresidente Piñera en materias tributarias.

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda

Economista y consultor, sin militancia política. Alcanzó notoriedad pública al criticar públicamente algunas medidas económicas tomadas por la Administración de Boric, entre ellas el acuerdo entre Codelco y SQM para la producción de litio. Fue el coordinador económico de la campaña de Kast. Desde ese rol fue el blanco de los cuestionamientos de la excandidata presidencial de la izquierda, la comunista Jeannette Jara, que recordó que la consultora del futuro ministro emitió informes a favor de las empresas que participaron en la colusión del mercado del pollo.

Jorge Quiroz, coordinador económico de José Antonio Kast, en Santiago, Chile, el 8 de enero. SOFIA YANJARI

José García Ruminot, ministro Secretario General de la Presidencia

Contador auditor y militante de RN, de la derecha tradicional. Ha sido alcalde, diputado y senador. Fue presidente del Senado entre 2024 y 2025. Estará a cargo de la relación entre el Ejecutivo de Kast y el Congreso Nacional.

Mara Sedini, ministra Secretaria General de la Presidencia

Actriz, periodista, influencer y cantante. Es independiente, sin militancia en un partido político. Ha alcanzado notoriedad pública por su participación en varios medios de comunicación como el programa de debate político Sin Filtros, en donde ha expuesto su crítica hacia algunas corrientes del feminismo chileno, su rechazo al comunismo y su activismo a favor de la infancia. Fue directora de asuntos públicos de la Fundación para el Progreso (FPP), un centro de pensamiento ultraliberal. Se desempeñó como la portavoz de la campaña de Kast, un rol que ahora tomará como representante comunicacional del Gobierno.

Mara Sedini, en Santiago, Chile, el 11 de noviembre. o Cristian Soto Quiroz (Cristian Soto Quiroz / En Pas)

Daniel Mas, biministro de Economía y Minería

Ingeniero agrónomo y empresario, sin militancia política. Es el único biministro del gabinete al quedar a cargo de las carteras de Economía y Minería. Durante varias décadas ha estado vinculado a la industria de la construcción y hasta ahora era vicepresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Además es piloto de rally, con participaciones en las ediciones 2013 y 2016 del Dakar.

María Jesús Wulf, ministra de Desarrollo Social

Militante del Partido Republicano, es socióloga y subdirectora de Acción Republicana, el movimiento “de formación político social” que Kast tenía antes de formar el Partido Republicano y que continúa vigente. Es una estrecha colaboradora del presidente electo y ha estado involucrada en la creación del programa de Gobierno sobre temas como la educación, la vivienda y la crisis de natalidad.

María Paz Arzola, ministra de Educación

Economista y sin militancia política. Ha sido parte de Libertad y Desarrollo (LyD), el centro de estudios vinculado a la derecha tradicional, en donde ha sido investigadora del programa económico y social, con énfasis en el área de educación. En el ámbito empresarial ha sido jefa de estudios en Vinos de Chile.

María Paz Arzola, en una fotografía sin datar. @libertadydesarrollochile

Fernando Rabat, ministro de Justicia y Derechos Humanos

El abogado y académico de la Universidad del Desarrollo no tiene militancia política. Formó parte del estudio jurídico Rodríguez, Vergara y Compañía que, entre otras causas, defendió a Pinochet en juicios como el caso Riggs. Su nombramiento ha sido rechazado por las agrupaciones de derechos humanos y de víctimas de la dictadura.

Tomás Rau, ministro del Trabajo y Previsión Social

Economista y académico. Ha sido director del Instituto de Economía de la Universidad Católica (UC). Mientras cursó su doctorado en Estados Unidos trabajó con David Card, ganador del premio Nobel de Economía en 2021.

Martín Arrau, ministro de Obras Públicas

Ingeniero civil y militante republicano. Fue integrante de la Convención Constitucional que redactó la propuesta de nueva Constitución que fue rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022. Antes fue militante de la UDI e intendente de la región de Ñuble durante la segunda Administración de Piñera. Ha sido un estrecho colaborador de Kast en los últimos años.

Martín Arrau en una fotografía compartida en sus redes sociales, el 20 julio 2025. @martinarraugh

May Chomali, ministra de Salud

Es médico y especialista en salud pública, políticamente independiente. Es hermana del arzobispo de Santiago, el cardenal Fernando Chomali. Ha sido directora ejecutiva del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud (CENS) y directora de servicios médicos de la Clínica Las Condes (CLC).

Iván Poduje, ministro de Vivienda y Urbanismo

Abogado y académico sin militancia política. Fue asesor del ministerio de Vivienda durante el segundo Gobierno de Piñera en la recuperación de barrios vulnerables. En 2016 fue parte del equipo de la fallida candidatura presidencial de Ricardo Lagos, de la centroizquierda, aunque luego se acercó a la derecha. Ganó notoriedad pública a partir del estallido social del 18 de octubre de 2019, al acusar al octubrismo [denominación que se le ha otorgado a los movimientos políticos que adhirieron a la revuelta] de ser cómplices de la destrucción de los espacios públicos durante la protestas. Ha protagonizado varias controversias por las opiniones que emite a través de la red social X. En 2024 fue candidato a alcalde al municipio de Viña del Mar, donde fue derrotado por la alcaldesa Macarena Ripamonti, del izquierdista Frente Amplio.

Jaime Campos, ministro de Agricultura

Es una de las figuras de la extinta Concertación, la coalición de centroizquierda que gobernó Chile entre 1990 y 2010, tras el fin de la dictadura, que ha llegado a la Administración de Kast. Hasta ahora militante del Partido Radical —formación que será disuelta por no alcanzar la votación mínima en las elecciones parlamentarias de noviembre—, ha sido diputado y ministro de las Administraciones del democristiano Patricio Aylwin y de la socialista Michelle Bachelet. En 2018, como ministro de Justicia de Bachelet, se negó a firmar el decreto que establecía el cierre del penal de Punta Peuco, la cárcel especial para los condenados por violaciones a los derechos humanos de la dictadura de Pinochet.

Louis de Grange, ministro de Transportes

Ingeniero industrial, académico y especialista en transporte. Durante la primera Administración de Sebastián Piñera fue director de Metro de Santiago; y en el segundo Gobierno del mandatario derechista se desempeñó como presidente del directorio de la misma empresa estatal. En ese cargo le tocó enfrentar la destrucción de gran parte de la red ferroviaria durante el estallido social de 2019.

Catalina Parot, ministra de Bienes Nacionales

Abogada, exmilitante de RN y de Evópoli, de la derecha liberal. Fue ministra de Bienes Nacionales durante la primera Administración de Piñera. Fue presidenta del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), el órgano regulador de la televisión chilena, entre 2018 y 2021. Ha sido candidata a diputada y a gobernadora de la Región Metropolitana.

Ximena Rincón, ministra de Energía

Es otra de las figuras con pasado en la centroizquierda que aterriza en el gabinete de Kast. Abogada, exmilitante de la Democracia Cristiana, fue ministra del Trabajo y de la Secretaría General de la Presidencia de la segunda Administración de Bachelet. En 2022 se alejó de la DC al respaldar la opción rechazo en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre, que sepultó la propuesta de la Convención Constitucional. Fundó el partido Demócratas, una formación centrista opositora al Gobierno de Boric y crítica al Frente Amplio y al Partido Comunista. Hasta ahora se desempeñaba como senadora.

Francisca Toledo, ministra del Medio Ambiente

Es una ingeniera sin militancia política. Fue asesora en diversas reparticiones como el ministerio Secretaría General de la Presidencia, la subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, y el gabinete de la Presidencia durante la segunda Administración de Piñera.

Judith Marín, ministra de la Mujer y Equidad de Género

Profesora y militante del Partido Social Cristiano, una formación ultra que está ligada a las iglesias evangélicas. Fue concejal por el municipio de San Ramón y candidata a diputada. Su perfil conservador ha provocado inquietud entre las organizaciones feministas, en especial aquellas que respaldan la despenalización del aborto.

Natalia Duco, ministra del Deporte

Atleta especialista en el lanzamiento de la bala. Participó en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. En 2018 dio positivo en un control anti doping, lo que derivó en una exclusión de toda competencia durante tres años. Durante su suspensión incursionó en la televisión como competidora de la versión chilena de MasterChef Celebrity.

Francisco Undurraga, ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Publicista y militante de Evópoli, formación que presidió entre 2017 y 2018. Como empresario ocupó cargos gerenciales en los canales de televisión Mega y La Red. También es colaborador de la Fundación Teletón, organización que lo atendió tras nacer sin sus piernas y sin uno de sus brazos. Hasta antes de su llegada al gabinete se desempeñaba como diputado.

Ximena Lincolao, ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación

Profesora y emprendedora, sin militancia en un partido político. Es cofundadora de Phone2Action y BuildWithin. En 2016 la revista Forbes la destacó como una de las cinco mujeres que estaba movilizando la comunidad latina en Estados Unidos, y en 2019 la revista Washingtonian la denominó como “Titán de la tecnología”.