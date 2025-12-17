El círculo de poder de Kast

El grueso del anillo de hierro del presidente electo José Antonio Kast lo acompaña desde su primer intento por llegar a La Moneda en 2017, cuando se presentó como independiente, tras renunciar a la Unión Demócrata Independiente (UDI). Varios de ellos, la mayoría en sus cuarenta, también militaron en la formación doctrinaria de la derecha, fundada por Jaime Guzmán, y emigraron al Partido Republicano por considerar que defendía mejor los principios morales y conservadores. Entre los más cercanos a Kast se repite el paso por la política de la Universidad Católica de Chile y haber trabajado -y coincidido con él- en la Fundación Jaime Guzmán. Algunos lo acompañaron este lunes en su encuentro con el presidente Gabriel Boric, otros en su primer viaje a Argentina, para visitar a Javie Milei, y otros compartieron el podio la noche del triunfo electoral.

Arturo Squella, presidente del Partido Republicano

En 2017, llevando dos períodos como diputado de la Unión Demócrata Independiente, fue el único de sus filas que apoyó la candidatura presidencial de José Antonio Kast, que había renunciado a la formación de la derecha doctrinaria. Squella decidió no buscar un tercer periodo parlamentario, renunció a la UDI y, junto a Kast, fundaron en 2019 el Partido Republicano, de extrema derecha. Ambos estudiaron en la facultad de Derecho de la Universidad Católica, participaron de la política universitaria desde el gremialismo y comparten las posiciones conservadoras en materia de libertades individuales. Squella, de 47 años, trabajó en la Fundación Jaime Guzmán y, cuando dejó su cargo en el Congreso en 2018, se dedicó a la academia, a cargo de la cátedra de Derecho Constitucional y director de programas de postgrado de la Universidad San Sebastián. El pasado noviembre fue electo senador por Valparaíso y está previsto que cumpla un papel de articulador de las fuerzas de las derechas en el Parlamento a partir de marzo de 2026.

Arturo Squella conversa con la prensa, en Santiago de Chile, 16 de noviembre. Cristian Soto Quiroz

Jorge Quiroz, coordinador económico

El economista de 63 años suena fuerte como posible ministro de Hacienda. Además de acompañar al presidente electo a La Moneda, también participó del viaje a Argentina, donde se reunieron con empresarios y el viceministro de Economía del Gobierno de Milei. Quiroz, que forma parte del directorio de la Bolsa de Santiago, está a cargo de diseñar el recorte fiscal de 6.000 millones de dólares en los primeros 18 meses de mandato. A lo largo de sus 30 años de trayectoria en asesorías ha defendido a muchos grupos económicos. Es fundador y socio de la firma de consultores en economía y finanzas Quiroz & Asociados. Durante la campaña fue cuestionado por la izquierda debido a que en el pasado fue asesor de empresas de pollos involucradas en prácticas anticompetitivas, y se lo identificó como uno de los diseñadores de un mecanismo de estimación de consumo y producción, al que el Tribunal de Defensa de Libre Competencia llamó en una sentencia el modelo Quiroz.

Jorge Quiroz, en una fotografía sin datar.

Cristián Valenzuela, el estratega comunicacional

El abogado de 44 años de la Universidad Católica conoció a Kast en el 2000, cuando ambos eran militantes de la UDI. El vínculo entre ambos se estrechó cuando Valenzuela fue investigador del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán. De bajo perfil y agudo, ha trabajado en las tres candidaturas presidenciales de Kast. En esta última se le atribuye la estrategia de no involucrarse en la agenda de valores y en presentar su campaña como la oposición al Gobierno de Boric, en vez de enfrascarse con los que fueron candidatos de las otras derechas -la tradicional y la libertaria-. También en el sagrado libreto de referirse casi en exclusiva a las crisis de seguridad, economía y control migratorio. Ha sido parte del equipo estratega comunicacional, responsable de diseñar los mensajes claves, enviar las minutas y alinear a los parlamentarios. Aunque ha dicho que no está dispuesto a ocupar cargos, su nombre se baraja como jefe de asesores del llamado Segundo piso de La Moneda, como se le conoce al lugar donde trabajan los asesores presidenciales.

Cristián Valenzuela, en una fotografía sin datar.

María Jesús Wulf, responsable del eje social

La socióloga de la Universidad Católica, de 35 años, ha acompañado a Kast desde su primera candidatura presidencial. Empezó a trabajar con el republicano en la ONG Influyamos, una plataforma de políticas públicas que se había fundado por figuras de la derecha y que sirvió de apoyo para reunir las 35.000 firmas que necesitaba Kast en 2017. Al igual que Squella y Valenzuela, trabajó en la Fundación Jaime Guzmán. Es subdirectora de Acción Republicana, el movimiento “de formación político social” que Kast tenía antes de formar el Partido Republicano y que continúa vigente. Durante esta campaña ha sido la líder en los temas de políticas sociales, involucrada en en la creación del programa de Gobierno, sobre temas que incluyen educación, vivienda y la crisis de natalidad. El peso de Wulf es tal que fue una de las asistentes a la reunión de los equipos de trabajo en La Moneda este lunes.

María Jesús Wulf, en una fotografía sin datar. masparachile

Claudio Alvarado, la primera incorporación de Chile Vamos. Kast llegó a la reunión con Boric y los equipos de trabajo en La Moneda con un solo representante de Chile Vamos, la coalición de derecha tradicional, el exsenador Claudio Alvarado. El militante de la UDI será el responsable de coordinar los detalles de la transición de poder con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, una suerte de enlace entre la nueva Oficina del Presidente Electo (OPE) y el Gobierno de izquierdas, mismo rol que desempeñó en 2014 y 2018, en los traspasos entre las Administraciones de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet. Alvarado también fue parte de quienes encabezaron la primera reunión con las distintas fuerzas políticas de las derechas en La Moneda chica. Su nombre suena fuerte como ministro Secretario General de la Presidencia, el mismo cargo que desempeñó en el segundo Gobierno de Piñera (2018-2022).

Claudio Alvarado, en una fotografía compartida en sus redes sociales, el 2 febrero 2022. Claudio Alvarado

Pía Adriasola, la primera dama

La abogada de 58 años, esposa del presidente electo José Antonio Kast desde hace 34 años, se convertirá en la nueva primera dama de Chile. Aunque el Gobierno de Gabriel Boric eliminó el cargo, el republicano adelantó que ese rol “no se termina” y en su discurso del triunfo dijo que “va a ser una tremenda primera dama”. Durante la campaña, la madre de nueve hijos y adherente del movimiento Schoenstatt no solo acompañó a su marido en terreno, también tuvo pautas propias, donde le sacó brillo a su calidez y su afición por la música. Participó del encuentro en la casa de Cecilia Morel, viuda del expresidente de centroderecha Sebastián Piñera, donde le preguntó qué implicaba el papel institucional, con la mirada puesta en sus próximos cuatro años. De posturas ultraconservadoras en materia de libertades individuales, se define como “feminista”, según la acepción de la Real Academia Española (RAE).

José Antonio Kast y María Pía Adriasola, en santiago, el 14 de diciembre. Cristian Soto Quiroz

Martín Arrau, el jefe de campaña

El ingeniero civil de la Universidad Católica, de 46 años, fue nombrado como jefe de campaña del republicano para el balotaje semanas antes de la primera vuelta.Trabajó en la Fundación Jaime Guzmán y fue el primer intendente de la Región del Ñuble bajo la segunda Administración de Sebastián Piñera, cuando era militante de la UDI. Por ese partido se presentó y resultó electo como constituyente en el primer proceso para cambiar la Carta Magna, aunque renunció a la formación a mitad de camino. Su labor en la campaña ha consistido en afinar el despliegue de Kast en terreno, con las pautas fijadas con día, hora y lugar. Hizo lo propio durante la campaña del Partido Republicano en 2023 para el segundo proceso constitucional, donde la formación consiguió el mayor número de representantes. En las últimas semanas se ha dedicado a atajar las altas expectativas que ha generado Kast: “Si alguien espera que todo cambie el primer día, no va a ser así”. Es probable que sea nombrado ministro de Obras Públicas en el Gobierno.

Martín Arrau en una fotografía compartida en sus redes sociales, el 20 julio 2025. @martinarraugh

Mara Sedini, la portavoz

La ingeniera comercial y periodista, de 40 años, se incorporó en septiembre al equipo de Kast y adquirió velozmente un fuerte protagonismo como portavoz. Previo a su aterrizaje en el comando, se desempeñó como directora de asuntos públicos de la Fundación para el Progreso (FPP), un think tank que divulga ideas relacionadas con el liberalismo clásico, donde estrechó lazos con el académico Axel Kaiser, hermano del libertario Johannes Kaiser. También es actriz, cantante y panelista del programa de televisión Sin Filtros. Su acercamiento con la política data de su época estudiantil en la Universidad Católica, donde fue parte del movimiento gremial, pero el salto lo dio en el marco del estallido social de 2019, cuando comenzó a criticar la llamada batalla cultural en distintos espacios de opinión. En 2022 fue parte de un programa de entrevistas sobre el proceso constituyente en el diario online El Líbero y cursó un magíster en comunicación política y asuntos públicos en la Universidad Adolfo Ibáñez. Su desempeño ha sido tan bien valorado que no se descarta que asuma como portavoz en la próxima Administración.

Mara Sedini, en Santiago, el 11 de noviembre. Cristian Soto Quiroz (Cristian Soto Quiroz / En Pas)

Ruth Hurtado, la mujer institucional

La secretaria general del Partido Republicano y coordinadora de Mujeres, Ruth Hurtado, de 44 años, es parte del círculo de hierro del comando. Es oriunda de la sureña ciudad de Temuco, un bastión del republicano donde arrancó y finalizó su campaña. La bachiller en Trabajo Social del Instituto Superior de Comercio de Temuco lideró en la campaña de 2021 los temas sobre la Región de la Araucanía y sus alrededores, una zona de conflicto permanente que ha crecido en intensidad. Socia fundadora de la Corporación Más Mujeres Líderes, participa en la iglesia evangélica, en donde ha forjado vínculos con organizaciones Pro Vida y Pro Familia. En el primer proceso constituyente fue electa con un cupo de Renovación Nacional, de la centro derecha, y desde 2022 milita en el Partido Republicano. Durante la campaña presidencial estuvo junto a Kast en la mayoría de sus presentaciones de medidas del programa de Gobierno y en la noche del triunfo lo acompañó en el podio. Muy cercana a Squella, participa en las definiciones estratégicas de la formación.