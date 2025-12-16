Kast se reúne con Milei en su primer viaje como presidente electo de Chile

La extrema derecha avanza en Sudamérica y muestra su unidad. Menos de 48 horas después de ganar las elecciones presidenciales en Chile, el José Antonio Kast cruzó la cordillera de los Andes para reunirse con Javier Milei en Buenos Aires. El presidente argentino, ariete de la batalla cultural contra la izquierda en el mundo, lo recibió con los brazos abiertos. “Sudamérica ha despertado hacia las ideas de la libertad, lejos de la calamidad del socialismo del siglo XXI”, dijo un Milei eufórico el lunes por la noche en la cena de la Fundación Faro, un think tank ultraderechista.

La victoria de Kast frente a la candidata oficialista Jeannette Jara fue una excelente noticia para el presidente argentino, que celebra cada derrota de la izquierda como si fuera un triunfo propio y tuvo numerosos cortocircuitos con el mandatario saliente, Gabriel Boric. Contar con un aliado con tanta afinidad ideológica como Milei es también una excelente noticia para Kast, que eligió Argentina como su primer destino como presidente electo de Chile. Los dos líderes sudamericanos mantienen una gran sintonía desde que se conocieron en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) celebrada en São Paulo en 2022.

El encuentro bilateral se extendió por más de una hora, todo un gesto político. Tuvo tres temas principales en agenda: desarrollo económico, migración y seguridad. Estuvieron también presentes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria de Presidencia, Karina Milei; y el canciller, Pablo Quirno. El líder del Partido Republicano chileno fue recibido antes por el ministro de Economía de Milei, Luis Caputo, y por la tarde tiene previsto también un encuentro con empresarios argentinos.

Argentina y Chile reforzarán la cooperación en seguridad, pero Kast se mostró confiado en que también se pueda “potenciar la relación comercial y económica de una manera nunca antes vista”. Uno de los posibles ejes de cooperación económica a mediano y largo plazo tiene que ver con la minería y con el uso de las infraestructuras ya existentes en Chile. El país vecino es el mayor exportador de cobre mundial y Milei quiere seguir sus pasos con el desarrollo de esta actividad. “Nosotros tenemos una salida hacia el Pacífico”, señaló Kast como posible puerta a algunas de las exportaciones de Argentina.

Javier Milei recibe a José Antonio Kast en la Casa Rosada, este martes. PRESIDENCIA DE ARGENTINA

“Milei es una inspiración”

Durante la campaña electoral, el líder del Partido Republicano expresó que “Milei es una inspiración y un modelo a seguir para sacar a Chile del estancamiento”. Ya como presidente electo, volvió a elogiar la gestión del mandatario argentino: “Hay mucho que aprender en Argentina de cómo han reducido la inflación y la pobreza extrema. También cómo han combatido el crimen organizado”.

La economía chilena que recibirá Kast de manos de Boric el 11 de marzo de 2026 creció en 2024 un 2,6% y cerrará este 2025 con un avance del PIB del 2,5%, ligeramente por encima del promedio regional, según la Cepal [Comisión Económica para América Latina y el Caribe]. La economía argentina, por el contrario, mostró un comportamiento más desigual: se contrajo un 1,6% durante el primer año de Milei como presidente y este se prevé que crezca un 4,3%, en gran parte por el efecto rebote.

Hasta ahora, las miradas habían ido en dirección inversa. El presidente argentino tiene a Chile como uno de sus modelos de desarrollo y tras paralizar toda la obra pública aseguró que su intención es copiar el modelo chileno de participación privada en la construcción y mantenimiento de carreteras nacionales. También se fija en la educación chilena, donde el sistema privado tiene un peso muy superior al argentino, de cara a la reforma educativa que quiere aprobar en el Congreso.

Tanto Milei como su ministro de Economía arremetieron con dureza contra Boric en el pasado, al tildarlo de “comunista”, “empobrecedor” y acusarlo de hundir Chile. El presidente chileno, por su parte, pidió “humildad” a Milei y se negó a levantarse de la silla para saludarlo en la asunción presidencial de Rodrigo Paz en Bolivia en noviembre. Los cruces de acusaciones empañaron la relación bilateral al máximo nivel durante los últimos dos años, una situación que Kast y Milei se aprestan a revertir.

Aunque Milei ha puesto la economía en el tope de su programa político, la principal sintonía entre ambos mandatarios tiene que ver con otras áreas. Ambos apuestan por una política de mano dura contra la delincuencia, mayores controles fronterizos y se oponen a la legalización del aborto. Comparten además su condena a Nicolás Maduro y lo acusan de encabezar “una narcodictadura” que ha expulsado a ocho millones de personas.

La situación en Venezuela fue uno de los temas centrales de la rueda de prensa en solitario ofrecida por el presidente electo chileno en Buenos Aires. Allí volvió a arremeter contra el líder venezolano, le pidió que deje un cargo que ocupa “ilegítimamente” y confirmó su decisión de expulsar a todos los inmigrantes que hayan ingresado de forma irregular a Chile si no se van ellos antes de forma voluntaria.

Según Kast, de los tres millones de inmigrantes que hay en Chile, cerca de 300.000 no tienen los papeles en regla. Pretende deportarlos a sus países de origen. “Hemos planteado a diferentes presidentes en ejercicio que tenemos que tener coordinación para abrir un corredor humanitario de devolución de estas personas a sus respectivos países”, dijo en rueda de prensa. El discurso antiinmigración presente ya en Europa y Norteamérica llega con el líder chileno al extremo sur de América.