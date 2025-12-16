La Cepal proyecta un crecimiento del 2,4% en Latinoamérica para 2025 y advierte del contexto mundial incierto

La economía de Latinoamérica pierde terreno en el mapa global y cerrará este 2025 con un avance del PIB regional del 2,4%, inferior al promedio mundial, según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). El organismo internacional considera que la débil demanda interna, la escasa inversión y la incertidumbre del contexto internacional influyeron en el crecimiento moderado de la región, por detrás del 3,2% mundial.

De cumplirse los pronósticos, el panorama para 2026 será casi idéntico: la Cepal estima que el año que viene el ritmo de crecimiento de Latinoamérica se desacelerará al 2,3% en un contexto internacional marcado por el avance del proteccionismo, las tensiones geopolíticas y una incertidumbre elevada. El organismo pide políticas publicas orientadas a fortalecer la inversión, diversificar la matriz productiva y reducir las brechas sociales para acelerar el desarrollo económico.

Uno de los mayores éxitos económicos del año se registra en el descenso de la inflación. El Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2025 destaca que entre febrero y septiembre de 2025, el promedio del IPC regional se redujo al 1,8%, casi la mitad que en 2024. La reducción de precios fue, sin embargo, coyuntural, “como resultado de la disminución de los precios internacionales de los alimentos y la energía, la normalización de las cadenas logísticas globales y la disminución de la volatilidad financiera internacional”, según el informe.

El crecimiento económico tuvo escaso efecto en el mercado laboral. La creación de empleo en 2025 fue del 1,5%, por debajo del 2% de 2024, y se concentró en actividades como los servicios financieros, empresariales y la manufactura. Tanto el empleo informal como las amplias brechas de género en el mercado laboral latinoamericano se mantienen en niveles altos, aunque mantienen la tendencia descendente de los últimos años y se mantienen como un desafío relevante para la política pública.

El Balance también revela profundas asimetrías entre países. Paraguay cerrará 2025 con un crecimiento del 5,5%, uno de los más sólidos y sostenidos de la región gracias a la expansión del sector agroexportador y una macroeconomía relativamente estable. El avance del PIB argentino, del 4,3%, se explica, en cambio, por el efecto rebote después de dos años consecutivos de recesión. En el otro extremo se encuentra la economía de Cuba, que profundiza su crisis con un nuevo retroceso del 1,5%, y países como México (0,4%) y Bolivia (0,5%), con avances casi nulos.

Respecto a las cuentas externas, el organismo internacional señala que el déficit de la cuenta corriente de la región se estabilizará en alrededor del 1,6% del PIB, lo que equivale a unos 105.000 millones de dólares El resultado “representa una mejora considerable en comparación con el período 2015–2019, cuando el déficit promedio era cercano al 2,5% del PIB, y se enmarca en el proceso de corrección iniciado en 2022”, dice el informe. Para 2026 se proyecta un déficit levemente menor, del 1,5%.

La deuda externa regional, sin embargo, presenta importantes diferencias entre subregiones. Centroamérica se benefició de un flujo de remesas sostenido, que le permitió reducir su déficit de cuenta corriente y acercarse a una posición de equilibrio. Las economías de América del Sur registraron un déficit moderado, favorecido por un superávit en la cuenta de bienes gracias a la recuperación parcial de las exportaciones de recursos naturales. El Caribe, sin embargo, registró un deterioro significativo de la cuenta corriente, a causa de un menor dinamismo del sector turístico y mayores costos de financiamiento externo.

En su análisis, la CEPAL advierte que los resultados muestran la persistencia de vulnerabilidades regionales que complican un salto de crecimiento en los próximos años y hacen prever que se mantendrá la tendencia actual. El organismo anima a desarrollar políticas públicas que atraigan la inversión, diversifiquen la matriz productiva hacia sectores más dinámicos, mejoren la calidad de la educación y reduzcan las brechas históricas en esta región, una de las más desiguales del mundo, para lograr cambios a mediano y largo plazo.