Valencia, Real Madrid y Barcelona se regalan el triunfo el día de Reyes

El conjunto de Pedro Martínez sigue en lo alto tras vencer al Estrella Roja (89-106), el equipo blanco sufre para ganar al Asvel (69-80) y los barcelonistas derrotan al Maccabi (93-83) en un Palau sin público

Juan Morenilla
Juan Morenilla
El día de Reyes regaló tres victorias a los equipos españoles que jugaron en la Euroliga en medio del maratón de partidos entre finales y principios de año. El Valencia tomó la cancha del Estrella Roja (89-106), el Madrid salió vencedor del pabellón del Asvel Villeurbanne (69-80) y el Barça se impuso en el Palau al Maccabi (93-83).

En el primero de sus cuatro partidos en siete días, el Valencia de Pedro Martínez continuó con el acelerador pisado a fondo en Belgrado, donde volvió a superar esta temporada el centenar de puntos, 34 de ellos en un primer cuarto en el que ya marcó una distancia importante que luego supo manejar sin demasiados sudores. Jean Montero emergió con 25 puntos y otros cuatro jugadores (Moore, Taylor, Badio y Key) alcanzaron o superaron la decena en una nueva gran actuación coral y exhibición de juego rápido y ofensivo del líder europeo.

El Madrid sufrió más de lo previsto para conquistar la pista del débil Asvel a partir de su mejora defensiva en la segunda parte del encuentro. En la primera solo anotó 36 puntos en un choque de marcador corto, pero fue desde atrás como cimentó el triunfo. El conjunto de Scariolo firmó un último cuarto de 8-24 a su favor para remontar y abrochar la victoria final con 21 puntos y siete rebotes de Lyles y 12 y nueve de Tavares.

El Barcelona recibió al Maccabi de Tel Aviv en un Palau Blaugrana sin púbico por la decisión de las instituciones deportivas y políticas de jugar a puerta cerrada por temor a incidentes ante la presencia de un equipo israelí. La medida no deja de levantar lamentos y críticas entre los conjuntos españoles por lo que consideran una desventaja competitiva ya que, bien en el exilio o bien ahora ya en su país como locales, tanto el Maccabi como el Hapoel han podido contar con aficionados en las gradas. La situación que vivió el Barça la repetirá este jueves el Real Madrid en el Movistar Arena contra el mismo Maccabi.

Bajo el eco de un pabellón silencioso y del rechinar de las zapatillas en el parqué, el equipo de Xavi Pascual continuó con su escalada europea. Shengelia recuperó su mejor versión con 22 puntos y el resucitado Willy Hernangómez aportó 10 y otros 10 rebotes.

Resultados y clasificación de la Euroliga.

Juan Morenilla
