El Barça da un golpe sobre la mesa en el clásico ante el Madrid

El Barça celebró en el clásico un triunfo de mucho peso y simbolismo. El conjunto azulgrana consiguió su primera victoria en un duelo frente el Madrid después de nueve derrotas seguidas, rompió el récord histórico de 37 encuentros consecutivos ganados por los blancos en su pabellón en la Liga ACB y apuntaló definitivamente el convencimiento de que el equipo es otro muy diferente desde la llegada de Xavi Pascual en lugar de Joan Peñarroya. Con las mismas piezas, incluso esta vez lastrado por las ausencias de Brizuela, Clyburn y Vesely, el equipo barcelonista exhibió un juego de equipo muy afinado, muy superior en el rebote (23-37) y liderado por los 19 puntos de Punter y Laprovittola (12 en el último cuarto, además de nueve asistencias en total) y los 16 de Satoransky. Hezonja se elevó hasta los 27 en el equipo de Sergio Scariolo, líder todavía de la Liga Endesa pese al segundo tachón en el casillero.

El Madrid no perdía de local en la competición desde el 31 de marzo de 2024, contra el Baxi Manresa, hace un año y nueve meses, y el Barcelona no salía sonriendo de un clásico desde el 7 de abril de ese curso. Esta vez terminó con el maleficio ante 11.736 espectadores, la mejor entrada de la temporada en el Movistar Arena.

Fue un choque de poder a poder. Scariolo mandó de inicio al soldado Abalde a esposar al artillero Punter, la gran figura azulgrana. El alero gallego se convirtió en su sombra en cada baldosa pero el estadounidense está acostumbrado a escapar de las emboscadas y encontró el resquicio para armar el brazo. Hasta que Punter asomó la cabeza, el primer golpe sobre la mesa lo había dado Hezonja con siete puntos en tres minutos. El Barça contrarrestó al croata con los triples de Satoransky y Norris en un constante intercambio de canastas y los ataques por encima de las defensas. Bajo el aro, Tavares imponía sus mandamientos frente a Willy Hernangómez. El fondo de armario blanco es tan amplio que Maledon y Lyles encabezaron la segunda unidad. Xavi Pascual refrescó el mecano con Laprovittola y Shengelia aunque el jefe seguía siendo Punter. El primer cuarto fue un regalo para el aficionado por el ritmo y el acierto de los dos equipos (24-28).

Maledon esprintó después de la pausa y Garuba dejó clavado con un tapón a Shengelia como parte de la reacción madridista. Al Barça le costó arrancar (una canasta en juego en casi tres minutos y medio) hasta que Laprovittola comenzó a dejar su poso de veterano en la pista. El choque comenzaba a espesarse, menos alegre y más táctico. La pizarra de los entrenadores pesaba más que la inspiración de tanta estrella, todavía el Barça un pasito por delante en el marcador. El enmascarado Joel Parra echaba el candado atrás y también picaba en ataque con buenos movimientos en las penetraciones mientras el Madrid chocaba con el aro en los lanzamientos exteriores. Scariolo ordenó parar y dos bingos lejanos, ahora sí, de Campazzo y Llull cambiaron ligeramente la dinámica antes del descanso (44-48).

El Madrid ha convertido el tercer cuarto en el escenario de sus remontadas. El paso por los vestuarios y la arenga de Scariolo conduce a los jugadores a elevar la prestación defensiva para cimentar la reacción. El conjunto blanco había regresado de una desventaja de 10 puntos y un triple de Abalde acabó por voltear el resultado. La enésima mandarina de Llull con el reloj agotándose certificó los problemas del Barcelona para detener un arreón que ya esperaba. Dos fogonazos de tres de Cale y Punter permitían a los hombres de Pascual mantener los puños en alto. Hezonja aceleraba al contragolpe en una de las pocas carreras de la mañana en ambos bandos. Al Barça le costaba taponar la fuga de agua bajo su tablero y Pascual enrojeció como Obradovic cuando Fall pecó con un tapón ilegal. Sin Vesely, el Barça cojeaba en la posición de cinco, pero el equipo que en otra etapa hubiera cedido el paso en estas circunstancias logró mantener un buen engranaje colectivo y conservar una mínima iniciativa (75-77).

Las pérdidas de balón enloquecían a los técnicos en un desenlace que pintaba agónico. Willy aprovechó el descanso de Tavares para anotar frente a Lyles y Garuba. Scariolo tardó un pestaño en alinear de nuevo al gigante de Cabo Verde. Laprovittola y Andrés Feliz cruzaron canastas y los dos conjuntos anotaban en la última décima de posesión, señal de lo apretado que estaba duelo y de lo que costaba sudar cada punto. Sin Punter en la pista, el base argentino asumió los galones como en sus mejores tiempos y su conexión con Satoransky, otro resucitado, otorgó al Barça un buen colchón (89-98).

Puestos a invocar el talento puro, emergió de nuevo Hezonja con nueve puntos del tirón. Fue el último grito del Madrid, demasiado fiado a ese brillo individual cuando el Barcelona lucía un mejor juego colectivo y las ideas más claras. Suficiente para conquistar el Palacio de los Deportes en un duelo de mucha altura (100-105), romper la larguísima racha de partidos ligueros sin perder de los blancos en su fortín y apuntarse el primer clásico después de nueve derrotas. Xavi Pascual ha cambiado por completo la cara del Barça. Lo resumió Laprovittola al final del duelo: “Vino con una mentalidad arrolladora y nos está haciendo mejores”.

REAL MADRID, 100; BARCELONA, 105 Real Madrid: Campazzo (15), Llull (9), Abalde (5), Hezonja (27) y Tavares (10) --quinteto inicial--; Lyles (9), Maledon (5), Deck (7), Garuba (3) y Feliz (10). Barcelona: Satoransky (16), Punter (19), Cale (6), Norris (7) y Willy Hernangómez (8) --quinteto inicial--; Marcos (3), Fall (6), Laprovittola (19), Shengelia (8) y Parra (13). Parciales: 24-28, 20-20, 31-29 y 25-28. Árbitros: Peruga, Cortés y Sánchez Sixto. Eliminaron a Miles Norris por faltas personales. Movistar Arena: 11.736 espectadores.

