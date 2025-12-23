Ir al contenido
Joan Peñarroya sustituye a Obradovic en el Partizán de Belgrado y en una Euroliga salvaje

Seis de los 20 equipos de la competición europea han cambiado de entrenador cuando no se ha llegado a la mitad de la fase regular

Juan Morenilla
Juan Morenilla
Madrid -
La Euroliga es una jungla en la que cuesta sobrevivir. En la pista y en los banquillos. La gran competición europea de baloncesto no ha alcanzado todavía el ecuador de la fase regular y seis clubes han cambiado ya de entrenador. La ampliación este curso a 20 equipos ha multiplicado la dureza de un calendario extenuante, sin apenas tiempo para entrenar, y la durísima competencia con el balón en juego por el alto nivel de los equipos provoca que la derrota sea una compañera habitual de viaje. Los técnicos han ido cayendo hasta sumar la media docena: Ioannis Sfairopoulos dejó su puesto a Sasa Obradovic en el Estrella Roja; Xavi Pascual sustituyó a Joan Peñarroya en el Barcelona, igual que Pablo Laso reemplazó a Igor Kokoskov en el Anadolu Efes; Ettore Messina pasó de la banda a los despachos en el Armani Milán que ahora dirige Giuseppe Poeta; el eterno Svetislav Pesic, de 76 años, ha regresado al Bayern Múnich para suplir a Gordon Herbert; y en el último movimiento, confirmado este martes antes de Nochebuena, Peñarroya vuelve sin apenas descanso a la actividad y hereda el Partizán de Belgrado tras la volcánica dimisión del legendario Zeljko Obradovic.

La tarea para el entrenador catalán de 56 años es gigantesca por la dimensión del hombre al que sustituye. Obradovic no solo es el campeón de nueve Copas de Europa, más que nadie en la historia, sino un mito en el Partizán y un dios para una afición que tomó el aeropuerto de Belgrado para rogarle que no se marchara. La palabra de Zeljko está grabada en piedra y cuando dijo que se iba no había marcha atrás. El técnico dejó el cargo harto de que los jugadores no le siguieran y de la falta de una ética de trabajo acorde a su manera de entender el baloncesto y la vida. Lo resumió después de una derrota contra el Asvel: “Los jugadores no están concentrados en el partido. Cuando entré en el vestuario antes del encuentro estaban todos con sus móviles”.

Peñarroya entra ahora en el volcán. La afición la ha tomado con los jugadores, sobre todo los estadounidenses, como el exbarcelonista Jabari Parker, el gran fichaje de esta temporada, a los que acusa de poco compromiso y de ser los culpables de la renuncia de Obradovic. El club ha nombrado director deportivo a Zarko Paspalj después de la marcha también de Zoran Savic. Las dos últimas derrotas en la Euroliga, con el interino Mirko Ocokoljic en la banda, han sido vergonzantes: 68-86 ante la Virtus y 109-68 contra el Zalgiris (seis partidos ganados y 11 perdidos). Y en un intento de cambiar el rumbo el conjunto ha contratado al base estadounidense Cameron Payne, de 31 años y que jugó en pretemporada con los Indiana Pacers.

El Partizán le ofreció el puesto de entrenador a Josep Maria Izquierdo, fiel ayudante de Obradovic, pero éste decidió marcharse con el maestro y el elegido ha sido Peñarroya. Será su primera experiencia en el extranjero después de entrenar en la ACB a Andorra, Manresa, Burgos, Valencia, Baskonia y Barcelona. De estas dos últimas paradas tuvo que bajarse muy pronto por los malos resultados: en octubre de 2023 del equipo vitoriano y a principios del pasado noviembre del Palau después de siete victorias y ocho derrotas entre la competición doméstica y la europea. Desde ahora toma las riendas del Partizán, con el que debutará este viernes en casa ante el Maccabi. Ya sabe que le espera una salvaje Euroliga.

Resultados y clasificación de la Euroliga.

Archivado En

