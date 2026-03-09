Feijóo augura que Vox “bloqueará” también Castilla y León “por las elecciones andaluzas”

El bloqueo a los Gobiernos de las comunidades autónomas del PP se prolongará más allá de las elecciones de Castilla y León del próximo 15 de marzo. Así lo cree Alberto Núñez Feijóo, que ha augurado este lunes que Vox “bloqueará” también la gobernabilidad en esta comunidad autónoma, al igual que está sucediendo en Extremadura y Aragón (donde el PP y Vox todavía no han alcanzado un acuerdo para gobernar juntos), porque después se interpondrán las elecciones en Andalucía, previstas para el mes de junio. “Quien bloquea Extremadura porque hay elecciones en Castilla y Leon”, ha advertido el líder del PP este lunes en un mitin en Riaza (Segovia), “probablemente bloquee el Gobierno de Castilla y León, porque las siguientes serán las de Andalucía”. “Nadie puede entender que Vox estafe a sus votantes dando alegrías al sanchismo”, ha cargado Feijóo, que trata de que la estrategia de obstruccionismo pase factura al partido de Santiago Abascal en las urnas.

El líder del PP ha defendido en Segovia, a seis días de que los castellanos y leoneses voten, que Vox pide el voto para las próximas elecciones directamente “para bloquear el Gobierno”. “¿Con qué cara uno pide el voto para que no haya un Gobierno, para bloquearlo o para que no funcione?“, se ha quejado Feijóo, que utiliza el ejemplo de Extremadura, donde los ultras tiraron abajo la investidura de María Guardiola la semana pasada, para presentarles como una fuerza que solo torpedea. ”¿Qué ha pasado en Extremadura? Hemos votado antes de navidad y no hay Gobierno. El PP ganó con el 43% del voto. Solo con abstenerse Vox, el PP estaría gobernando. Y no solo no se abstuvo, sino que votó con el PSOE y con Podemos para que el PP no pudiese gobernar", ha relatado, molesto Feijóo.

“Nadie puede entender que Vox sea útil a la izquierda y a Pedro Sánchez”, ha insistido el líder del PP, que los últimos días ha endurecido sus ataques contra su rival por la derecha. En cambio, el líder de Vox le culpa a él de no haber permitido acuerdos con su partido. “Feijóo ha cometido un grave error impidiendo que se llegasen acuerdos con Vox, tanto en Aragón como en Extremadura, parecidos a los alcanzados con el Partido Popular de la Comunidad Valenciana”, ha subrayado hoy Abascal en una declaración sin preguntas desde el Parador de Gredos (Ávila), donde ha reunido a su dirección. Con todo, Abascal ha emplazado al PP a emprender después de las elecciones “negociaciones serias, sin prisas con medidas concretas, que lleven aparentados acuerdos presupuestarios, con plazos y con garantías de cumplimiento porque no son de fiar”, lo que indica que, pese al choque en campaña, ambos partidos saben que están condenados a entenderse.

Feijóo ha cargado también hoy contra el gabinete de Pedro Sánchez en La Moncloa, tras una información de EL PAÍS que relata cómo funciona el equipo bajo el liderazgo del jefe de gabinete, Diego Rubio. “En Moncloa hay mucha gente dedicada a la propaganda”, se ha quejado el líder del PP. “Hoy hemos visto que hay 700 personas trabajando para Sánchez en La Moncloa, ¡Y además presumen ellos! Presumen de que tienen a 700 personas en la factoría del engaño buscando eslogan para intoxicar a la opinión pública”, ha criticado. “Son 700 personas trabajando en la fábrica del bulo”, ha afirmado Feijóo, aunque el PP difundió un bulo la semana pasada con unas declaraciones de Margarita Robles apoyando a Donald Trump que no eran tales. “Y la verdad es que tienen mucho trabajo”, ha insistido el líder del PP sobre los asesores de Sánchez, “y lo tendrán, para tapar todo lo que está pasando en nuestro país”.