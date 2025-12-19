Un Barcelona de récord y líder gana al Baskonia un partido para la historia: 134-124
El conjunto azulgrana, con un estelar Kevin Punter y después de tres prórrogas, logra la máxima anotación conseguida nunca en la competición en un duelo épico
¿La NBA llegará a Europa en 2027 o ya ha llegado? El Barcelona y el Baskonia protagonizaron este viernes un partido digno de la meca del baloncesto. Se lo llevó el conjunto azulgrana por un marcador tan inédito, 134-124, como espectacular y vibrante fue el juego de los dos equipos para decidir un choque resuelto después de tres prórrogas.
HI HAURÀ TERCERA PRÒRROGA!!!! KP SOBRE LA BOTZINA PER REMUNTAR UN -9!!!! 🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/f2WgTddihM— Barça Basket (@FCBbasket) December 19, 2025
La victoria permite al grupo de Xavi Pascual alcanzar al Hapoel en el liderato de la Euroliga y prolonga la sequía vitoriana fuera de casa en la competición europea: no gana desde el 17 de diciembre de 2024 ante el Maccabi en el exilio israelí en Belgrado. En el Palau rozó el triunfo y el fin de la maldición con una actuación mayúscula, sobresaliente, solo sin premio por la resistencia heroica de los azulgranas.
El Barcelona se convirtió en el equipo con una mayor anotación en la historia de la Euroliga, superando los 130 puntos que el Madrid sumó ante el Efes el 6 de enero de 2024 en una cita resuelta tras cuatro prórrogas. Y junto al Baskonia (258 puntos entre ambos) firmaron el duelo con mayor anotación en la competición, por encima de los 256 de aquel careo entre blancos y turcos.
Fue una noche llena de actuaciones individuales colosales, por encima de todas la de Kevin Punter con 43 puntos y el equipo a sus espaldas en los tiempos extra. Satoransky se elevó hasta los 23 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias. En el Baskonia, un imperial Markus Howard aportó 33 puntos y no falló un tiro hasta la primera prórroga, y otro portento como Luwawu-Cabarrot estiró su estadística hasta los 26.
Como ejemplo del desparrame ofensivo, el Barça había recibido 72 puntos de media desde la llegada de Xavi Pascual al banquillo hace un mes. El Baskonia le endosó 97 en el tiempo reglamentado y solo se quedó seco en la última prolongación. El equipo de Galbiati exhibió en el Palau un gran movimiento de balón para encontrar a sus hombres liberados y tiró por el suelo la habitual fortaleza defensiva del Barça con Pascual.
MARKUS HOWARD FORCES OT 🥶🥶🥶— EuroLeague (@EuroLeague) December 19, 2025
He’s 11/11 tonight 🔥 pic.twitter.com/a5nmKLsQDQ
El equipo barcelonista, sin los lesionados Shengelia y Vesely (también cayó Clyburn) sufrió para aguantar el ritmo y solo remontó en los minutos finales cuando ambos equipos se soltaron las cadenas y el duelo desembocó en un precioso intercambio de golpes digno de la NBA.
BARCELONA, 134; BASKONIA, 124
Barcelona: Satoransky (23), Punter (43), Clyburn (12), Norris (5), Willy (12) -cinco inicial-; Parra (7), Fall (0), Brizuela (11), Marcos (0), Cale (5), Keita (9), Laprovittola (7).
Baskonia: Forrest (9), Howard (33), Radzevicius (3), Kurucs (9), Diop (14) -cinco inicial-; Diakite (14), Simmons (4), Luwawu (26), Spagnolo (0), Frisch (7), Omoruyi (5).
Parciales: 17-26, 30-27, 23-22, 27-22, 9-9, 16-16 y 12-2.
Árbitros: Lottermoser, Nedovic y Attard. Eliminaron a Forrest y Diop.
Palau Blaugrana: 5.462 espectadores.
