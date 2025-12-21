Ir al contenido
Baloncesto
liga acb

El Barça de Punter vence al Joventut (90-80) en el regreso de Ricky Rubio al Palau

El conjunto azulgrana, de nuevo liderado por el estadounidense, se lleva el derbi liguero después de su histórica victoria en la Euroliga

Juan Morenilla
Juan Morenilla
ACB jornada 11
Barça
Barça
90 80
Finalizado
Joventut Badalona
Joventut Badalona

Semana grande en el Palau. Y semana grande de Kevin Punter. El escolta estadounidense lideró con 43 puntos la histórica victoria del pasado viernes en la Euroliga ante el Baskonia por 134-124, un partido con tres prórrogas que desembocó en la máxima anotación de un equipo en la competición europea. Y Punter volvió a deslumbrar este domingo, esta vez solamente con 20 puntos, en el triunfo azulgrana en el derbi liguero frente al Joventut por 90-80. Fue además el regreso de Ricky Rubio al Palau, ahora con la camiseta de la Penya, después de aquella última experiencia como barcelonista que acabó con sus ganas de jugar al baloncesto y le mandó un año al diván hasta que recuperó la ilusión por la pelota. Frente al Barça este domingo era ya otra persona, aunque el mismo base imaginativo capaz de repartir seis asistencias.

Todavía sin el lesionado Shengelia y sin Clyburn, y recuperado Vesely, el Barcelona aprovechó la inercia de la cita ante el Baskonia para apretar pronto el acelerador. Sin Ricky de inicio, el duelo entre Tomic y Willy centraba las miradas bajo los aros mientras Punter conservaba la muñeca caliente de la noche europea. La buena versión de secundarios como Cale y Norris refleja el trabajo de recuperación, baloncestístico y anímico, de Xavi Pascual desde que heredó el equipo hace un mes. El tajo defensivo dio al Barça la primera buena renta (26-17).

La Penya reaccionó en el segundo cuarto con una dosis más alta de energía cuando el conjunto azulgrana bajó de revoluciones, se enredó con muchas pérdidas en ataque y encajó un parcial de 6-22 hasta ceder el timón del encuentro. Solo cayeron ocho puntos en ese periodo para los locales.

La intensidad de Willy, otro de los resucitados, y de nuevo el fervor de Punter escribieron un 18-0 para voltear el choque. Laprovittola se unió a la fiesta. En la Penya, mucho Tomic en su alianza con Ricky y buenos ratos también de Hunt y Kraag (65-55).

El Joventut echaba mano de su eterna pareja pero el Barcelona había desplegado su arsenal ofensivo y ya marchaba lanzado por un Palau todavía en éxtasis por la gesta de la Euroliga.

BARCELONA, 90; JOVENTUT, 80

Barcelona: Satoransky (16), Punter (20), Cale (11), Norris (6), Hernangómez (13) -cinco inicial-; Marcos (-), Vesely (4), Brizuela (4), Laprovittola (8), Keita (-) y Parra (8).

Joventut Badalona: Hakanson (10), Hunt (18), Kraag (12), Ruzic (2), Tomic (19) -cinco inicial-; Drell (3), Rubio (7), Vives (-), Allen (-), Birgander (4) y Hanga (5).

Parciales: 26-17, 8-23, 31-15 y 25-25.

Árbitros: Rafael Serrano, Joaquín García y Ariadna Chueca. Sin eliminados.

Palau Blaugrana, ante 6.503 espectadores

Resultados y clasificación de la Liga ACB.

Sobre la firma

Juan Morenilla
Juan Morenilla
Juan Morenilla - twitter
Es redactor en la sección de Deportes. Estudió Comunicación Audiovisual. Trabajó en la delegación de EL PAÍS en Valencia entre 2000 y 2007. Desde entonces, en Madrid. Además de Deportes, también ha trabajado en la edición de América de EL PAÍS.
