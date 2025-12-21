El Barça de Punter vence al Joventut (90-80) en el regreso de Ricky Rubio al Palau
El conjunto azulgrana, de nuevo liderado por el estadounidense, se lleva el derbi liguero después de su histórica victoria en la Euroliga
Semana grande en el Palau. Y semana grande de Kevin Punter. El escolta estadounidense lideró con 43 puntos la histórica victoria del pasado viernes en la Euroliga ante el Baskonia por 134-124, un partido con tres prórrogas que desembocó en la máxima anotación de un equipo en la competición europea. Y Punter volvió a deslumbrar este domingo, esta vez solamente con 20 puntos, en el triunfo azulgrana en el derbi liguero frente al Joventut por 90-80. Fue además el regreso de Ricky Rubio al Palau, ahora con la camiseta de la Penya, después de aquella última experiencia como barcelonista que acabó con sus ganas de jugar al baloncesto y le mandó un año al diván hasta que recuperó la ilusión por la pelota. Frente al Barça este domingo era ya otra persona, aunque el mismo base imaginativo capaz de repartir seis asistencias.
Muuuuuuuuuchísima calidad, @KPJunior_ 🤩— Liga Endesa (@ACBCOM) December 21, 2025
📺 @DAZN_ES | #LigaEndesa | #NavidadACB | @FCBbasket pic.twitter.com/mEq3W1DuyG
Todavía sin el lesionado Shengelia y sin Clyburn, y recuperado Vesely, el Barcelona aprovechó la inercia de la cita ante el Baskonia para apretar pronto el acelerador. Sin Ricky de inicio, el duelo entre Tomic y Willy centraba las miradas bajo los aros mientras Punter conservaba la muñeca caliente de la noche europea. La buena versión de secundarios como Cale y Norris refleja el trabajo de recuperación, baloncestístico y anímico, de Xavi Pascual desde que heredó el equipo hace un mes. El tajo defensivo dio al Barça la primera buena renta (26-17).
Puro RICKYCESTO ✨#LigaEndesa | #NavidadACB | @Penya1930 pic.twitter.com/CZoxvpY6Xn— Liga Endesa (@ACBCOM) December 21, 2025
La Penya reaccionó en el segundo cuarto con una dosis más alta de energía cuando el conjunto azulgrana bajó de revoluciones, se enredó con muchas pérdidas en ataque y encajó un parcial de 6-22 hasta ceder el timón del encuentro. Solo cayeron ocho puntos en ese periodo para los locales.
La intensidad de Willy, otro de los resucitados, y de nuevo el fervor de Punter escribieron un 18-0 para voltear el choque. Laprovittola se unió a la fiesta. En la Penya, mucho Tomic en su alianza con Ricky y buenos ratos también de Hunt y Kraag (65-55).
El Joventut echaba mano de su eterna pareja pero el Barcelona había desplegado su arsenal ofensivo y ya marchaba lanzado por un Palau todavía en éxtasis por la gesta de la Euroliga.
BARCELONA, 90; JOVENTUT, 80
Barcelona: Satoransky (16), Punter (20), Cale (11), Norris (6), Hernangómez (13) -cinco inicial-; Marcos (-), Vesely (4), Brizuela (4), Laprovittola (8), Keita (-) y Parra (8).
Joventut Badalona: Hakanson (10), Hunt (18), Kraag (12), Ruzic (2), Tomic (19) -cinco inicial-; Drell (3), Rubio (7), Vives (-), Allen (-), Birgander (4) y Hanga (5).
Parciales: 26-17, 8-23, 31-15 y 25-25.
Árbitros: Rafael Serrano, Joaquín García y Ariadna Chueca. Sin eliminados.
Palau Blaugrana, ante 6.503 espectadores
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Villarreal - FC Barcelona en directo | Los azulgrana buscan acabar el año con una victoria ante el tercer clasificado
El Barça de Punter vence al Joventut (90-80) en el regreso de Ricky Rubio al Palau
La participación electoral cae en Extremadura casi seis puntos a mitad de la jornada
Cinco cifras para seguir el escrutinio
Lo más visto
- Uno de los promotores de la señal V-16 de tráfico: “Es duro oír el testimonio de víctimas que han sufrido amputaciones al poner los triángulos”
- Manuel Bustos acepta seis meses de cárcel por cargar gastos privados a la Federación de Municipios
- Los jueces del Tribunal Penal Internacional se rebelan ante las sanciones de Trump: “No hay que ceder”
- Más de 40 congresistas demócratas piden por carta a Trump que cese en sus “intentos de socavar la democracia en Brasil”
- Jornada política del 20 de diciembre de 2025 | El PP suaviza su discurso sobre “pucherazo” en Extremadura y felicita a la Guardia Civil