Llega la ‘Era del IQ’: el Mobile presenta el móvil que piensa y se mueve solo

Barcelona se prepara para transformarse, un año más, en la capital tecnológica del planeta. Pero esta no es una edición cualquiera, ya que el Mobile World Congress (MWC) 2026 marca el vigésimo aniversario de la llegada del evento a la capital catalana. Con el lema The IQ Era (La Era del Coeficiente Intelectual) resonando con fuerza en los pasillos de la Fira de Barcelona Gran Vía, esta edición promete ser el punto de inflexión donde la Inteligencia Artificial (IA) deje de ser una simple demo curiosa para convertirse en un motor autónomo de las vidas de los ciudadanos.

Los asistentes que caminen por los ocho pabellones del recinto deben prepararse para una marea humana, pues se espera que más de 110.000 profesionales provenientes de 205 países abarroten las instalaciones entre el 2 y el 5 de marzo. La industria no solo busca superar los récords de asistencia de antes de la pandemia, sino consolidar un impacto económico de 585 millones de euros para la ciudad, lo que supone un 4,3% más que el año anterior. El salón estará hasta los topes, y la organización admite que ha tenido que optimizar el encaje de las empresas, y hasta situar algunas fuera del recinto, para poder acoger a todas. Esta tendrá que ser la realidad del congreso en los próximos años, a la espera de que Fira de Barcelona tenga listo su hall 0. Este nuevo pabellón está en construcción y no estará operativo hasta 2027, aunque el MWC no podrá usarlo hasta su edición de 2028.

Este retorno de los gigantes y las altas expectativas de asistencia han sido validados por John Hoffman, consejero delegado de GSMA (la patronal de la industria de los móviles que organiza el congreso), quien ha sido tajante al afirmar que Barcelona es el hogar de la organización para siempre. Bajo esta premisa, se ha diseñado un congreso masivo que cuenta con más de 2.900 empresas expositoras y 1.200 ponentes, evidenciando que el MWC 2026 ya no es solo una feria de teléfonos, sino un ecosistema mucho más amplio.

De hecho, el 60% de los asistentes actuales ya no pertenecen estrictamente al sector móvil, sino a industrias adyacentes como la automoción, la logística y la salud, destacando este año la “Zona de Nuevas Fronteras” en el pabellón 6 como el gran imán de miradas por su enfoque en la conectividad espacial y la participación estelar de figuras como Gwynne Shotwell, presidenta de SpaceX.

En esta edición, el papel de Huawei merece una mención aparte por la paradoja que representa su hegemonía física frente a la presión geopolítica. A pesar del persistente veto de Estados Unidos y de las recientes directrices de la Unión Europea —que en enero de este año ha intensificado los planes para eliminar proveedores de “alto riesgo” de las redes críticas en un plazo de 36 meses—, la gigante china no solo mantiene, sino que expande su dominio en la Fira. La firma china vuelve a ocupar el área más extensa de todo el congreso, dominando casi íntegramente el pabellón 1 con una superficie que supera los 11.000 metros cuadrados.

Al congreso no asistirán empresas rusas, a causa de las sanciones internacionales que pesan sobre ellas y sobre el país por la guerra de Ucrania, pero sí que habrá compañías israelíes. La organización defiende su presencia pese a que el Ayuntamiento de Barcelona rompió lazos con Israel por la guerra en Gaza, y pese a que el propio Gobierno israelí pidió boicotear el congreso. Varias plataformas y sindicatos, así como trabajadores del MWC, han protestado por la presencia de compañías israelíes. Al congreso también acudirán algunas empresas palestinas por primera vez en cuatro años.

El despliegue de Huawei no es solo una cuestión de metros, sino de músculo financiero: la compañía se consolida como el principal pulmón económico del evento, siendo el mayor patrocinador y la entidad que más fondos aporta a la GSMA para hacer posible esta cita mundial. Este año acude bajo el enfoque en el “Green 5.5G”, demostrando que es posible aumentar la capacidad de la red reduciendo el consumo energético en más de un 30%.

En la imagen un operario en el interior de uno de los pabellones de la Fira donde el próximo lunes se inaugurará el Mobile World Congress 2026. Massimiliano Minocri

En el campo de los operadores, destaca Telefónica que presentará un pabellón circular presidido por un anillo LED de 360 grados centrado en su “Burbuja Táctica 5G” para la gestión de catástrofes mediante drones, robots y conectividad satelital. La operadora también demostrará el potencial de su red 5G Stand Alone, la IA aplicada a la ciberdefensa, el uso de la computación cuántica para la optimización logística y la integración de NaviLens para mejorar la accesibilidad de su stand en el Hall 3.

La IA Agente

En cuanto a las tendencias tecnológicas que marcarán el paso, si 2024 fue el año de la fascinación por ChatGPT y 2025 el de su integración en el sistema operativo, 2026 se consagra como el año de la IA Agente. Ya no se trata de un chat que se limita a responder preguntas, sino de sistemas capaces de ejecutar tareas de forma autónoma, una tendencia "agentic" que se verá reflejada en los stands de marcas como Qualcomm y MediaTek. Estos nuevos chips permiten que el teléfono aprenda flujos de trabajo personales, como reservar viajes o gestionar correos, ejecutándolos sin intervención paso a paso del usuario, lo que supone la transición de la IA del centro de datos al borde del dispositivo, garantizando privacidad y rapidez.

Acompañando a esta inteligencia, la infraestructura de red también da un salto cualitativo, pues aunque el 5G-Advanced sigue siendo el estándar de despliegue, el MWC 2026 servirá de escaparate para los primeros prototipos funcionales de 6G. Veremos antenas masivas denominadas Giga-MIMO capaces de gestionar densidades de conexión impensables hasta ahora, allanando el camino para la comunicación holográfica y la telemedicina de latencia cero. Junto a esto, la conectividad NTN (Non-Terrestrial Networks) permitirá que el móvil satelital deje de ser una función de emergencia para integrarse en la vida cotidiana, asegurando que el concepto de estar “fuera de cobertura” sea cosa del pasado gracias a la evolución del estándar 5G-Advanced. Además, la computación cuántica aplicada tendrá su espacio de la mano de Telefónica y otras operadoras, que mostrarán casos reales de uso que van desde la optimización de la logística urbana hasta la investigación acelerada de fármacos.

Estos avances se materializarán en los protagonistas del escaparate de aparatos, donde el MWC sigue siendo referencia. Respecto a los teléfonos móviles, el principal reclamo para el consumidor medio, la edición de este año marca el fin de la hegemonía del smartphone “plano” gracias a la consolidación de dispositivos flexibles revolucionarios. Samsung exhibirá sus formatos imposibles, destacando el Galaxy Tri-Fold que se dobla en tres partes y la segunda generación del Galaxy Ring con sensores de salud avanzados para la detección de glucosa. Motorola desafía los límites de la ingeniería con el Razr Fold, que se presenta como el plegable tipo libro más delgado de la historia.

La IA ha dejado de ser un software invisible para ganar cuerpo y autonomía. El Honor Robot Phone rompe moldes con una cámara montada sobre un brazo robótico capaz de seguir al usuario en 360 grados, mientras que el ZTE Doubao Phone introduce el primer sistema operativo “nativo de IA” capaz de navegar por otras aplicaciones y ejecutar tareas complejas por sí solo. Esta tendencia se completa con la incursión de Honor en la robótica de consumo, presentando un asistente humanoide que actúa como el núcleo físico de control para todo el ecosistema del hogar.

En el terreno de la potencia fotográfica y la conectividad extrema, el Xiaomi 17 Ultra redefine la óptica móvil al permitir el acople directo de lentes profesionales de Micro Cuatro Tercios y añadir una pantalla trasera dinámica para creadores de contenido. Paralelamente, el Huawei Mate 80 Pro se posiciona como el referente en resiliencia tecnológica, integrando videollamada por satélite de alta velocidad para garantizar comunicación total en cualquier punto del planeta.

Más allá del móvil, la movilidad y la sostenibilidad cierran este círculo de innovación, con Xiaomi desplegando su ecosistema “Human-Car-Home” (casa-coche-casa) y su renovada flota de vehículos eléctricos. La sostenibilidad, por su parte, deja de ser un panel decorativo para convertirse en un requisito auditado en cada stand, promoviendo dispositivos fabricados con materiales 100% reciclados y una fuerte apuesta por el derecho a reparar, con marcas como Fairphone ganando tracción.

Una ciudad hasta los topes

La celebración del MWC supone un reto organizativo para Barcelona ya desde este fin de semana. Los más de 110.000 asistentes copan casi todas las habitaciones de hotel, llenan los taxis y VTC de la ciudad y ponen en tensión las infraestructuras de transporte, que han tenido que reorganizar sus horarios y capacidades para acoger a los congresistas. La principal amenaza, la huelga de maquinistas de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (el principal medio de transporte colectivo para llegar a las instalaciones donde se celebra el salón) quedó desactivada completamente el viernes cuando todos los sindicatos acordaron desconvocar la huelga, que estaba prevista del 2 al 4 de marzo, coincidiendo con el MWC. Barcelona ha reforzado también las líneas de metro y los autobuses regulares que llegan a las instalaciones, y también ha habilitado un autobús lanzadera entre los recintos de Fira de Barcelona en la Gran Via de L’Hospitalet de Llobregat, donde tiene lugar el grueso de las actividades del MWC, y el recinto de Plaza de Espanya de Barcelona, donde se celebra el salón paralelo Talent Arena.

Tanto hoteles como apartamentos están en un nivel de ocupación rozando el lleno. La asociación de apartamentos turísticos Apartur explica que la ocupación estará al 91%, con más de la mitad de las 58.124 plazas de vivienda turística destinadas a congresistas. Por su parte, el Gremio de Hoteles también ha apuntado que los 453 hoteles de la ciudad están también colgando el cartel de completo, especialmente en los dos primeros días del congreso. Con unos precios que pueden llegar a superar los 600 euros por habitación durante los días del MWC, muy por encima de la media anual, el sector sabe que es un momento crucial. “Es uno de los momentos clave del año, y lo tenemos todo preparado para recibir a los congresistas”, explica Nacho Barrau, consejero delegado de Ona Hotels, que tiene un establecimiento justo enfrente de la Fira.