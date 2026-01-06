David Uclés ficha por Planeta al ganar el Premio Nadal con una nueva novela de realismo mágico

El autor del superventas ‘La península de las casas vacías’ reúne a Laforet, Rodoreda, Bolaño y Freddie Mercury en la Barcelona de posguerra. El filósofo Francesc Torralba se alza con el Premio Josep Pla

David Uclés ya había avanzado públicamente que estaba escribiendo un libro sobre Barcelona donde aparecía Mercè Rodoreda, pero lo que no se sabía es que se alzaría con el Premio Nadal de novela, en una gélida noche del día de Reyes por esta obra, titulada La ciudad de las luces muertas. El galardón, que concede la editorial Destino, integrada en el grupo Planeta, está dotado con 30.000 euros. Es la primera novela de Uclés tras el éxito de La península de las casas vacías, publicado por Siruela en 2024, que ha convertido al autor en un fenómeno literario y ha sacado al autor del anonimato en tiempo récord. Con el galardón, además, Destino arrebata a Siruela una de sus firmas estrella.

Como es costumbre, el hotel Palace de Barcelona ha acogido este 6 de enero la gala de entrega de este histórico premio, que llega a su 82ª edición. El año pasado, cuando se llevó el galardón Jorge Fernández Díaz, Uclés se estrenó en el Palace y captó muchas miradas en una velada tradicional de la vida literaria española. En la misma ceremonia se ha entregado el Premio Josep Pla, destinado a prosa en catalán, que llega a la edición 58 y está dotado con 10.000 euros, al filósofo Francesc Torralba por el ensayo Anatomia de l’esperança. Ambos premios, para los que se habían presentado 1.207 obras inéditas en castellano y 42 en catalán, se publicarán el próximo 4 de febrero.

Sin sacarse su habitual boina, David Uclés ha recogido el premio emocionado y ha contado que se había presentado al Nadal desde 2010 hasta 2020 cada año, hasta que desistió de su empeño. Pero este verano volvió a animarse y lo probó con esta obra coral que reúne a aquellos intelectuales que nacieron aquí o hicieron de Barcelona su ciudad. Entre las escritoras que le han inspirado ha mencionado a Mercè Rodoreda, Montserrat Roig y Carmen Laforet. “Sin ellas y su literatura, esta novela no existiría”, ha enfatizado mientras el público ha arrancado en aplausos. También ha contado que pudo escribir el libro gracias al impulso de la beca Montserrat Roig.

El autor ha agradecido también el apoyo de su familia, de sus padres y su hermana, con quienes ha hecho un “núcleo de amor muy bonito gracias a este sueño extraño”. Y ha dado las gracias a sus tres agentes, a quienes ha comparado con la santísima trinidad, y a la editorial Siruela. “Soy el escritor que soy gracias a ellos; les quiero, son también mi familia”, ha afirmado.

Resulta curioso que sea Carmen Laforet, la escritora que ganó el primer Premio Nadal en 1944 con su novela Nada, una de las protagonistas de esta obra de David Uclés (Úbeda, 35 años), que se sitúa en el mismo periodo histórico que la de Laforet y sigue el camino del realismo mágico recurriendo a personajes del mundo cultural como ya hizo con La península de las casas vacías.

La novela transcurre en una Barcelona de posguerra que se ha quedado a oscuras, y una joven Carmen Laforet podría ser la responsable de tal oscuridad. En un cruce de tiempos, serán personajes como Ana María Matute, Antoni Gaudí, Freddie Mercury, Roberto Bolaño o Mercè Rodoreda los que deberán encontrar la manera de unir sus artes para devolver la luz a la ciudad. Tampoco parece casual la presencia de Rodoreda, que ya aparecía en La península de las casas vacías y de la que Uclés se ha confesado devoto, en un momento en el que la obra de la escritora catalana, autora de La plaça del Diamant o La mort i la primavera, se está revalorizando con homenajes, relecturas y traducciones en todo el mundo.

No solamente personajes de distintas épocas se encuentran en este relato, que se presentó con el título ficticio Ruge otro día estival y bajo el seudónimo Oriol Arce, sino que conviven con edificios que tampoco les corresponderían por fecha de construcción. De esta manera, la ciudad se convierte en un cruce de épocas y ciudadanos que convierten la novela en una historia imaginaria donde nada de lo que pasa podría haber sido, pero parte de lo que aparece ha tenido lugar.

El asalto a un autor de la competencia a través de la concesión de un galardón es una estrategia que se ha practicado en ocasiones anteriores en el mundo editorial. Ocurrió, por ejemplo, en la edición de 2019 del Planeta, cuando Javier Cercas y Manuel Vilas abandonaron el grupo Penguin Random House para levantar el trofeo de la competencia. Lo mismo sucedió en 2021 cuando se alzaron con el mismo premio Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, el trío de autores que firman bajo el seudónimo Carmen Mola.

En el caso de Uclés, Planeta se apodera de otro autor superventas. Comprometido con la memoria histórica de España, Uclés tardó 15 años en escribir La península de las casas vacías y recorrió 20.000 kilómetros para conocer la geografía de la Guerra Civil, según contaba en una entrevista con EL PAÍS el pasado octubre. Una novela de 700 páginas que atraviesa la contienda y donde lo fantástico se mezcla con lo real, donde un extenso clan de olivareros de Jándula cruza sus destinos con los de Alberti, Lorca y Unamuno, Hemingway, Orwell, Picasso o la mencionada Rodoreda.

La novela salió en primavera de 2024, pero no fue hasta la cercanía de la Navidad cuando empezó a convertirse en fenómeno. Un éxito que le cogió desprevenido por todo lo que conlleva. Su máxima ambición era tener una buena reseña en Babelia y conseguir llegar a la segunda edición, reconocía. Superó todas sus expectativas: fue el segundo título más votado en la lista de Babelia de los mejores libros de ese año y va ya por la 29ª edición.

El Josep Pla vuelve a premiar el ensayo

Si el año pasado David Bueno se alzó con el Premio Josep Pla de prosa en lengua catalana con la obra L’art de ser humans, que conecta ciencia y humanismo, Destino sigue apostando por el ensayo galardonando a Francesc Torralba (Barcelona, 58 años) por Anatomia de l’esperança, una exploración de los mecanismos que sustentan el espíritu cuando todo parece perdido. Con una prosa profunda y clara, el filósofo muestra cómo se pueden construir horizontes y reencontrar el sentido en tiempos de incerteza. El jurado lo ha considerado un mapa imprescindible para orientarse ante la incertidumbre.

Torralba ha recogido el premio “muy honorado y complacido”, no solo por el nombre que lleva, dedicado al escritor ampurdanés, sino “por la lista de premiados” que lo han precedido. Brevemente, ha contado que se trata de un ensayo sobre la esperanza “con un discurso con fundamentos” porque “sin esperanza es imposible vivir, construir y proyectar futuros”. El filósofo ha defendido que se trata de una argumentación contracultural en un mundo donde el futuro se cuenta a través de relatos apocalípticos y distópicos.

Torralba, que es doctor en Filosofía, Teología, Pedagogía e Historia, es un prolífico autor con más de 100 libros publicados, muchos de ellos relacionados con la espiritualidad y la ética. Perdió a su hijo en un accidente de montaña en 2023 y, desde esta dolorosa experiencia, escribió No hay palabras. Asumir la muerte de un hijo (Ara Llibres, 2024). Con este nuevo título, su foco sigue centrado en la esperanza.