El Gobierno de Boric remueve a la embajadora en Nueva Zelanda tras su llamado a la autodeterminación de Rapa Nui

El canciller chileno Alberto Van Klaveren ha informado este martes el cese de las funciones de Manahi Pakarati como embajadora de Chile en Nueva Zelanda. La decisión, que se hará efectiva el 31 de enero -un mes y medio antes de que finalice el mandato de Gabriel Boric- llega después de que Pakarati compartiera un mensaje en sus redes sociales llamando a la autodeterminación de Rapa Nui, la isla de donde es originaria la diplomática, y se diera a conocer una entrevista que concedió en la que expuso una postura similar sobre el autogobierno y que no informó al ministerio de Relaciones Exteriores, como determina el protocolo.

“Esta medida de carácter excepcional”, explicó esta mañana Van Klaveren en la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, “se ha tomado considerando el incumplimiento de los protocolos existentes en que ha incurrido la embajadora Pakarati, y a la necesidad de no seguir distrayendo el quehacer institucional en este tipo de polémicas”. El canciller apuntó que se trata de una medida que “se ajusta a las faltas que se pudieron acreditar” y que lo importante es destacar que los funcionarios del Servicio Exterior “deben abstenerse de expresar opiniones personales sobre temas de política interna”.

Isla de Pascua, a unos a 3.500 kilómetros de distancia de América y en medio del océano Pacífico, forma parte de Chile desde hace 137 años, pero el Estado solo le reconoció derechos civiles y políticos en 1966. Los que demandan mayor autonomía apuntan a un reconocimiento de todos los puntos del acuerdo de voluntades, firmado en septiembre de 1888 entre el capitán Policarpo Toro, representante de Chile –bajo el Gobierno de José Manuel Balmaceda (1840-1891)–, y los jefes indígenas de Rapa Nui, liderados por el entonces rey Atamu Tekene.

El cargo de Pakarati comenzó a tambalear luego de que el pasado 24 de diciembre publicara en su cuenta de Instagram un cartel que rezaba: “Libre determinación para la nación de Rapa Nui”, –traducido al inglés. La cancillería chilena la reprendió por su acción y la embajadora borró la imagen. La oposición y parte del oficialismo, sin embargo, exigieron su renuncia.

Días después, la polémica escaló porque se conoció que el 14 de septiembre, en una conversación en el programa Culture 101 de la radio Nueva Zelandia, había declarado: “Nuestros ancestros, los jefes, firmaron un tratado en 1988 con Chile. Este tratado decía que mantendríamos nuestras tierras, y los derechos de las islas y los títulos de nuestros jefes, para siempre (…) Pero lo que sucedió es lo que siempre ocurre con los colonizadores: nos dejaron solos por un largo tiempo. También inscribieron toda la isla y la tierra bajo el nombre del Estado de Chile, y nosotros empezamos a luchar contra eso. Estamos recuperando de regreso nuestra tierra desde 1990”.

Por protocolo, los embajadores chilenos deben solicitar permiso previo para otorgar entrevistas y posteriormente deben enviar un audio o una transcripción de esta a la Cancillería. La embajadora incumplió con ambas directrices. “Las expresiones de la embajadora Pakarati respecto a situaciones internas que pueden vincularse con la relación entre el pueblo originario y nuestro sistema político, nosotros entendemos que son expresiones a título personal y no reflejan necesariamente lo que es la posición del Gobierno y de la Cancillería”, dijo Van Klaveren cuando se enteró del contenido de la entrevista y pasó a evaluación el futuro de Pakarati, que se ha esclarecido este martes.

Pakari tiene 27 años de carrera en el ministerio de Relaciones Exteriores. Ha sido cónsul de Chile en Nueva Zelandia, diplomática multilateral en la misión permanente del país sudamericano ante Naciones Unidas, en Nueva York, y diplomática bilateral en la Embajada de Chile en México. Antes de su actual cargo, la funcionaria fue designada por el presidente Boric como su jefa de protocolo durante sus primeros dos años de Gobierno. A finales de este mes se pondrá término a su destinación en Nueva Zelanda y se deberá poner a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores “para cumplir las funciones que se encomendarán en su momento”, sostuvo Van Klaveren en el Senado.