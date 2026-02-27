El Gobierno valenciano releva a dos altos cargos de Emergencias, uno de ellos cuestionó la actuación de Pradas en la dana

El Gobierno valenciano de Juanfran Pérez Llorca ha sustituido este viernes a dos altos cargos de la Consejería de Emergencias. El primero es el director general de Innovación en Emergencias, Raúl Quilez, quien anunció días atrás su deseo de dejar el cargo después de cuestionar como testigo ante la jueza de Catarroja la actuación de la entonces consejera de Interior Salomé Pradas la tarde de la dana. El Consell ha destituido también a la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, número dos del departamento, que también testificó ante la jueza y es pareja de Quilez. El portavoz gubernamental no ha precisado el motivo de este último relevo.

Los nuevos designados para ambos cargos, según el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, son Fernando de las Heras Herrero, comisario principal de la Policía Local de València, que será secretario autonómico de Emergencias en sustitución de Irene Rodríguez; y Miriam Gil Pascual, que sustituirá a Quílez en el departamento de Innovación en Emergencias. Gil es ingeniera informática por la Universitat Politècnica de València (UPV), es miembro del grupo de investigaciones técnicas avanzadas en el desarrollo del software centrado en la personas, especializado en inteligencia artificial, ha resumido el portavoz tras agradecer los servicios prestados a Quílez y Rodríguez.

Acerca de los motivos de ambos relevos, Barrachina ha explicado que el director general de Innovación de Emergencias, Raúl Quílez, presentó su renuncia hace 10 días, “y, por tanto, se ha procedido a nombrar a su sustituto”. Y sobre el cese de la secretaria autonómica ha apuntado que no está en la intrahistoria de los nombramientos, y ha remitido a las explicaciones que pueda dar el consejero de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, del que dependía Rodríguez.

Quílez, que durante la dana era director gerente de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (Sgise), vino a cuestionar en su testimonio ante la jueza de Catarroja la actuación de la entonces consejera de Interior y Justicia, Salomé Pradas, al incidir en las “dudas” que tuvo en el envío —“tardío y erróneo”, según la jueza— del mensaje masivo a móviles Es Alert, admitir que las decisiones no se tomaron dentro de esa reunión, sino que la alerta se trabajó fuera de la sala y negó que hubiera una discusión sobre el mensaje entre el subdirector de Emergencias y el jefe de bomberos, como defiende la exresponsable de Emergencias, imputada en la causa. Además, Quílez reconoció que tuvo acceso a los vídeos de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en los que se veía a Pradas dando instrucciones y asumiendo el mando en la fatídica tarde.

Las imágenes fueron captadas por una productora contratada por Sgise y estuvieron ocultas a la opinión pública 11 meses. Quilez señaló que se enteró de la existencia de los vídeos por una pregunta parlamentaria en febrero y que tuvo acceso a ellos en marzo de 2025, si bien no se enviaron al juzgado de Catarroja hasta principios de octubre, tras ser requeridos por la magistrada. Como testigo, estaba obligado a decir la verdad.

Durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este viernes, y a preguntas por la volatilidad que los constantes ceses y nombramientos en este departamento puede generar en la Administración valenciana, Barrachina ha asegurado que piensa “exactamente lo contrario” porque ha defendido que el gobierno de Pérez Llorca mantiene una “absoluta coherencia” con el programa electoral del PP con el que el expresidente Carlos Mazón llegó a la Generalitat. Y ha contrapuesto la “acreditada estabilidad” que, según él, tiene el Consell con las “situaciones de profundísima inestabilidad” que se dan en España, como se vio, ha mencionado, este jueves en el Congreso de los Diputados al decaer las medidas del escudo social del Gobierno de Pedro Sánchez.

Veto a autores catalanes y baleares

La polémica por el veto en el borrador del currículo de Bachillerato de autores catalanes y baleares, el portavoz del Consell ha asegurado que no tiene capacidad ni calidad para decir cuáles deben ser los autores estudiados o no en ese ciclo. “Sería una intromisión política que tiene lugar en muchas comunidades. No creemos en la imposición lingüística. Me gusta que sean los padres quienes elijan y los docentes quienes enseñen”, ha asegurado.