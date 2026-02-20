Dimite el alto cargo de Emergencias que accedió a los vídeos ocultos de Pradas en la dana y cuestionó su actuación ante la jueza

DVD 1301 (VALENCIA), 12/01/2026.- CATARROJA CATARROJA (VALENCIA), 12/01/2026.- La jueza que investiga la gestión de la dana celebra un careo entre la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y el exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, para tratar de esclarecer las posibles contradicciones entre las declaraciones de ambos relativas a cómo se gestionó aquella emergencia. En la imagen Pradas atiende a los medios de comunicación a su salida de los juzgadosFOTO, MÒNICA TORRES EL PAÍS

Raúl Quiles declaró la pasada semana ante la magistrada de la causa. Se esperan más cambios en la nueva crisis en el departamento que dirigió la consejera imputada

Emergencias de la Generalitat no sale de la crisis abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 que causó 230 muertos en la provincia de Valencia. El director general de Innovación en Emergencias, Raúl Quílez, ha presentado su renuncia al cargo que ocupaba tras presentar la pasada semana declaración, en calidad de testigo, ante la jueza que investiga la gestión de la dana, Nuria Ruiz Tobarra.

Ante la magistrada, Quílez vino a cuestionar la actuación de la entonces consejera de Interior y Justicia, Salomé Pradas, al incidir en las “dudas” que tuvo en el envío -“tardío y erróneo”, según la jueza- del mensaje masivo a móviles Es Alert y reconoció que accedió a los videos de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en las que se veía a Pradas dando instrucciones.

Las imágenes fueron captadas por una productora contratada por Sgise (Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias), empresa pública de la consejería que dirigía Pradas, de la que Quílez era director gerente, y estuvieron estuvieron ocultas a la opinión pública hasta que fueron desveladas inicialmente por RTVE en septiembre de 2025. Quilez señaló que se enteró de la existencia de los vídeos por una pregunta parlamentaria en febrero y que tuvo acceso a ellos en marzo de 2025, si bien no se enviaron al juzgado de Catarroja hasta principios de octubre, tras ser requeridos por la magistrada. Como testigo, estaba obligado decir la verdad.

Además, el Gobierno valenciano sopesa relevar a la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, según han confirmado a Europa Press fuentes del departamento. Rodríguez, casada con Quílez, también declaró en marzo ante la jueza.

Las mismas fuentes han recordado que el pasado mes de diciembre se incorporó Erich Vanacloig como nuevo director general de Seguridad Pública, mientras que Andrés Balfagó llegó en enero como nuevo director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS). “La gestión de las emergencias requiere de un gran esfuerzo y de una intensa dedicación durante los 365 días al año, lo que genera un importante desgaste. Por tanto, se está afrontando una nueva etapa de renovación con el objetivo de mantener el nivel de exigencia de esta conselleria”, han apuntado las mismas fuentes.

Quílez fue el director gerente de la Sgise, empresa que dirigía a los bomberos forestales el día de la dana, motivo por el que estuvo presente en el Cecopi. Sin embargo, declaró ante la jueza el pasado viernes que fue un “convidado de piedra”.