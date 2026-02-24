La concesión del cable subamarino entre Chile y China fue aprobada por el ministro de Boric, pero echó pie atrás dos días después

La Administración de izquierdas había dicho que el proyecto de fibra óptica, que abrió un inédito conflicto con EE UU, estaba en “evaluación”. Ahora se sabe que se firmó un decreto a finales de enero y luego se anuló

Juan Carlos Muñoz, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones del Gobierno de Gabriel Boric, aprobó el pasado 27 de enero la concesión para que la empresa China Mobile pudiese instalar, operar y explotar un cable submarino de fibra óptica que interconectara Hong Kong y la ciudad costera chilena de Concón, en la Región de Valparaíso, según ha informado este martes El Mercurio. Dos días después de firmar el decreto, se anuló, argumentando errores técnicos o de tipeo, en un antecedente que hasta ahora la Administración de izquierdas, en sus vocerías oficiales, no había contado, pues ha insistido en que el proyecto está en etapa de “evaluación”.

Muñoz es uno de los tres funcionarios de la Administración de Boric —junto al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, quien ha tenido un papel clave, y a su jefe de gabinete, Guillermo Petersen—, a quienes el Gobierno de Donald Trump les revocó de sus visas tras acusarlos, el pasado viernes, de “socavar la seguridad regional”, a raíz del proyecto de cable impulsado por dos empresas chinas, que Washington impugna. La respuesta inmediata de la Cancillería chilena fue catalogar la imputación de “absolutamente falsa” y la medida sancionatoria como “de carácter unilateral” y que “vulnera la independencia y la soberanía” del país sudamericano. También, las autoridades se mostraron sorprendidas con la determniación, algo que el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, calificó este lunes de “irrisorio”, porque dijo que había advertido a varios ministros de Boric sobre la amenaza que, según Washington, supone el proyecto.

Desde que el Departamento de Estado de EE UU, que lidera Marco Rubio, acusó el viernes, mediante una declaración pública, a los funcionarios de comprometer infraestructuras críticas de telecomunicaciones y “socavar la seguridad regional”, se han ido conociendo nuevos detalles sobre la antesala del proyecto.

Este lunes, horas antes de la publicación de El Mercurio, Muñoz relató a TVN, la televisión pública, que a finales de enero recibieron un documento de EE UU con antecedentes que apuntaban a que el cable suponía una amenaza para la seguridad y mencionaban ciberataques a empresas de telecomunicaciones. “Yo decidí revertir [la aprobación de la concesión] y buscar mucha más información”, apuntó el jefe de la cartera de Transportes y Telecomunicaciones.

También, el ministro dijo que como Gobierno tomaron en “forma muy seria” las alertas de la Embajada de EE UU, lo que implicó que recabaran información adicional. Explicó que en el proyecto se avanzó y que el decreto que permitía dar curso a la propuesta, incluso, estuvo “listo para ser enviado a la Contraloría” —el organismo que debe chequear todos los actos administrativos del Estado para que puedan materializarse oficialmente—, pero que consideraron que, tras los antecedentes que le entregó EE UU, “valía la pena volver atrás y empezar a hacer un análisis mucho más profundo de algunas dimensiones del proyecto que escapaban” a las funciones propias de su ministerio.

Durante el día, se ha agregado otro antecedente, luego que La Tercera revelera que Muñoz informó a Boric que aprobó la concesión del cable chino, en una respuesta que envío la cartera de Transportes y Telecomuncaciones de la Administración de izquierdas. “Como en todo tema sensible, el ministro le comunicó al presidente la alerta que se recibió por parte de la Embajada de Estados Unidos, lo que nos llevó a revisar en detalle el impacto de esos nuevos antecedentes”. La publicación añade que el mandatario “estuvo de acuerdo con no avanzar en la tramitación del permiso del proyecto hasta no tener absoluta claridad sobre el alcance de las alertas”.

La primera etapa de 13

Álvaro Elizalde, ministro del Interior, también profundizó la mañana de este lunes, en radio Duna, en antecedentes que no habían sido mencionados: “No había un acto administrativo formal y por tanto, no había una decisión de parte del Estado, una aprobación explícita para iniciar el proceso. ¿Cómo se realiza eso? A través de un decreto que se envía a la Contraloría y que es tomado razón por la Contraloría. Eso no había acontecido". Y agregó que un proyecto de la envergadura del cable submarino requiere de 13 etapas, y que la primera de ellas es la concesión, la que finalmente no llegó a concluirse. El documento que firmó Muñoz en enero -y luego anuló- detallaba que la concesión tendrá un período de vigencia de 30 años para “instalar, operar y explotar” la red de transmisión, que el cable abarcaría 19.873 kilómetros.

Y si el Gobierno de Boric ha insistido que el cable chino está en etapa de “evaluación”, Muñoz ha agregado esta mañana que se encuentra “pausado”. “El proyecto cuando nos llegó, como todo proyecto de telecomunicaciones, lo estábamos analizando y, según los antecedentes que nos dispuso la Embajada de Estados Unidos, nosotros tenemos en pausa el proyecto, y estamos viendo con los organismos competentes”, dijo a La Tercera.

El avance del proyecto está a la espera de que se verifiquen las alertas de seguridad levantadas por Washington mediante un informe a cargo del Estado Mayor Conjunto, a través del ministerio de Defensa del Gobierno de Boric, a cargo de Adriana que finaliza el 11 de marzo, cuando asume el republicano José Antonio Kast la presidencia.

Esta mañana, Kast se ha pronunciando, brevemente y por primera vez, sobre el proyecto, que le recaerá a su Administración, y ha dicho que están “viendo como corresponde” los temas internacionales con las autoridades que van a ir asumiendo. “Esto supera las posibilidades de una sola persona a tomar decisiones y creo que hay muchas situaciones que hay que ir aclarando y se han ido aclarando en el tiempo”, apuntó. El futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna, un influyente empresario que debutará en política cuando arribe al Gabinete del republicamo, es quien deberá liderar elprouecto en un tema particularmente sensible, ya que incluye a China, el principal socio comercial del país sudamericano, y EE UU, su principal inversor extranjero.

En la escalada de tensión entre las autoridades chilenas y el embajador de EE UU en Chile, amenazó con la continuación de Chile en el programa de exención de visado para ingresar a Estados Unidos. “La Visa Waiver es un programa de seguridad, eso es lo que es. Si Chile quiere participar, debe asegurar todas las telecomunicaciones. Debemos tener la confianza de que la información que pasamos al gobierno chileno será protegida para que Chile permanezca en el programa”, apuntó el diplomático, y añadió que depende “estrictamente de cuáles sean las acciones de este país. Ciertamente todo está sobre la mesa”.