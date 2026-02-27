Tráfico activará en Semana Santa 33 nuevos radares en 11 comunidades autónomas

Los infractores recibirán durante el primer mes una carta informativa y no tendrán que pagar la cuantía de la multa

La inminente operación especial de Tráfico de Semana Santa, una de las que concentra el mayor número de movimientos por carretera concentrados en pocos días, se verá acompañada de la puesta en marcha de los nuevos 33 radares fijos y de tramo que comienzan a funcionar desde hoy en 11 comunidades autónomas. La instalación de estos cinemómetros se encuentra dentro del plan aprobado por la Dirección General de Tráfico (DGT) para colocar 122 puntos de medición de la velocidad aprobado en 2025 y que aún no se ha completado. Con los que inician hoy su actividad, son ya 106 los que están operativos. El resto se completará antes de que concluya este año.

Estos nuevos radares son 20 fijos, que miden en un punto determinado la velocidad del vehículo y hacen la foto de los infractores, y 13 de tramo, que miden a la entrada y a la salida de un recorrido concreto. En estos casos, el ordenador calcula la velocidad media y, si pasa la marcada para la vía más un índice corrector, registra la infracción y manda los datos al centro de gestión de multas, situado en León. Cada vez se opta más por esta fórmula al evitar posibles distracciones de los conductores.

Los cinemómetros están ubicados en carreteras de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia.

TIPO PROVINCIA VIA PK INI PK FIN TRAMO ALICANTE A-31 216+550 C 218+900 C TRAMO ALICANTE A-7 523+360 D 519+200 D TRAMO ALICANTE A-31 211+700 D 203+995 D FIJO ASTURIAS AS-116 - 3+200 D FIJO ASTURIAS AS-377 - 1+150 C TRAMO AVILA AV562 11+435 9+190 TRAMO AVILA AV562 9+190 11+435 TRAMO AVILA N-403 86+250 D 83+320 C TRAMO AVILA N-403 83+320 C 86+250 D FIJO CANTABRIA N-611 - 194+330 D FIJO CANTABRIA CA-142 - 23+360 D FIJO CANTABRIA CA-141 - 21+300 C FIJO LA CORUÑA N-550 - 15+730 C FIJO LAS PALMAS GC-20 - 2+700 D TRAMO LAS PALMAS GC-23 1+480 C 4+030 C FIJO LEON CL-623 - 7+110 D FIJO MADRID M-601 - 0+930 C FIJO MADRID M-100 - 22+940 D TRAMO MADRID M-501 46+224 D 42+375 C TRAMO MADRID M-501 42+375 C 46+224 D TRAMO MALAGA A-355 4+450 D 0+990 D TRAMO MALAGA A-355 0+990 D 4+450 D FIJO MURCIA RM-620 - 4+228 C FIJO PONTEVEDRA VG-20 - 10+280 D FIJO SEGOVIA SG-205 - 24+300 D FIJO SEVILLA A-8077 - 3+180 D FIJO TENERIFE TF-1 - 76+940 D FIJO TOLEDO CM4008 - 4+910 D TRAMO VALENCIA CV-30 4+150 D 1+625 D FIJO VALENCIA CV-400 - 0+735 C FIJO VALLADOLID VA-30 - 16+160 D FIJO ZARAGOZA N-232 - 244+220 C FIJO ZARAGOZA N-232 - 244+945 D

(La C corresponde al sentido creciente del kilometraje de la carretera, mientras que la D es para el decreciente)

Tráfico ha recordado que, como es habitual, los radares están perfectamente señalizados en las carreteras y autovías, que su ubicación está publicada en la página de la DGT y que también se ha informado de sus ubicaciones a los operadores de navegadores para que los incluyan en sus aplicaciones.

Como ya es tradicional en estos casos, durante el primer mes de funcionamiento, los conductores que infrinjan los límites de velocidad y pasen por estos nuevos radares recibirán en sus domicilios una carta en la que se les informará de que uno de estos radares les ha cazado con exceso de velocidad. Cuando haya transcurrido ese primer mes —que ya coincidirá con la Semana Santa—, los infractores serán sancionados y recibirán la correspondiente multa con el importe y la detracción de puntos correspondiente.

La DGT ha recordado que la velocidad influye no solo en el riesgo de verse involucrado en un accidente de circulación, sino también en los tiempos de reacción para prevenir un posible siniestro. Según su versión, se trata de reducir los accidentes con fallecidos y también con heridos graves.

“Desde que en el año 2005 llegara a nuestro país el primer plan de radares fijos, estos, junto con otras medidas adoptadas, han ayudado a la reducción en estos años de un 75% del número de víctimas mortales. Desde entonces hasta ahora, los puntos de control de velocidad siguen salvando vidas, porque la velocidad inadecuada sigue estando presente como factor concurrente en el 24% de los siniestros mortales acaecidos en carreteras. En 2024 [último año con los datos consolidados de fallecidos], se registraron 307 siniestros mortales en los que este factor estuvo presente”, ha destacado hoy la DGT.