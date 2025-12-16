73.500 personas han perdido la vida en los últimos 25 años en las carreteras españolas, según un estudio de Stop Accidentes
El colectivo de defensa de las víctimas de siniestralidad vial ha reprochado a los grupos políticos del Congreso que no hayan aprobado aún la rebaja de la tasa de alcoholemia
Un total de 73.500 personas han perdido la vida en las carreteras y calles españolas en los últimos 25 años, según el recuento que ha realizado la organización de defensa de las víctimas de la siniestralidad vial Stop Accidentes. La presidenta de este colectivo, Ana Novilla, ha criticado que los grupos políticos del Congreso no hayan aprobado la rebaja de la tasa de alcoholemia a 0,2 miligramos de alcohol por litro de sangre. En su opinión, es una de las pocas formas de reducir la alta tasa de mortalidad que se registra en España y que se mantiene constante desde 2016.
Las distracciones, el alcohol, las drogas y la velocidad son los principales factores que han influido en estas muertes, según el estudio realizado por Stop Accidentes. El vicepresidente de esta asociación, David Pérez Landazábal, ha recordado que más del 50% de los conductores fallecidos en 2024 dieron positivo en drogas o alcohol. “Llevamos 14 meses desde que el PSOE presentó la proposición de ley para modificar la tasa, lo que parecía un avance, un cambio importante para reducir el número de fallecidos y desde entonces no se ha hecho nada”, ha afirmado este martes Pérez Landazábal.
“Es una irresponsabilidad”
“Es una irresponsabilidad. La vida no entiende de leyes. Las víctimas pagamos las consecuencias. Fuera del Congreso, la realidad es más contundente, nos falta una concienciación importante. Si se aprobara este cambio legislativo, volvería a bajar el número de víctimas”, ha añadido el vicepresidente de Stop Accidentes.
Fernando Muñoz, representante nacional de esta asociación, ha informado de que el colectivo que más accidentes sufre ahora es el de 45 a 54 años: “Se creen que tienen bula y son supermanes. Siguen bebiendo, conduciendo y saltándose la norma porque no les ha pasado nada en el tiempo que llevan conduciendo”. Cuando empezó a funcionar el colectivo, en 2000, el colectivo que más siniestros sufría eran los menores de 25 años. Pese a ser el 12% de la población aquel año, sufría el 20% de los siniestros. “En 2004, la Organización Mundial de la Salud declaró los siniestros viales como pandemia. Tenemos los medios para reducirlo como es el cumplir las normas y el respeto de unos sobre otros”, ha destacado Muñoz.
La presidenta de Stop Accidentes ha explicado que sí es posible bajar de los 1.000 fallecidos anuales en las carreteras —en 2024 se registraron 1.154—, siempre que se cumplan las normas. Hasta el domingo 14 de domingo, se han registrado 1.080 víctimas mortales en lo que va de año en las carreteras españolas. Para llegar a esa reducción, es necesario “la educación” y en segundo lugar “la sanción y la represión”, de forma contundente en este sentido, cuando no se respeta la normativa, según Ana Novilla. “El 90% de las 73.500 personas fallecidas en estos años se podría haber salvado si se hubieran respetado las normas”, ha concluido. Junto a esos fallecidos, se ha registrado un millón de víctimas, como familiares, amigos o heridos.
Ana Novilla ha apostado por ser contundentes con el consumo de alcohol, el incorporar el llamado delito de homicidio vial en el Código Penal y la creación de las secciones de Violencia Vial o de Tráfico en los nuevos Tribunales de Instancia —los antiguos juzgados de instrucción—.
Stop Accidentes se creó en 2000 cuando dos madres de dos jóvenes fallecidos en la carretera, residentes en Galicia y Barcelona. Ambas contactaron y se pusieron a luchar contra “la violencia vial”, según ha recordado Novilla. Desde entonces, este colectivo ha representado a las víctimas. De hecho, en España fue uno de los promotores del carné por puntos que entró en vigor el 1 de julio de 2006 o las modificaciones del Código Penal. Este incluyó nuevos delitos en 2015 y en 2019, cuando se incorporó la conducción temeraria, el consumo de alcohol y drogas o el abandono del lugar del accidente sin atender a las víctimas.
“Hemos dejado de estar en el centro de la sociedad. La gente se ha vuelto a acostumbrar que las personas sigan muriendo en la carretera. Una sola víctima ya es mucho”, ha concluido la presidenta de Stop Accidentes.
Campaña especial de vigilancia de drogas y alcohol hasta el domigo
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha hasta el próximo domingo una campaña especial de vigilancia del consumo de alcohol y drogas, en la que se espera realizar más de 35.000 pruebas por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de las policías de tráfico. Los controles se realizarán en todo tipo de vías urbanas e interurbanas y a cualquier hora del día con el objetivo de que las personas que hayan consumido estas sustancias no se pongan al volante. La DGT ha recordado que el alcohol se mantiene como la segunda causa concurrente más frecuente en los siniestros de tráfico y que ha estado presente en el 28% de los siniestros con víctimas mortales en 2024. A ello se une que casi la mitad de los conductores fallecidos en carretera en 2024 dieron positivo en alcohol, drogas o psicofármacos, aisladamente o en combinación.
Según se desprende de la Memoria 2024 de Hallazgos Toxicológicos en Víctimas de Accidente de Tráfico, elaborada por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses con la colaboración del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, casi la mitad (48,2%) de los conductores fallecidos en carretera en 2024, que fueron sometidos autopsia y a un análisis toxicológico dieron positivo en alcohol, drogas o psicofármacos, aisladamente o en combinación, frente al 53,6 % del año 2023.
Actualmente, el Congreso de los Diputados está tramitando la Proposición de Ley sobre la reducción de la tasa máxima de alcohol al volante para todos los conductores a 0,10 miligramos de alcohol por litro (mg/l) de aire esperado, alineándose con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea y el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC), según ha informado la DGT. Esta tasa ya está implementada desde hace años en países como Suecia y Noruega, dos de los países europeos que tienen los mejores datos del mundo en seguridad vial y siniestralidad, según demuestran las cifras. La bajada de la tasa de alcohol en aire espirado de 0,25 a 0,10 mg/l realizada en Noruega y Suecia en 1990 y acompañada de otras medidas complementarias, supuso una reducción del 12% en los siniestros con víctimas, una disminución de un 8% de los siniestros mortales y además se rebajaron un 16% los casos de personas que conducían bajo los efectos del alcohol.
