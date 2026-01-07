Pilar Alegría: “La financiación a Cataluña no perjudicará a los demás territorios”

En pocas cosas coinciden Jorge Azcón y Pilar Alegria, candidatos del PP y del PSOE a la presidencia de Aragón en las próximas elecciones en España, el 8 de febrero. Pero ambos contestan lo mismo cuando se les pregunta por Extremadura. “Cada territorio es distinto” dice la exministra y ya candidata socialista en su primera entrevista en la Cadena SER de Zaragoza, desde que dejó el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y la portavocía del Gobierno de España el pasado mes de diciembre. Alegría se subió entonces a su furgoneta electoral y ya no se ha bajado recorriendo el territorio para hacer una campaña que, en teoría, empieza formalmente el próximo 22 de enero. Pero antes se le cruzará un espinoso asunto, el de la financiación autonómica, con la reunión el jueves del presidente Sánchez y el líder de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, para pactar los recursos para Cataluña.

“La financiación de Cataluña no perjudicará a los demás territorios, y defenderé con uñas y dientes que Aragón sea respetado”, asegura la exministra ya con el traje de candidata. El asunto de las cuentas regionales y las aportaciones del Estado a las comunidades es un tema que en Aragón levanta ampollas, sobre todo cuando se establecen comparaciones, y desde el PP se ha cogido la bandera de reivindicar la igualdad. Hasta con una pizarra haciendo cuentas se grabó el presidente Azcón para demostrar los supuestos agravios cuando se proponía la famosa quita de la deuda. Por eso Alegría se empeña en intentar dejarlo claro: “La financiación que recibirá Aragón nos permitirá tener mejores servicios públicos”, asegura. Y saca la calculadora con otra comparativa, la de los recursos que han llegado a esta tierra en los últimos siete años de Gobierno de Sánchez con respecto al mismo período de gobierno de Rajoy, “un 45 % más” subraya. “La financiación autonómica —dice Alegría— no es un debate para enfrentar territorios sino que debe ser un debate sereno y con proyecto”.

Tanto Azcón como Alegría dicen querer hablar de Aragón en la próxima campaña, pero lo cierto es que las claves nacionales asomarán por cada esquina. Los aragoneses serán los primeros comicios en España en los que un barón popular autonómico se bata el cobre con una exministra de Sánchez, y eso tiene un plus, aunque la socialista no cree que le pase factura el haber sido una pieza clave en el Gobierno central, si acaso como algo positivo porque dice ser “la única mujer aragonesa que ha ocupado un ministerio en el Gobierno de España”. “Haber podido poner en marcha medidas importantes en Educación y la capacidad de gestión que aportan es una experiencia que ahora pongo a disposición de Aragón”, agrega. También es optimista con respecto a otra mochila, mucho más cuestionable, la de la corrupción que está afectando a su partido. “Soy perfectamente consciente de que la corrupción es dolorosa para todos, pero esa mochila a mí no me pesa porque el PSOE ha sabido sanear y responder de forma contundente y el PP no puede darnos lecciones”, dice recalcando que es el de los contrarios y no el suyo “el único partido condenado por corrupción”, al menos de momento.

Alegría le ha propuesto a Azcón “una campaña limpia y propositiva”, pero dice que él “ha vuelto a morderle la mano que le tiende”, en alusión a lo que ya ocurrió cuando el PSOE se ofreció a alcanzar un pacto presupuestario para que Aragón pudiera tener cuentas y evitar unas elecciones, el cual fue rechazado por los populares. Como en Extremadura, el presidente aragonés decidió ir a las urnas, pero según Alegría “si Azcón necesita a Vox volverá a unirse con Vox, sin ninguna duda”.

De los comicios extremeños, donde el PSOE sufrió una auténtica debacle, Alegría reconoce “los malos resultados de su partido porque no hay otra posible lectura”, pero también hace otra reflexión. “A esas elecciones fuimos porque no había Presupuestos, pero hoy sigue sin haber presupuestos, tampoco hay investidura y lo que hay es una mayor incertidumbre” junto una mayor dependencia a la ultraderecha de Vox, en palabras de Alegría. Sin mencionar a Aragón, la exministra ha dado a entender que podría ocurrir lo mismo en la región. Lo cierto es que, hasta la fecha, no ha habido nunca en ese territorio una mayoría absoluta para nadie.

Pero, ¿qué pasará si las cuentas electorales no arrojan esa mayoría necesaria para gobernar? Alegría prefiere no aclarar si el PSOE apoyaría una investidura de Azcón para evitar contar con Vox, ni tampoco si Ferraz se lo permitiría. Y saca, sorprendentemente, “la voz propia” que dice tener y que en Aragón recuerda al último eslogan electoral del fallecido Javier Lambán. “Lo que nos ha definido en Aragón es la capacidad de llegar a acuerdos con fuerzas diferentes a nosotros” y recuerda el cuatripartito insólito que logró su predecesor incluyendo en el mismo gobierno a Podemos y al centro derecha del PAR. Una opción que ahora no ve posible porque “esa capacidad de dialogar ha saltado por los aires con la presidencia de Jorge Azcón”. Sea como sea, Alegría prefiere no mojarse, “lo que pase lo analizaremos el 9 de febrero, tampoco conviene votar por los ciudadanos, hay que esperar, pero mi voluntad es ganar”.