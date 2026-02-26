La Conferencia Episcopal niega presiones del Vaticano para firmar el acuerdo con el Gobierno por las víctimas de abusos

Personas que sufrieron abusos sexuales por parte de religiosos de los Hermanos Maristas en el colegio de Santa María la Real de Pamplona, en una manifestación el pasado enero.

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

───────────

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha negado que la Santa Sede haya obligado a los obispos españoles a firmar el acuerdo con el Gobierno para reparar a las víctimas de la pederastia, bajo la supervisión del Estado. “No hubo ningún mandato ni ninguna imposición por parte de la Santa Sede para que firmáramos ese acuerdo”, ha dicho Francisco César García Magán, secretario general y portavoz de la CEE, en una rueda de prensa este jueves. Cuenta que, cuando se informó al Vaticano, “le pareció muy bien”, pero que fue una iniciativa de los obispos españoles. Del mismo modo, el secretario ha negado que la firma del acuerdo fuese un condicionante para la visita del Papa León XIV a España. Sobre esto, los obispos valoran que el país “tiene hambre de esta visita”.

El acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia para pagar a las víctimas de abusos sexuales se firmó el pasado 8 de enero, después de haberse retrasado desde octubre de 2023, cuando el Defensor del Pueblo publicó los resultados de una investigación que recopilaba los casos de abusos sexuales cometidos en el ámbito religioso y planteaba una propuesta de indemnización para las víctimas. Según la CEE, actualmente se está desarrollando un protocolo, previsto en el acuerdo, que definirá las actuaciones de la propia Conferencia Episcopal, del Defensor del Pueblo y del Gobierno.

Sobre el viaje del Papa al país, que le llevará a Madrid, Canarias y Barcelona entre los días 6 y 12 de junio, los obispos consideran que constituye “un doble abrazo”: al Estado y a la realidad eclesial. Aunque el programa todavía está por cerrar, fuentes del Congreso han adelantado que el Pontífice acudirá a la Cámara Baja previsiblemente el lunes 8 en calidad de jefe de Estado. Será la primera vez que un Papa lo haga.

Hace ya 15 años que Benedicto XVI vino a España por última vez; anteriormente, había hecho otras dos visitas. El papa Francisco, por su parte, esquivó España en sus viajes papales para dar preferencia a países periféricos, un comportamiento más alineado con la visión que tenía de su misión papal. Además, mantenía una relación fría con la CEE, a la que consideraba de mayoría muy conservadora.

De concretarse, la visita de León XIV a las islas Canarias, símbolo del drama de la migración por mar, pone de relieve la preocupación por la situación humanitaria vinculada a la cuestión migratoria. De hecho, cuando Francisco se planteó venir a España en el último año de su pontificado, el destino previsto era Canarias, foco de la llegada de cayucos desde África.

La visita del Papa León XIV se produce en un momento en que la Iglesia española enfrenta críticas de diversos grupos y partidos de ultraderecha por su posición favorable a la regularización extraordinaria de miles de inmigrantes en situación irregular. Un diputado y miembro de la dirección de Vox publicó enseguida en X: “La oligarquía al completo odia al pueblo español”, y grupos como Falange Española han afirmado que la CEE “está más con el demonio que con los pobres”.

García Magán ha defendido que la posición de la Iglesia sobre el tema de la inmigración no es nueva y ya se conocía desde que se sumó a la iniciativa legislativa popular. Según la entidad religiosa, tampoco hubo interferencia del Vaticano en la postura de la Conferencia Episcopal Española sobre el decreto del Gobierno relativo a la regularización extraordinaria de inmigrantes.

Preguntado sobre los ataques, García Magán ha señalado que la misión de la CEE es “anunciar la doctrina social de la Iglesia” y que habrá momentos en que esto pueda “molestar a unos y a otros”. Además, el secretario ha afirmado que los obispos están “preocupados por la división y la polarización en la sociedad española”. Según defiende, la diversidad de opiniones es natural en una democracia, pero resulta preocupante cuando existen posiciones en las que “el otro se convierte en un enemigo a abatir, también en un sentido moral e ideológico”.