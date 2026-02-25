El Vaticano anuncia oficialmente que el papa León XIV viajará a España del 6 al 12 de junio

El Pontífice tiene previsto visitar Madrid, Barcelona para inaugurar la torre de la Sagrada Familia, y Canarias como símbolo del drama de la migración. Irá también a Mónaco en marzo y a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial en abril

Después de 15 años de la última visita de un papa, León XIV viajará a España del 6 al 12 del próximo mes de junio, según ha anunciado este miércoles la Sala de Prensa de la Santa Sede, la definitiva confirmación oficial de una noticia que se esperaba desde hace meses.

El comunicado del Vaticano solo precisa las fechas y no las ciudades que visitará. El programa concreto se publicará más adelante pero, no obstante, según ha ido adelantando la Iglesia española, el Pontífice tiene previsto visitar Madrid; luego Barcelona, para inaugurar la nueva Torre de Jesucristo de la basílica de la Sagrada Familia, en el centenario de la muerte de Antoni Gaudí; y finalmente las islas Canarias, símbolo del drama de la migración por mar.

El Vaticano ha anunciado también que antes el Papa viajará al principado de Mónaco el 28 de marzo y luego, a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial del 13 al 23 de abril. Este largo viaje de 10 días será la primera visita de León XIV a África, también anticipada en los últimos meses, empezando por Argelia, la tierra de San Agustín, pues el Papa pertenece a la orden de los agustinos. En este caso las etapas ya se han conocido: visitará Argel y Annaba del 13 al 15 de abril; Yaundé, Bamenda y Duala del 15 al 18; Luanda, Muxima y Saurimo del 18 al 21; y Malabo, Mongomo y Bata del 21 al 23 de abril.

En la visita a España, una de las escalas que marcará el viaje es la etapa en Barcelona, que celebra el 10 de junio el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, ferviente católico y que tiene abierta una causa de beatificación en el Vaticano. Ese día se prevé que el Papa inaugure la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, remate del templo y colocada el pasado 20 de febrero. Con sus 172,5 metros de altura, ha convertido la basílica en la más alta de la Iglesia católica en el mundo.

La torre de Jesucristo de la Sagrada Familia de Barcelona, el viernes 20 de marzo, cuando se colocó el último brazo de la cruz. Carles Ribas

El arzobispo de Barcelona, ​​el cardenal Juan José Omella, ha mostrado su satisfacción por la noticia. “Es una alegría y damos las gracias al Papa por inaugurar la Torre de Jesucristo”, ha afirmado en Ràdio Estel. Omella ha explicado que ya mantuvo conversaciones con el papa Francisco, ante la posibilidad de que este 2026 finalizara la torre. Ha asegurado que tanto Francisco como León XIV “tienen una mirada de una iglesia presente en el mundo, que quiere llevar un mensaje de paz y concordia”.

En Barcelona, desde hace meses se daba por sentado que León XIV estará en la ciudad el 10 de junio. La junta constructora del templo fue la primera en informar en septiembre pasado de que había pedido al Vaticano contar con el Papa para oficiar la misa ese día, aunque protocolariamente, al tratarse de un jefe de Estado, le correspondía a la Casa Real.

Tanto el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (en agosto pasado), como el president de la Generalitat, Salvador Illa (en octubre) visitaron hace unos meses al Pontífice. Y fue coincidiendo con la proximidad de la finalización de la Sagrada Familia pero también de la celebración del milenario del monasterio de Montserrat, dos cuestiones que se hablaron en las dos audiencias.

Más allá de la visita a Barcelona, el papa Francisco aprobó en abril de 2025 el primer paso para la beatificación de Gaudí. Fue cuando el Pontífice firmó el decreto de “virtudes heroicas”, 25 años después de la puesta en marcha del proceso, trámite inicial que requiere la certificación de un milagro para poder ser beato, y un segundo para llegar a santo.

La primera confirmación de que Robert Prevost deseaba ir a España la hizo él mismo a los cuatro medios españoles, entre ellos EL PAÍS, que volaban con él en su primer viaje, a Turquía y Líbano, el pasado mes de noviembre. “Podéis tener más que esperanzas”, respondió cuando se le preguntó si había esperanzas de que la visita se hiciera realidad, después de recibir varias invitaciones. “Vamos a ver las fechas”, concluyó. Este miércoles se ha hecho realidad con el anuncio oficial y ya se saben las fechas.

La última visita, de Benedicto XVI en 2011

El último papa que viajó a España fue Benedicto XVI, que lo hizo tres veces: Valencia en 2006; Santiago de Compostela y Barcelona en 2010; y Madrid en 2011. Antes que él, Juan Pablo II fue en cinco ocasiones, entre 1982 y 2003.

Prevost recupera de este modo las visitas papales tras el paréntesis de Francisco, que siempre eludió España en sus viajes, como la mayoría de los grandes países occidentales. En parte porque durante su mandato dio preferencia a las “periferias” del mundo, una clave esencial del modo de ver su misión, pero también por su fría relación con la Conferencia Episcopal Española (CEE), que Jorge Mario Bergoglio consideraba de mayoría muy conservadora y poco en sintonía con él. Por ejemplo, a Portugal fue dos veces, y también a Grecia ―y en ambas ocasiones visitó la isla de Lesbos, dramático punto de llegada por mar de inmigrantes―.

La única vez que Francisco se planteó ir a España, precisamente, fue en su último año, en 2024, a raíz de la emergencia por la llegada de cayucos a las islas Canarias desde África, de nuevo para poner el foco en la necesidad de una acogida humana a los inmigrantes.

León XIV, que sigue la estela de su predecesor, aunque con un estilo propio y más prudente, prevé incluir la escala en Canarias en su programa, según ha adelantado la Iglesia española. En la misma línea, este mes ha anunciado que este verano visitará la isla italiana de Lampedusa, símbolo de las llegadas de migrantes por el Mediterráneo y de los trágicos naufragios de estos últimos años. Lo hará en julio, uno de los meses en los que arriban más embarcaciones y en el momento en que el Gobierno de ultraderecha de Giorgia Meloni prevé reactivar bloqueos navales a las ONG que rescatan migrantes y las deportaciones a un centro de internamiento en Albania.

El viaje a España es uno de los primeros que León XIV hará desde que fue elegido en mayo de 2025, pues hasta ahora solo ha ido a Turquía y Líbano. Será el cuarto, tras conocerse este miércoles los otros dos a Mónaco y África. Es un gesto que también debe leerse dentro de su afán por suavizar las divisiones e incomprensiones internas que desgarraron la Iglesia durante el anterior pontificado, sobre todo por la oposición y las agresivas campañas contra Francisco de los sectores más conservadores. Marcaron el cónclave e incluso afectaron personalmente a Prevost, objeto de campañas de desprestigio en medios ultraconservadores.

Combatir la polarización, dentro y fuera de la Iglesia católica, es una de las prioridades de Robert Prevost. De ahí también su preocupación por el ascenso de la ultraderecha en España y de las políticas xenófobas, tal como advirtió a los obispos españoles el pasado mes de noviembre. Según ha revelado EL PAÍS esta semana, en el primer encuentro con la cúpula de la CEE el pasado mes de noviembre, el Papa alertó del “riesgo de instrumentalización” de la Iglesia a manos de grupos de ultraderecha que buscan “ganar el voto católico”, después de que Vox comenzara a atacar directamente a los obispos por su defensa de los inmigrantes.

La tensión política sobre este punto es tal que la noticia creó una enorme agitación en el mundo ultraconservador español, que llevó incluso a la CEE a precisar el martes que el Papa les alertó “sobre los riesgos de someter la fe a las ideologías sin mencionar a ningún grupo concreto”. Medios católicos como la revista Vida nueva habían afirmado incluso, con sus propias fuentes, que la advertencia fue explícita y el Pontífice mencionó “literalmente” a Vox. El Vaticano confirmó después que el Papa “alertó del riesgo de manipulación de los extremismos”. Tras la filtración del contenido de la reunión, confirmado por dos fuentes distintas a este diario, y ante el debate político generado en España, fuentes vaticanas precisaron que el Pontífice se opone a todos los extremismos y que la prioridad ahora es no aumentar la polarización. En público, León XIV intenta no alimentar la agresividad del debate, pero en privado habla muy claro.