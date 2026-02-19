El papa León XIV anuncia un viaje en julio a Lampedusa en plena ofensiva contra la inmigración en Italia y EE UU

El papa León XIV, a su llegada este miércoles a la celebración del Miércoles de Ceniza en las iglesias de San Anselmo y Santa Sabina, en Roma.

El Pontífice irá a la isla, símbolo de las tragedias migratorias en el Mediterráneo, en el momento de mayor llegada de embarcaciones y cuando Meloni prevé activar bloqueos navales a ONG y deportaciones a Albania

León XIV visitará la isla italiana de Lampedusa el próximo 4 de julio, según ha anunciado la Santa Sede, que ha dado a conocer una intensa agenda de viajes del Papa dentro de Italia para los próximos meses. Incluye también Pompeya, Nápoles, Acerra, Pavía, Asís y Rímini. Lampedusa es sin duda la cita más relevante, una elección cargada de significado. Esta pequeña isla a medio camino entre Túnez y Sicilia es el punto de mayor llegada de inmigrantes por mar a Italia, que precisamente con el inicio del verano alcanza su máximo apogeo. En julio de 2025 llegaron a Italia 6.487 personas desde Libia y Túnez, la mayoría a Lampedusa, según datos del Ministerio del Interior. En todo el año fueron 66.296, casi las mismas que el año anterior.

La visita de Robert Prevost, de nacionalidad estadounidense y peruana, se conoce mientras el presidente Donald Trump persigue a los extranjeros en EE UU. Llegará nada más entrar en vigor el controvertido Pacto de Migración y Asilo de la UE, el próximo mes de junio. Y justo cuando el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni estará en plena ofensiva contra la inmigración irregular y las ONG que hacen rescates en el Mediterráneo. El Ejecutivo italiano prevé aplicar bloqueos navales a las embarcaciones de ONG y tener ya en marcha otra vez, desde primavera, las deportaciones de migrantes a Albania.

La isla es símbolo de las tragedias de naufragios en el Mediterráneo, pues uno de los peores tuvo lugar frente a sus costas, en octubre de 2013, con 368 muertos y al menos 20 desaparecidos. Aquel desastre llevó a Italia y la UE a desplegar la operación Mare Nostrum de salvamento, aunque solo duró un año y dejó paso a una política europea más restrictiva con la agencia de control de fronteras Frontex, que se mantiene hasta hoy.

El viaje de León XIV a la isla supone una clara señal de continuidad con su predecesor, Francisco, que a los cuatro meses de ser elegido en 2013 hizo su primer viaje a Lampedusa, también en el mes de julio. Allí hizo un duro discurso contra la “globalización de la indiferencia”.

El nuevo Papa, elegido en mayo del año pasado, solo ha realizado hasta ahora un viaje internacional, el pasado mes de noviembre a Turquía y Líbano. Para este año solo ha confirmado su intención de ir a Argelia, siguiendo la huella de San Agustín, y a otros países africanos, aún por determinar, en el mismo viaje.

El Vaticano también baraja una visita del Pontífice a España, quizá en junio, a Madrid, Barcelona y Canarias, aunque aún está sin confirmar oficialmente. En España son casi diarias las declaraciones que lo dan por hecho, como está ocurriendo en otros países, y la presión a la Santa Sede en este sentido es enorme, pero lo cierto es que hasta que no haya un anuncio oficial no será cierto.

Eso sí, el Vaticano ha descartado ya una visita de León XIV a Estados Unidos en 2026, otra señal de distanciamiento de Trump. Otros viajes en el aire son a Argentina, patria de su predecesor pero a donde Francisco nunca fue, y Perú, país en el que vivió Prevost muchos años y del que tiene la nacionalidad. Aún no está claro si sería en la misma visita y con otros países vecinos.