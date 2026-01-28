El Año Gaudí 2026 apuesta por la dimensión científica del arquitecto

Bajo el lema El orden invisible, el Año Gaudí 2026 quiere reivindicar la dimensión científica del arquitecto en el centenario de la muerte del creador catalán. “Más allá del reclamo turístico y del valor de consumo, la misión es clara: estudiar, conocer, difundir y preservar el trabajo del Gaudí científico”, ha señalado Elena Fernández, vicerrectora de Arquitectura y Desarrollo Sostenible de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) durante la presentación del Año Gaudí en la mañana de este miércoles. El programa oficial propone una lectura transversal de su obra, apoyada en la investigación académica, la tecnología inmersiva y la recuperación de proyectos poco conocidos o nunca realizados. La conmemoración, impulsada por la Generalitat de Cataluña y con un presupuesto de 6,5 millones de euros, tendrá como entidad gestora a la UPC, alma máter del arquitecto.

Un siglo después de la muerte de Gaudí, los organizadores de la conmemoración de 2026 quieren rescatar una faceta menos conocida del arquitecto catalán, alejada del mito y más vinculada a su dimensión científica. El comisario del Año Gaudí y director de la cátedra con su nombre, Galdric Santana, ha insistido en la singularidad de una conmemoración que aborda a un creador “estrechamente vinculado a la cultura científica”. “A nivel internacional sabemos quién es Gaudí, pero no se le conoce bien”, ha señalado, recordando además las dificultades de investigación derivadas de la pérdida de documentación durante la Guerra Civil. El programa, ha explicado, apuesta por una lectura transversal de su obra completa, con nuevas rutas interpretativas y especial atención a los edificios no construidos.

La agenda, ampliada durante todo el año y con diversas propuestas de abordaje de su obra, contará con cuatro exposiciones oficiales con obras inéditas a partir del último trimestre del año. Además, también está previsto la publicación de una revista científica. Desde el entorno universitario, donde el arquitecto se formó, se ha subrayado la voluntad de situar el Año Gaudí “en el rigor de la gestión científica”, alejándose de una celebración enfocada en las obras más conocidas. “Era un alumno de nuestra escuela. Muy reconocido entre sus colegas y tenía excelentes evaluaciones”, ha afirmado Santana mientras exhibía sus calificaciones.

Desde la UPC, Helena Fernández, vicerrectora de sostenibilidad, ha reivindicado el papel de la Cátedra Gaudí como uno de los centros de estudios de arquitectura más relevantes de Europa, con un fondo documental que se remonta a finales del siglo XVIII. “Estudiar y preservar la obra de Gaudí sigue siendo más necesario que nunca”, ha afirmado, subrayando la responsabilidad académica de defender su figura como arquitecto profundamente ligado a la ciencia.

Uno de las exposiciones más esperadas del programa será Código Gaudí, una exposición inmersiva que produce Mediapro Experiences. La muestra propone una recreación en realidad aumentada de una obra inédita y no construida del arquitecto, basada en investigaciones originales. La demostración, realizada con gafas 3D, apunta a una de las apuestas del Año Gaudí: usar la tecnología como herramienta de divulgación y no solo como espectáculo.

Gaudí murió en 1926 casi como un desconocido, y un siglo después su figura se ha convertido en uno de los mayores mitos culturales de España y una referencia internacional. La conmemoración del centenario de su muerte, abierta a la ciudadanía, busca una relectura desde una perspectiva menos visible, menos turística en el año que Barcelona también es reconocida como la capital mundial de la arquitectura y la sede del Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos.