Cifras récord para la cumbre del turismo

El Año Gaudí va a llenar Barcelona de eventos y turistas que se recrearán con las obras del genial arquitecto catalán, como el espectacular interior de la Sagrada Familia, en la foto.

Con una actividad que ya ha recuperado con creces los números previos a la pandemia, el sector turístico acude a la nueva edición de Fitur con la necesidad de avanzar en su modernización, en la búsqueda de un modelo más respetuoso con el planeta y en su afán por ofertar más destinos y mejores experiencias

Seis años le ha costado a la Feria Internacional de Turismo, Fitur, superar sus históricas cifras de 2020: 255.000 visitantes y 918 expositores. Llegó la covid-19 y la edición de 2021 tuvo que cambiar su fecha a un inédito mes de mayo, convirtiéndose en la viva imagen de la resiliencia. Ifema llamó a 2023 “el año de la recuperación”, y a 2024 y 2025 los de la consolidación, el último de ellos rozando ya niveles prepandémicos. Y por fin, la presente cita de 2026 —del pasado miércoles 21 a este domingo 25 de enero— está siendo “la de la madurez”, afirma Daniel Martínez, vicepresidente ejecutivo de Ifema Madrid. Los datos previstos así lo refrendan: más de 255.000 visitantes estimados —más de 150.000 profesionales hasta hoy viernes y 100.000 asistentes entre el público general durante este fin de semana—; 967 expositores, con un 11% más de internacionales que el año pasado; por encima de 10.000 empresas (incremento del 5%) y 161 países o regiones del planeta representadas.

“Somos la mayor feria del mundo en visitantes profesionales”, proclamó José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid durante la presentación de Fitur 2026, el pasado 12 de enero. Sin ánimo de desmerecer ni el esfuerzo, ni la envergadura, ni la enorme apuesta que supone —con un impacto sobre la ciudad de Madrid de 487 millones de euros, según cálculos de sus organizadores —, lo cierto es que un evento dedicado al turismo no deja de ser un espejo de su sector. Y el sector turístico mundial va como un tiro. En 2025 se produjeron 1.460 millones de llegadas internacionales, creciendo un 11% respecto a 2023; y en este 2026 se superarán, previsiblemente, los 1.500 millones. Así lo reveló la nueva secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Nasser, en la misma rueda de prensa que supuso su primera participación pública en su nuevo cargo.

La feria gana en superficie

Esta 46ª edición tiene el mismo número de pabellones que en 2025 (nueve), pero 8.000 metros cuadrados más. La razón es que el pabellón 2 —cerrado por las obras del Gran Premio de España de Fórmula 1— se ha sustituido por el 12, bautizado como pabellón del Conocimiento, que triplica su superficie. Este nuevo espacio, abierto durante los tres días dedicados al público profesional (que culminan hoy viernes) es una de las grandes novedades de esta edición: ocho auditorios, 10 programas de conferencias, más de 200 sesiones y más de 250 ponentes. Está concebido como “centro estratégico del conocimiento turístico”. Y supone un paso más en el afán de los organizadores para que Fitur no sea solo “la mayor feria de turismo por participantes y visitantes”, sino que se convierta en un gran foro mundial donde se debate el futuro del sector. Dice Martínez que, gracias a esta nueva propuesta, la feria refuerza su contribución a la competitividad y la sostenibilidad de la industria turística.

“Concentrar el conocimiento en una sola ubicación aporta mucho valor y tiene todo el sentido”, defiende Álvaro Carrillo de Albornoz, director general del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH). “Es como ir a un cine multisala y tener cinco películas para elegir”, compara. Solo que en este caso se trata de varias charlas a la vez sobre tecnología, sostenibilidad, turismo de experiencias, turismo de negocios, internacionalización… En este nuevo pabellón, ITH organiza la 20ª edición de Fitur TechY, un foro de innovación y tecnología turística que en este 2026 versa sobre cómo la inteligencia artificial y la robótica están cambiando a empresas y personas. “¿Son un enemigo que nos va a sustituir a todos o un aliado que permitirá ofrecer mejores servicios? No hay respuestas claras. Para saberlo hay que venir”, invita el experto en su última jornada.

El pabellón del Conocimiento reúne, bajo un mismo techo, la reflexión y el debate que se desarrolla en torno a 5 de las 11 secciones temáticas que propone la feria, a modo de conjunto intersección entre turismo y otras industrias: el citado Fitur TechY, Fitur Know-How & Export —que versará sobre el cerebro digital del turismo—, Fitur Sports, Fitur Talent y la nueva sección Fitur Experience, “que pondrá el foco en cómo el turismo de experiencias se ha consolidado como una de las dinámicas más transformadoras del sector”. También estarán el Observatorio FiturNext —­que para esta ocasión lanza el reto de “¿Cómo puede el turismo contribuir a una gestión sostenible y responsable del agua y su entorno natural?”— y el área de Travel Technology, que prácticamente duplica su superficie, acogiendo a más de 190 empresas de 20 países.

En este marco tiene lugar la primera Cumbre Internacional de Comunicación y Turismo, en colaboración con la Agencia Efe. La jornada se desarrolla hoy viernes 23 de enero (desde las 10.30), con profesionales y líderes del sector que reflexionarán sobre los desafíos y oportunidades de la comunicación turística en un contexto global marcado por la incertidumbre, tensiones geopolíticas en determinados destinos y la desinformación. Las mesas redondas y los debates tratarán sobre bulos, turismofobia, responsabilidad, innovación digital o nuevas estrategias para conectar con los viajeros del futuro.

Esta visita guiada por el recinto ferial —con Martínez de cicerone— pasa también por las seis secciones temáticas restantes: Fitur Cruises (pabellón 4), Fitur LGTB+ (9), Fitur Lingua, Fitur Screen, Fitur4all y Fitur Woman (10). Tampoco hay que perderse el estand de México —­país socio de este año— en el pabellón 3, el de las Américas. “Latinoamérica es estratégica para Fitur por afinidad cultural, lengua, vínculos empresariales y una visión del turismo muy alineada con valores como la experiencia, la identidad y la sostenibilidad”, argumenta. Del otro lado, Fitur es la gran puerta de entrada a Europa y el mercado global para los países de LATAM; el espacio donde se promocionan, negocian alianzas, captan inversión y posicionan su marca país. La relación es bidireccional y de largo plazo, remarca Martínez. La feria no entiende su liderazgo sin la visibilidad, influencia y negocio de este continente.

Ambiente en el pabellón de las Américas durante la presente edición de Fitur 2026. Pablo Monge

Más allá de la actividad económica, Fitur 2026 “es la feria donde el turismo se presenta como motor estratégico global”. Estas palabras de Martínez se pueden comprobar in situ con una ruta por las diversas instalaciones de los 111 países con representación oficial este año. Algo muy parecido a emprender un viaje por el nuevo mapa turístico de la Tierra; uno muy completo, ya que incluye no solo cada destino, sino todo el ecosistema empresarial que lo acompaña y hace posible que los viajeros del resto del planeta elijan ese lugar concreto del mundo y no otro. Empresas de transporte, alojamiento, intermediación, tecnología, innovación, servicios especializados… “Fitur es tan grande y diverso como la industria que representa”, remacha el vicepresidente ejecutivo de Ifema.

“Esta representación integral refuerza el carácter estratégico de la feria como punto de encuentro global del sector, favoreciendo la generación de negocio, la colaboración público-privada y el intercambio de conocimiento”, añaden desde la oficina de prensa de Ifema. También permite abordar, de manera transversal, los grandes retos y oportunidades del turismo, impulsando un modelo más competitivo, sostenible e innovador.

“Tras años de adaptación, el sector entra en 2026 con una visión más clara, más responsable e innovadora”, observa Martínez. Él cree que, ahora, los destinos están mejor gestionados, las empresas son más competitivas, los viajeros, más conscientes, y la industria se alinea con los grandes retos económicos, sociales y medioambientales. Así que en este punto pide que no se hable únicamente de cantidad, sino de calidad del crecimiento.

La novedad hará que los viajeros curiosos se detengan en los estands de los 18 países o destinos que se incorporan a esta 46ª edición de Fitur: Abu Dabi, Dubái, Angola, Argelia, Belice, Benín, Bután, Haití, islas Caimán, Líbano, Macedonia del Norte, Santo Tomé y Príncipe, San Marino, Siria, Somalia, más diversas regiones de Alemania, Reino Unido y Suiza. Buena parte de los recién llegados proceden de las dos áreas planetarias que lideraron el crecimiento global durante el último año, según ONU Turismo: África (con un 10%) y Asia Pacífico (con un 8%). Consecuentemente, estos territorios incrementan su superficie expositiva en el ferial, en un 34% y en un 22%, respectivamente. Oriente Próximo también ha expandido su presencia: un 28% más respecto a 2024.

Durante este fin de semana regresan actividades ya clásicas como la Quedada de Viajeros de Minube o los free tour por Fitur de la mano de Civitatis. El visitante que se acerque al estand de Egipto podrá disfrutar de una réplica del Gran Museo Egipcio, recientemente inaugurado en El Cairo. Quien se pase por el espacio de Turespaña conocerá más sobre el eclipse total de sol que se producirá durante el atardecer del 12 de agosto de 2026, y será visible desde la península Ibérica por primera vez en más de un siglo. También podrá informarse sobre ese turismo más pausado que ha protagonizado la última campaña del organismo público, Think You Know Spain? Think Again, dedicada a destinos de interior y menos conocidos.

“Disculpen, estamos en obras”

El estand de Madring, en el pabellón 10, dará cuenta de la apuesta de Madrid por el Gran Premio de Fórmula 1. Según sus impulsores, atraerá a 350.000 aficionados y reportará unos ingresos anuales inducidos de más de 450 millones de euros para la región, así como la contribución al mantenimiento de más de 8.200 empleos; además, supondrá una importante aportación en términos de imagen y posicionamiento de marca, tanto para la ciudad como para su recinto ferial. “Para nuestra institución, significa consolidarnos como un actor clave en la atracción y gestión de grandes eventos internacionales”, señala Martínez.

A efectos prácticos, las obras de acondicionamiento del recinto de Ifema necesarias para la llegada de la F1 han obligado a una reorganización del flujo de visitantes que transitan estos días por Fitur. De los Mozos pidió disculpas anticipadas, “estamos en obras”, y añadió que decir que su ejecución no iba a causar molestias sería mentir a los presentes. A cambio se comprometió a intentar reducir los inconvenientes al máximo posible y para ello, además de la entrada principal, la organización ha habilitado un fast track por la entrada Sureste, entre los pabellones 4 y 12, con el objeto de facilitar el acceso de expositores y visitantes profesionales. El pabellón 12 está integrado con acceso directo desde la puerta Sur e interconectado con el resto de la oferta expositiva a través del pabellón 4.

Además, este año Ifema cuenta con un 30% menos de aparcamientos disponibles, de manera que De los Mozos también recomendó encarecidamente al público que acuda en transporte público, preferiblemente en metro. La línea 8 ha reforzado su servicio casi en un 70%, para evitar atascos y congestiones en andenes y estaciones.