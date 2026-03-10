Los dos fundadores de BioNTech abandonan la farmacéutica que ganó la carrera de las vacunas para la covid

Los pioneros en vacunas y fundadores de BioNTech, Ugur Sahin y Özlem Türeci, abandonarán la empresa, que se hizo mundialmente famosa durante la pandemia tras desarrollar una vacuna contra la covid-19, para fundar una nueva. El matrimonio saldrá de la compañía a finales de este año, cuando finalicen sus actuales contratos de trabajo, informó hoy la farmacéutica alemana en un comunicado.

Sahin dejará el cargo de director ejecutivo a finales de año y Türeci, al mismo tiempo, el cargo de directora médica. A continuación, los dos científicos se incorporarán a la nueva empresa que se dedicará al desarrollo de medicamentos basados en la próxima generación de ARNm. El consejo de supervisión de BioNTech informó de que ya ha empezado con la búsqueda de sucesores y de que quiere garantizar una transición segura. A pesar de su salida, el matrimonio quiere seguir siendo accionista de BioNTech, de la que actualmente posee alrededor del 15 %, según datos de la empresa.

De acuerdo con BioNTech, está previsto que los derechos y las tecnologías de ARNm se incorporen a la nueva empresa. A cambio, la compañía obtendrá una participación minoritaria en la nueva empresa, así como derechos de licencia.

“En los últimos 18 años, hemos convertido BioNTech de una empresa emergente en una compañía biofarmacéutica global con una cartera de productos sólida y diversificada”, declaró Sahin, a través del comunicado en el que recordó que fueron más allá de la oncología para desarrollar la primera vacuna de ARNm aprobada con la que contribuyeron a “proteger a personas de todo el mundo”.

Durante la pandemia, la empresa ganó la carrera frente a una serie de competidores y, junto con su socio estadounidense Pfizer, obtuvo la primera autorización de comercialización para una vacuna contra el coronavirus. Esto le hizo ganar a BioNTech miles de millones. Mientras, Sahin y Türeci recibieron numerosos premios de prestigio, entre ellos, en 2021, la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania tras lograr desarrollar la novedosa tecnología del ARNm -o ARN mensajero- para su aplicación práctica.

En la terapia, el ser humano recibe mediante una inyección una especie de conjunto de instrucciones para sus células, de modo que el cuerpo pueda defenderse por sí mismo contra las enfermedades. La primera aplicación comercial tuvo lugar a finales de 2020 como vacuna contra la covid-19. Desde entonces, BioNTech ha evolucionado considerablemente y está a punto de lograr un gran avance en terapias innovadoras contra el cáncer.

“En la actualidad, la empresa se encuentra en una buena posición para avanzar en su misión y evolucionar hasta convertirse en una empresa comercial con múltiples productos”, explicó Sahin. “Al mismo tiempo, Özlem y yo estamos listos para volver a ser pioneros. Nuestra visión siempre ha sido traducir nuestra ciencia en avances significativos para los pacientes, y vemos oportunidades extraordinarias para desbloquear la próxima generación de innovaciones transformadoras”.

Los dos fundadores -doctores en medicina- quieren volver a centrarse en la investigación y en el desarrollo inicial de tecnologías innovadoras. “BioNTech entra en una nueva fase y se prepara para un modelo farmacéutico industrial. Es necesario y tiene sentido, pero no es lo que nos apasiona”, declaró Özlem Türeci en una entrevista con el diario económico alemán Handelsblatt.

Parece que más allá del simple deseo de los fundadores de empezar algo nuevo también se encuentra el hecho de que BioNTech ha pasado de ser una start-up en Maguncia dedicada a la investigación a convertirse en una gran empresa farmacéutica por lo que ahora necesita otras estructuras y otra gestión.

“Hemos construido BioNTech desde una start-up hasta lo que es hoy, y hemos aprovechado nuestras fortalezas especiales en la investigación”, indicó Türeci. “Ahora hay que incorporar otras fuerzas y conocimientos. Queremos utilizar nuestros superpoderes de otra manera”. Por su parte, Sahin explicó al periódico que ahora quieren “desarrollar la próxima generación de terapias de ARNm con la ayuda de la inteligencia artificial, más precisas, potentes y personalizadas”. “Hemos demostrado cómo funciona con la primera generación de ARNm. La próxima generación debe partir de ahí y dar un paso más, lograr un avance revolucionario”, agrega Türeci.

BioNTech tiene previsto llevar hasta 15 medicamentos contra el cáncer a la fase 3 de ensayo, el ensayo clínico decisivo antes de una posible autorización de comercialización, antes de que finalice el año. Entre ellos se encuentran conjugados de anticuerpos y fármacos, así como candidatos basados en ARNm.

“A medida que BioNTech avanza en la comercialización de múltiples productos candidatos en fase avanzada, les apoyamos para que aprovechen la oportunidad de aplicar sus puntos fuertes y toda su atención a una nueva empresa, dedicada a permitir que las tecnologías basadas en ARNm alcancen su máximo potencial”, afirmó por su parte Helmut Jeggle, presidente del Consejo de Supervisión de BioNTech. “Creemos que este plan será beneficioso tanto para BioNTech como para la nueva empresa”.

Ugur Sahin y Özlem Türeci crearán así su tercera empresa de biotecnología tras la fundación de Ganymed Pharmaceuticals en 2001 y BioNTech en 2008. “Como empresa de ARNm de última generación, su objetivo es ser pionera en tecnologías de plataforma de vanguardia y promover la investigación y el desarrollo de innovaciones basadas en ARNm con potencial disruptivo”, apuntaron desde la farmacéutica.