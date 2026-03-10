Juan Roig aboga por un IVA al 0% en alimentación ante el conflicto en Irán: “Si suben las materias primas, tendremos que subir precios”

Juan Roig, presidente de Mercadona, ha defendido la reducción del IVA alimentario al 0% ante los efectos que pueda tener el conflicto bélico en Irán, del que ha asegurado que sus consecuencias aún son “inciertas”. En la rueda de prensa de presentación de los resultados anuales de la compañía, que consiguió un beneficio récord de 1.729 millones en 2025, Roig ha dicho que la supresión del IVA en alimentación “estaría muy bien, nos encantaría, aunque no depende de nosotros”.

El presidente de Mercadona ha asegurado que las consecuencias que pueda traer el conflicto en Irán son “inciertas”, y que la empresa tendrá que adaptarse. “No sabemos lo que va a pasar. Los empresarios vamos en una tabla de surf y van saliendo olas”, ha descrito. “El futuro no lo sabemos, lo haremos frente según venga la ola”, ha añadido.

Según Roig, un impacto en los precios de venta al público se producirá según la evolución de las materias primas. “Si suben, nosotros subimos, y si bajan, también bajamos. Entre enero, febrero y principios de marzo hemos bajado precios a 300 productos. Todos los distribuidores, lo que más queremos, es bajar los precios, pero dependemos de las materias primas”.

En este sentido, ha reconocido que la subida de los precios del petróleo afecta a la empresa, tanto a nivel logístico como en el precio de los envases. En cambio, Roig ha asegurado que, de momento, “nadie nos ha subido precios. Y nosotros no hemos subido ninguno por este motivo”.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, ha respondido a la propuesta impositiva de Roig. En declaraciones a TVE, Díaz ha asegurado que “siempre las patronales y la derecha dan la misma receta. Da igual cuando digamos esto: IVA cero, bajada de impuestos. Ustedes saben que una bajada generalizada del IVA no quiere decir que bajemos el precio. Serían medidas muy oportunas el control de precios en un sector tan potente como la distribución en España, que opera a modo de lobby. Vamos a estudiar todas las medidas”, ha asegurado, abogando también por vigilar los márgenes empresariales, informa Paula Chouza.

Juan Roig (centro) acompañado por su equipo directivo. Monica Torres

En clave política, Juan Roig ha respondido a las palabras que hace unos días le dedicó la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien se refirió a él como “ser despreciable”. “Yo respeto mucho las opiniones de los demás aunque no las comparta, y esta, evidentemente, no la comparto. Estamos muy satisfechos con la forma de gestionar Mercadona. A las pruebas me remito”, ha dicho Roig.

Gestión pública

Por otra parte, Roig ha cifrado en 690 millones de euros los impuestos directos pagados por Mercadona, principalmente por sus beneficios, con un tipo del 22,8%. Como es habitual, el empresario ha asegurado que pagar impuestos “es una cosa muy sana y que tenemos que hacer: pagar lo que toca”.

Sin embargo, cuestionado por cómo son gestionados esos impuestos, el presidente de Mercadona ha dejado algún recado: “La sensación que tenemos es que la gestión de los servicios públicos es muy mejorable. No nos toca a nosotros arreglarlo, sino a los políticos de turno. Nosotros tenemos muchas cosas que mejorar en Mercadona”.

Roig ha continuado explicando que “lo más importante es la gestión” de esos impuestos. “Todos queremos tener una buena sanidad, una buena educación y una seguridad muy buena. Es a lo que aspiramos todos los españoles y portugueses. En ideología todos nos parecemos bastante. Los que consiguen hacer mejor esa gestión serán los que votaremos”, ha añadido.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, presenta los datos económicos de la compañía. Monica Torres

Aún en materia tributaria, Roig se ha quejado de los diferentes niveles impositivos que paga su empresa según la comunidad autónoma en la que esté: “Una cajera de Mercadona en Valencia paga más impuestos que una cajera en Madrid. Es un problema que tienen que arreglar los políticos. Dentro de España, cada uno tiene que ganar lo mismo”.

Roig ha cifrado en 2.200 euros netos mensuales lo que gana el 76% de la plantilla de Mercadona, aquellos trabajadores clasificados como gerentes A y con más de cuatro años de antigüedad. “Es un gran orgullo pagar esta cantidad. Y creemos que en el futuro lo mejoraremos. Cuanto más das, más recibes”, ha dicho el empresario.

Como es habitual en cada rueda de prensa de resultados, Roig ha sido preguntado por la posible sucesión en la empresa, y sobre unas declaraciones anteriores suyas en las que aseguró que el puesto “no se hereda”. El empresario, que cumplirá en este 2026 los 77 años, ha matizado que “el puesto no se hereda, pero no significa que se descarte a cualquiera”. “Cuando llegue el momento decidiremos las personas que llevarán la empresa”, ha advertido. Entre los asistentes en el auditorio donde ha tenido lugar la rueda de prensa estaba una de sus hijas, Amparo.