Mercadona supera los 40.000 millones en ventas y dispara un 25% su beneficio tras un ejercicio “histórico”

Mercadona cerró 2025 con las cifras más elevadas de su historia tanto en beneficios como en ventas. La compañía de supermercados presidida por Juan Roig finalizó el último año con un beneficio neto anual récord de 1.729 millones, un 25% más. Se trata del cuarto ejercicio consecutivo en que la empresa valenciana mejora sus beneficios, y el tercero en el que sobrepasa los 1.000 millones de ganancia. En los últimos cinco años, Mercadona ha incrementado su resultado neto en un 150%.

“Mercadona va muy bien. Ha sido un año espectacular”, ha resumido Juan Roig en la presentación de los resultados de la empresa este martes, en la que que ha insistido en su mensaje habitual sobre la importancia de tener beneficios: “Ganar dinero, lo digo con orgullo, es bueno, necesario y obligatorio. Si no, no se puede compartir el dinero con otros componentes, como los trabadores. Pero no debe ser el objetivo final. El buen empresario es el que satisface primero los cuatro componentes anteriores: el cliente, el trabajador, el proveedor, y la sociedad”. El resultado de explotación superó por primera vez los 2.000 millones, hasta los 2.061, un 23% más que en el año anterior.

Una mejora de la rentabilidad acompañada de una fuerte mejora de los ingresos. Las ventas netas, sin IVA, fueron de 38.178,5 millones de euros, un 7,2% más, también récord. A nivel bruto la cifra fue de 41.900 millones de euros, que un crecimiento del 8% frente a 2024 superando, por primera vez, la barrera de los 40.000 millones de euros. Se trata de un crecimiento mayor al esperado por la propia Mercadona, que trazó una estimación de mejora del 3,3% para 2025.

En España, la cifra de ventas brutas fue de 39.800 millones, un 7,5% más; y en Portugal, donde ya alcanza las 69 tiendas, de 2.092, un 16% más, según ha desvelado su presidente, Juan Roig, que ha definido el ejercicio como de “histórico”. El canal online, por su parte, generó 1.061 millones, el 2,5% del total, y un 26% más frente al año anterior.

Renovación de la red

La red física se situó en 1.672 tiendas al cierre del ejercicio entre los dos mercados en los que opera Mercadona, dos menos que en 2024. Roig ha presentado un plan para renovar toda su red a un nuevo modelo de tienda, bautizado como Tienda 9, para lo que Mercadona invertirá 3.700 millones de euros hasta 2033.

Este año serán 59 las tiendas actualizadas, que deberán cerrar entre 15 días y un mes, según ha avanzado Roig. “Este año es de prueba, y a partir de ahí iremos viendo. Creemos que va a funcionar bien”, ha dicho Roig. Esas tiendas, ha descrito, contarán con un mayor espacio para alimentación fresca, para platos preparados y las áreas de listos para comer, además de “agilizar el proceso de compra”. El presidente de Mercadona ha confirmado que desaparecerán los puestos atendidos, y que todo el producto será vendido en autoservicio, llevando la manipulación de los alimentos a obradores centrales. Lo mismo sucederá con el pescado. “Vamos a replicar el modelo de la carne: que el proveedor nos fabrique los productos. Queremos elevar los niveles de calidad y seguridad alimentaria, elevarlos. Salvo cuatro o cinco productos que se manipulen en el obrador, todo nos lo hará un proveedor”, ha añadido.

Mercadona selló un ejercicio récord en 2025, un año en el que también reforzó su posición frente al resto de sus rivales en cuota de mercado. Según los datos de Worldpanel by Numerator, antigua Kantar, la empresa de Roig domina el 27% del mercado, prácticamente la misma cantidad que la suma de sus cinco inmediatos perseguidores: Carrefour (9%), Lidl (6,9%), Eroski (4,3%), Dia (3,8%) y Consum (3,6%).